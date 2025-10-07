Las 10 ciudades más foodies del mundo (según los que saben comer)

Las top 10 ciudades más foodies del mundo

1. Nueva Orleans, E.U.

La ganadora absoluta. Aquí todo tiene historia y sazón como el gumbo, jambalaya, beignets y po’boys. La mezcla criolla y el ambiente festivo hacen que cada comida se sienta como un carnaval.

2. Bangkok, Tailandia

Capital mundial del street food. Ramen, curris, pad Thai y mango sticky rice a cualquier hora. Comer en la calle es una experiencia más completa de lo que crees.

3. Medellín, Colombia

Dejó de ser solo la ciudad de la eterna primavera para convertirse en un hotspot gastronómico. Arepas, sancochos y cocina de autor en cada esquina que te hará querer regresar por más.

4. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ideal para amantes del mar y la montaña. Su comida combina ingredientes locales con técnicas modernas, y sus vinos hacen el match perfecto.