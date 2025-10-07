Desde street markets hasta restaurantes con estrellas Michelin, estas son las 10 ciudades más foodies del mundo en 2025, según el ranking de Time Out y CNN Travel.
Las 10 ciudades más foodies del mundo (según los que saben comer)
1. Nueva Orleans, E.U.
La ganadora absoluta. Aquí todo tiene historia y sazón como el gumbo, jambalaya, beignets y po’boys. La mezcla criolla y el ambiente festivo hacen que cada comida se sienta como un carnaval.
2. Bangkok, Tailandia
Capital mundial del street food. Ramen, curris, pad Thai y mango sticky rice a cualquier hora. Comer en la calle es una experiencia más completa de lo que crees.
3. Medellín, Colombia
Dejó de ser solo la ciudad de la eterna primavera para convertirse en un hotspot gastronómico. Arepas, sancochos y cocina de autor en cada esquina que te hará querer regresar por más.
4. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Ideal para amantes del mar y la montaña. Su comida combina ingredientes locales con técnicas modernas, y sus vinos hacen el match perfecto.
5. Madrid, España
Flipas sin fin, mercados llenos de vida y chefs que reinventan lo clásico. Comer en Madrid es pura gozada y alegría.
6. Ciudad de México, México
Tacos, moles, tamales, birria y cocina contemporánea reconocida por la Guía Michelin. CDMX es sabor, caos y cultura en un mismo plato.
7. Lagos, Nigeria
El nuevo secreto foodie. Su comida callejera tiene carácter con arroz jollof, suya y mucho picante, es energía pura.
8. Shanghái, China
Tradición y vanguardia en cada bocado. Desde dumplings humeantes hasta cocina molecular, esta ciudad lo tiene todo.
9. París, Francia
La vieja confiable. Panes, quesos, croissants y bistrós de película. Comer aquí siempre será un arte.
10. Yakarta, Indonesia
Caótica y deliciosa. Satay, rendang, arroz frito y postres dulzones. Una ciudad que vibra tanto como su comida.
Estas ciudades destacan porque la comida es parte de su identidad pues se come bien, diferente y con alma. Desde la alta gastronomía hasta los puestos callejeros, cada una de estas ciudades foodies alrdedor del mundo ofrece algo único. Así que, si ya planeas tu próximo viaje, deja que tu antojo decida.