Viajes y gourmet

Las 10 ciudades más foodies del mundo (según los que saben comer)

Si eres de los que elige destino por lo que hay en el plato, esta lista es para ti. Y sí, la CDMX está en la lista.
mar 07 octubre 2025 08:36 PM
brunchwithruby
Desde street markets hasta restaurantes con estrellas Michelin, estas son las 10 ciudades más foodies del mundo en 2025, según el ranking de Time Out y CNN Travel.

Las top 10 ciudades más foodies del mundo

1. Nueva Orleans, E.U.

La ganadora absoluta. Aquí todo tiene historia y sazón como el gumbo, jambalaya, beignets y po’boys. La mezcla criolla y el ambiente festivo hacen que cada comida se sienta como un carnaval.

New Orleans
2. Bangkok, Tailandia

Capital mundial del street food. Ramen, curris, pad Thai y mango sticky rice a cualquier hora. Comer en la calle es una experiencia más completa de lo que crees.

maevareeofficial
3. Medellín, Colombia

Dejó de ser solo la ciudad de la eterna primavera para convertirse en un hotspot gastronómico. Arepas, sancochos y cocina de autor en cada esquina que te hará querer regresar por más.

Colosal Medellín
4. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ideal para amantes del mar y la montaña. Su comida combina ingredientes locales con técnicas modernas, y sus vinos hacen el match perfecto.

Cape Town
5. Madrid, España

Flipas sin fin, mercados llenos de vida y chefs que reinventan lo clásico. Comer en Madrid es pura gozada y alegría.

IMG_3878.jpg
Fiestas navideñas que tiene el Four Seasons Madrid para ti (Instagram)

6. Ciudad de México, México

Tacos, moles, tamales, birria y cocina contemporánea reconocida por la Guía Michelin. CDMX es sabor, caos y cultura en un mismo plato.

Cariñito Tacos
“Los mejores tacos con toques del sudeste asiático que están repletos de sabor” con palabras de fans de CDMX. (Instagram @carinito.tacos)

7. Lagos, Nigeria

El nuevo secreto foodie. Su comida callejera tiene carácter con arroz jollof, suya y mucho picante, es energía pura.

8. Shanghái, China

Tradición y vanguardia en cada bocado. Desde dumplings humeantes hasta cocina molecular, esta ciudad lo tiene todo.

abowlofnoodles_syd
Shanghái es tradición y vanguardia en cada bocado. Desde dumplings humeantes hasta cocina molecular, esta ciudad lo tiene todo. (Instagram @abowlofnoodles_syd)

9. París, Francia

La vieja confiable. Panes, quesos, croissants y bistrós de película. Comer aquí siempre será un arte.

Le Bistrol
Visitar este restaurante es una experiencia. Todo está calibrado: el ritmo del servicio, la temperatura exacta de una salsa, el tiempo de cocción que se mide más con la intuición que con el reloj. (Instagram @lebistrolparis)

10. Yakarta, Indonesia

Caótica y deliciosa. Satay, rendang, arroz frito y postres dulzones. Una ciudad que vibra tanto como su comida.

Yakarta food
Yakarta con satay, rendang, arroz frito y postres dulzones. Una ciudad que vibra tanto como su comida. (Instagram )

Estas ciudades destacan porque la comida es parte de su identidad pues se come bien, diferente y con alma. Desde la alta gastronomía hasta los puestos callejeros, cada una de estas ciudades foodies alrdedor del mundo ofrece algo único. Así que, si ya planeas tu próximo viaje, deja que tu antojo decida.

