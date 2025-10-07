CANA x Meroma x Evian: sabor puro y transparente

Para abrir el paladar

El primer encuentro que solemos tener al acudir a un restaurante es el agua, en vaso, no solo como una invitación de hospitalidad, sino como la apertura a degustar los platillos a continuación. Para Fabiola y Mercedes, este paso es indispensable en sus cocinas.

Fabiola Escobosa es la primera embajadora de Evian en Latinoamérica, una unión que se veía venir, pues ambas filosofías se basan en el cuidado de los procesos naturales, ya que el agua que nace en los Alpes Franceses se filtra durante 15 años para obtenerla en su estado más puro.

(Cortesía)

Sabor, unión y frescura

Un menú lleno de transiciones temporales que abrió con platos característicos de cada restaurante: las alcachofas fritas con una cama de jocoque de Meroma y el pan de yuca con ricotta de CANA. Seguidos por un crudo de atún con acentos cítricos, y ajo crujiente.

Después, una ensalada de manzana con apionabo, avellanas y queso asiago, acompañado por supuesto agua de Evian.