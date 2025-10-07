CANA x Meroma x Evian: sabor puro y transparente

Cuando dos mentes creativas en la gastronomía se unen, el resultado no sólo es delicioso, si no que también es un viaje culinario y sensorial.
Las chefs Fabiola Escobosa, de CANA, y Mercedes Bernal, de Meroma, de la mano de Evian, crearon un menú de seis tiempos inspirado en los procesos de baja intervención y la naturaleza de los ingredientes.
Para abrir el paladar
El primer encuentro que solemos tener al acudir a un restaurante es el agua, en vaso, no solo como una invitación de hospitalidad, sino como la apertura a degustar los platillos a continuación. Para Fabiola y Mercedes, este paso es indispensable en sus cocinas.
Fabiola Escobosa es la primera embajadora de Evian en Latinoamérica, una unión que se veía venir, pues ambas filosofías se basan en el cuidado de los procesos naturales, ya que el agua que nace en los Alpes Franceses se filtra durante 15 años para obtenerla en su estado más puro.
Sabor, unión y frescura
Un menú lleno de transiciones temporales que abrió con platos característicos de cada restaurante: las alcachofas fritas con una cama de jocoque de Meroma y el pan de yuca con ricotta de CANA. Seguidos por un crudo de atún con acentos cítricos, y ajo crujiente.
Después, una ensalada de manzana con apionabo, avellanas y queso asiago, acompañado por supuesto agua de Evian.
¡A comer!
Los tiempos fueron curados con ingredientes de temporada, pues los hongos de lluvia dentro de la pappardelle son característicos de la temporada veraniega.
De la misma forma, la elección del NY Steak o la pesca del día, son cuidadosamente seleccionadas para los comensales.
Con un gran sabor de boca
Para cerrar, postres de temporada con elementos como chocolate, sal maldón, mandarina y maracuyá, una explosión de sabores que termina por culminar el estilo de ambas chefs.
El toque final, es un poco de sparkling water de Evian, para cerrar el paladar. ¡Delicioso!