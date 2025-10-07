Entre flores, fuego y agua, así se vive el Día de Muertos en Rosewood Mayakoba

Día de Muertos en Rosewood Mayakoba

El sábado 1 de noviembre, todo empezará bajo el árbol sagrado de La Ceiba Garden & Kitchen, un punto energético del resort donde el fuego, la tierra y los sabores se mezclan.

Vestidos de negro, los asistentes vivirán una cena ceremonial entre velas, música en vivo y platillos que reinterpretan la cocina tradicional mexicana con un toque contemporáneo.

No es solo una cena, es una ofrenda colectiva al alma y al buen gusto.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, se hará una ofrenda comunitaria, decorada con flores de cempasúchil, veladoras y fotografías, abierta para que cada visitante pueda dejar un recuerdo o una intención.

Luego, los huéspedes participarán en talleres donde crearán pequeñas embarcaciones con hoja de plátano, decoradas con pétalos y velas, que serán liberadas más tarde en la laguna durante la ceremonia "Luces de los Ancestros".

La jornada también incluirá talleres de maquillaje de catrinas, con artistas locales. Y en el sunset, la selva de Mayakoba se encenderá con un desfile de alebrijes de neón, música, burbujas y luces de bengala, un recorrido mágico que conectará La Ceiba con el club de playa Aquí Me Quedo.

Ahí, la noche cerrará con una parrillada mexicana frente al mar, acompañada por un mariachi de diez músicos.