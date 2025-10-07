Destinos imperdibles en México a los que debes de viajar al menos una vez en tu vida

Lugares en México que tienes que conocer

Huasteca Potosina, San Luis Potosí

Tamul (Nailotl/Shutterstock / Nailotl)

En el estado de San Luis Potosí, se encuentra la Huasteca Potosina, una de las regiones más espectaculares de México.

Con sus ríos cristalinos, cascadas enormes, cuevas misteriosas y paisajes que te dejarán con la boca abierta, es el destino perfecto para los amantes de la aventura y la naturaleza, con miles de actividades para todos los gustos.

Jardín Escultórico Edward James, Las Pozas (schlyx/Shutterstock / schlyx)

Entre sus rincones imperdibles está "El Sótano de las Golondrinas", uno de los abismos naturales más profundos del mundo que se convierte en todo un espectáculo natural donde miles de golondrinas emergen al amanecer y atardecer.

La cascada de Tamul es la más imponente y espectacular de toda la Huasteca, con 105 metros de altura que puedes recorrer en canoa o panga, mientras admiras los paisajes que la rodean.

También está Micos, un conjunto de siete cascadas que es el spot ideal para practicar kayak, salto, rapel o rafting.

Y el que seguro has visto antes en fotos, el Jardín Escultórico Edward James, es un espacio mágico donde las estructuras surrealistas se fusionan entre cascadas y pozas dentro de la selva potosina.