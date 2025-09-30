¿Necesitas un break de la ciudad? Estos son los escapes perfectos para un fin de semana cerca de la CDMX

Sabemos que a veces se necesita un respiro de la rutina de la ciudad y por eso tenemos los escapadas perfectas para desconectarte, relajarte y recargar energía.
Darse un break del ritmo de la CDMX nunca fue tan fácil. Desde un fin de semana romántico con tu pareja, hasta un viaje con amigos o familia lleno de naturaleza y experiencias únicas, estos son los mejores lugares para ese weekend getaway que no sabías que necesitabas.
Escapadas perfectas de fin de semana cerca de la CDMX: 5 lugares que superarán tus expectavitas
Kuppel Camp
Acampar no es para todos, pero si quieres dormir y despertar entre pinos y niebla, Kuppel Camp es el sitio ideal para disfrutar del bosque y dormir delicioso en sus cabañas o domos bajo el concepto de glamping.
Además, tienes la oportunidad de visitar el Pueblo Mágico de Zacatlán ubicado a sólo diez minutos en coche del campamento o Chignahuapan, un destino a 20 minutos donde podrás explorar la belleza de sus lagos y cascadas.
¿Dónde? Zacatlán de las Manzanas, Puebla A dos horas y media de la CDMX
Aldea Pachamama
Si lo que buscas es una experiencia de desconexión total de la ciudad, Aldea Pachamama es la opción perfecta. Es una colección de casitas del árbol construidas a 3,600 metros sobre el nivel del mar, con la vista más impresionante que vas a tener del Popocatépetl.
Esta experiencia es un verdadero escape de la vida cotidiana en la ciudad. No hay electricidad, no hay wifi ni señal de teléfono. Intentar esto no es para cualquiera, pero por eso mismo este destino lo convierte en el spot ideal para reencontrarse con la naturaleza y uno mismo.
¿Dónde? Ubicación privada, cerca del Paso de Cortés a la altura de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Se llega por Cholula A dos horas y cuarto de la CDMX
Amomoxtli
Amomoxtli, el lujoso hotel boutique ubicado en el corazón de Tepoztlán, cuenta con una llave Michelin que confirma que será una de tus mejores estancias en el país.
Este hotel se convierte en el spot ideal para un fin de semana lleno de lujo, relajación y la mejor vista al Tepozteco.
Podrás disfrutar de su alberca, consentirte con tratamientos en el spa y vivir una experiencia de reconexión en su temazcal.
¿Dónde? Tepoztlán, Morelos A una hora de la CDMX
Desnivel
Dentro del bosque de Avándaro y cerca de atracciones como la Cascada Velo de Novia, nace Desnivel. Un espacio en el que podrás encontrar cuatro cabañas de lujo que se convertirán en el plan perfecto y distinto para detener el tiempo.
Cuenta con chimeneas, terrazas con jacuzzi, cocinas y tinas con la mejor vista al bosque. Un spot perfecto para una pausa del caos, del ruido y de todo lo que sobra.
¿Dónde? Avándaro, Valle de Bravo A una hora y media de la CDMX
El Nido de Quetzalcóatl
El Nido de Quetzalcóatl, proyecto arquitectónico del mexicano Javier Senosiain inspirado en la serpiente emplumada Quetzalcóatl, te da la oportunidad única de hospedarte dentro de este complejo habitacional.
Este no es sólo un lugar para hospedarse, es toda una experiencia sensorial que fusiona arte, naturaleza y arquitectura. Su propósito es la conexión con la naturaleza lejos de la ciudad y si buscas un espacio para meditar, caminar, hacer yoga, escribir y desarrollar tu creatividad este es el lugar ideal para ti.
¿Dónde? Naucalpan, Estado de México A 30 minutos de la CDMX