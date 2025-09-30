Publicidad

¿Necesitas un break de la ciudad? Estos son los escapes perfectos para un fin de semana cerca de la CDMX

Si buscas un fin de semana para desconectar y recargar energía, estos spots son infalibles para un escape perfecto a menos de 2 horas y media de la CDMX.
mar 30 septiembre 2025 07:27 PM
kuppel_camp
Todos necesitamos una escapada de vez en cuando. (Instagram @kuppelcamp)

Sabemos que a veces se necesita un respiro de la rutina de la ciudad y por eso tenemos los escapadas perfectas para desconectarte, relajarte y recargar energía.

Darse un break del ritmo de la CDMX nunca fue tan fácil. Desde un fin de semana romántico con tu pareja, hasta un viaje con amigos o familia lleno de naturaleza y experiencias únicas, estos son los mejores lugares para ese weekend getaway que no sabías que necesitabas.

Escapadas perfectas de fin de semana cerca de la CDMX: 5 lugares que superarán tus expectavitas

Kuppel Camp

kuppelcamp.png
Kuppel Camp (Instagram @kuppelcamp)

Acampar no es para todos, pero si quieres dormir y despertar entre pinos y niebla, Kuppel Camp es el sitio ideal para disfrutar del bosque y dormir delicioso en sus cabañas o domos bajo el concepto de glamping.

Además, tienes la oportunidad de visitar el Pueblo Mágico de Zacatlán ubicado a sólo diez minutos en coche del campamento o Chignahuapan, un destino a 20 minutos donde podrás explorar la belleza de sus lagos y cascadas.

¿Dónde?
Zacatlán de las Manzanas, Puebla
A dos horas y media de la CDMX

Aldea Pachamama

aldea_pachamama.png
Aldea Pachamama (Instagram @aldea_pachamama)

Si lo que buscas es una experiencia de desconexión total de la ciudad, Aldea Pachamama es la opción perfecta. Es una colección de casitas del árbol construidas a 3,600 metros sobre el nivel del mar, con la vista más impresionante que vas a tener del Popocatépetl.

Esta experiencia es un verdadero escape de la vida cotidiana en la ciudad. No hay electricidad, no hay wifi ni señal de teléfono. Intentar esto no es para cualquiera, pero por eso mismo este destino lo convierte en el spot ideal para reencontrarse con la naturaleza y uno mismo.

¿Dónde?
Ubicación privada, cerca del Paso de Cortés a la altura de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Se llega por Cholula
A dos horas y cuarto de la CDMX

Amomoxtli

amomoxtlil.png
Hotel Amomoxtli (Instagram @amomoxtli)

Amomoxtli, el lujoso hotel boutique ubicado en el corazón de Tepoztlán, cuenta con una llave Michelin que confirma que será una de tus mejores estancias en el país.

Este hotel se convierte en el spot ideal para un fin de semana lleno de lujo, relajación y la mejor vista al Tepozteco.

Podrás disfrutar de su alberca, consentirte con tratamientos en el spa y vivir una experiencia de reconexión en su temazcal.

¿Dónde?
Tepoztlán, Morelos
A una hora de la CDMX

Desnivel

desnivel_valle
Desnivel Valle (Instagram @desnivelvalle)

Dentro del bosque de Avándaro y cerca de atracciones como la Cascada Velo de Novia, nace Desnivel. Un espacio en el que podrás encontrar cuatro cabañas de lujo que se convertirán en el plan perfecto y distinto para detener el tiempo.

Cuenta con chimeneas, terrazas con jacuzzi, cocinas y tinas con la mejor vista al bosque. Un spot perfecto para una pausa del caos, del ruido y de todo lo que sobra.

¿Dónde?
Avándaro, Valle de Bravo
A una hora y media de la CDMX

El Nido de Quetzalcóatl

el_nido_de_quetzalcoatl
El Nido de Quetzalcóatl (Instagram @elnidodequetzalcoatl)

El Nido de Quetzalcóatl, proyecto arquitectónico del mexicano Javier Senosiain inspirado en la serpiente emplumada Quetzalcóatl, te da la oportunidad única de hospedarte dentro de este complejo habitacional.

Este no es sólo un lugar para hospedarse, es toda una experiencia sensorial que fusiona arte, naturaleza y arquitectura. Su propósito es la conexión con la naturaleza lejos de la ciudad y si buscas un espacio para meditar, caminar, hacer yoga, escribir y desarrollar tu creatividad este es el lugar ideal para ti.

¿Dónde?
Naucalpan, Estado de México
A 30 minutos de la CDMX

