¿Necesitas un break de la ciudad? Estos son los escapes perfectos para un fin de semana cerca de la CDMX

Escapadas perfectas de fin de semana cerca de la CDMX: 5 lugares que superarán tus expectavitas

Kuppel Camp

Kuppel Camp (Instagram @kuppelcamp)

Acampar no es para todos, pero si quieres dormir y despertar entre pinos y niebla, Kuppel Camp es el sitio ideal para disfrutar del bosque y dormir delicioso en sus cabañas o domos bajo el concepto de glamping.

Además, tienes la oportunidad de visitar el Pueblo Mágico de Zacatlán ubicado a sólo diez minutos en coche del campamento o Chignahuapan, un destino a 20 minutos donde podrás explorar la belleza de sus lagos y cascadas.

¿Dónde?

Zacatlán de las Manzanas, Puebla

A dos horas y media de la CDMX

Aldea Pachamama

Aldea Pachamama (Instagram @aldea_pachamama)

Si lo que buscas es una experiencia de desconexión total de la ciudad, Aldea Pachamama es la opción perfecta. Es una colección de casitas del árbol construidas a 3,600 metros sobre el nivel del mar, con la vista más impresionante que vas a tener del Popocatépetl.

Esta experiencia es un verdadero escape de la vida cotidiana en la ciudad. No hay electricidad, no hay wifi ni señal de teléfono. Intentar esto no es para cualquiera, pero por eso mismo este destino lo convierte en el spot ideal para reencontrarse con la naturaleza y uno mismo.

¿Dónde?

Ubicación privada, cerca del Paso de Cortés a la altura de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Se llega por Cholula

A dos horas y cuarto de la CDMX

Amomoxtli

Hotel Amomoxtli (Instagram @amomoxtli)

Amomoxtli, el lujoso hotel boutique ubicado en el corazón de Tepoztlán, cuenta con una llave Michelin que confirma que será una de tus mejores estancias en el país.

Este hotel se convierte en el spot ideal para un fin de semana lleno de lujo, relajación y la mejor vista al Tepozteco.

Podrás disfrutar de su alberca, consentirte con tratamientos en el spa y vivir una experiencia de reconexión en su temazcal.

¿Dónde?

Tepoztlán, Morelos

A una hora de la CDMX