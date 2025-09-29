Los nuevos hotspots gastronómicos que están conquistando a la CDMX

No es novedad que en la CDMX abre un nuevo restaurante cada semana, y sabemos que es difícil estar al día con los más cool del momento.
Por eso, si eres un foodie certificado, hicimos la tarea por ti: aquí tienes la guía definitiva de los restaurantes nuevos que se deben de convertir en un must en tu lista de lugares por conocer.
6 nuevos restaurantes imperdibles en la Ciudad de México
Bartola
El hotspot número uno del momento, Bartola es un gastrobar italiano que te promete superar tus expectativas. Si no has oído de la milanesa de pollo en salsa diavola con pesto y mozzarella que hay aquí, estás viviendo bajo una piedra. Al probar la selección de comida que hay, no podrás esperar el momento de regresar. Además, su menú de licores no se queda atrás, los drinks fueron creados por la mixóloga Carmen Huizapol. Esta es la prueba de que este lugar merece toda tu atención y una visita con tu mascota.
¿Dónde?
Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Sukai
Sukai es el nuevo proyecto del chef Klaus Albert Mayr, reconocido por su trabajo en Anónimo y Quintonil. El restaurante apuesta por el concepto de izakaya, un bar japonés donde puedes comer y tomar. El lugar está lleno de detalles, con un diseño minimalista e iluminación perfecta para una date.
¿Dónde?
Calle Gral. Fco. Molinos del Campo 50, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX
The Lamb
Al llegar a The Lamb, entras a lo que parece un pequeño pub británico que rompe con el estereotipo de la comida inglesa en México. Este nuevo concepto del chef Federico Patiño y Poppy Powell, se enfoca en comfort food más elevado. Sin duda aquí encontrarás el mejor fish and chips de la ciudad.
¿Dónde?
Tabasco 156, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
ISMO
ISMO ofrece una fusión gastronómica italo-suiza como nunca la habías probado. No sólo destaca por su variedad de platillos: desde el momento en el que entras, el lugar te transporta a un viaje retrofuturista de la mano con una de las mejores curadurías musicales en CDMX. Este restaurante te demuestra que va más allá de lo gastronómico, es toda una experiencia que debes de conocer.
¿Dónde?
Durango 175B, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Tonchin
La apertura de Tonchin ha sido todo un éxito. El restaurante que empezó en Tokio en 1992, luego en Nueva York y Los Ángeles, por fin llegó a la ciudad. Los fideos hechos a mano y sus caldos de cocción lenta son de la más alta calidad. Un spot donde su enfoque en ramen te hará descubrir platillos llenos de sabores perfectos para el comienzo de las bajas temperaturas.
¿Dónde?
Av. P.º de la Reforma 380-local Planta Baja, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX
Rufus
Otro restaurante italiano del que nadie puede dejar de hablar. Este proyecto del chef Omar Gómez busca enseñarte el lado desconocido de la cocina italiana. Con pastas hechas en casa y masas de pizza preparadas desde cero, este concepto, inspirado en los viajes del chef por Italia, demuestra su pasión por la autenticidad y el detalle en cada platillo.
¿Dónde?
Av. Álvaro Obregón 43, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX