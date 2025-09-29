Los nuevos hotspots gastronómicos que están conquistando a la CDMX

6 nuevos restaurantes imperdibles en la Ciudad de México

Bartola

Bartola (Instagram @bartola.cdmx)

El hotspot número uno del momento, Bartola es un gastrobar italiano que te promete superar tus expectativas. Si no has oído de la milanesa de pollo en salsa diavola con pesto y mozzarella que hay aquí, estás viviendo bajo una piedra. Al probar la selección de comida que hay, no podrás esperar el momento de regresar. Además, su menú de licores no se queda atrás, los drinks fueron creados por la mixóloga Carmen Huizapol. Esta es la prueba de que este lugar merece toda tu atención y una visita con tu mascota.

¿Dónde?

Tabasco 189, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Sukai

Sukai (Instagram @sukai.cdmx)

Sukai es el nuevo proyecto del chef Klaus Albert Mayr, reconocido por su trabajo en Anónimo y Quintonil. El restaurante apuesta por el concepto de izakaya, un bar japonés donde puedes comer y tomar. El lugar está lleno de detalles, con un diseño minimalista e iluminación perfecta para una date.

¿Dónde?

Calle Gral. Fco. Molinos del Campo 50, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11850 Ciudad de México, CDMX

The Lamb

The Lamb (Instagram @thelamb___)

Al llegar a The Lamb, entras a lo que parece un pequeño pub británico que rompe con el estereotipo de la comida inglesa en México. Este nuevo concepto del chef Federico Patiño y Poppy Powell, se enfoca en comfort food más elevado. Sin duda aquí encontrarás el mejor fish and chips de la ciudad.

¿Dónde?

Tabasco 156, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX