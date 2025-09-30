Los mejores tacos no mexicanos de la CDMX que tienes que probar y que sabemos que te conquistarán

Mejores tacos no mexicanos que valen cada mordida; esta es nuestra selección

Cariñito

¿Un taco de cochinita but make it thai? Aquí lo encuentras. Cariñito combina lo mejor de la cocina del sureste asiático con la experiencia taquera mexicana.

Tacos como el Issan que lleva pork belly al estilo tailandés, con polvos de arroz tostado y menta y el Cantonés con pork belly crujiente, hoisin y sriracha son puro placer con textura.

También encontrarás el What She’s Having, una creación que homenajea una icónica escena de When Harry Met Sally usando pastrami y mostaza china picante.

¿Dónde?

Dirección: Guanajuato 53, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Chetito

Chetito es el lugar donde se mezcla el sazón mexicano con un toque argentino. Sus combinaciones son de locura como el taco Jones con lomo de atún fresco marinado en aceite de ajonjolí, salsa de cacahuate y ajonjolí, cebolla caramelizada, aderezo de chile morita con chipotle y aguacate. Es como si tus cheat meals soñados se hicieran realidad, pero en forma de taco.

¿Dónde?

Dirección: Río Danubio 104, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX