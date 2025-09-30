Los mejores tacos no mexicanos de la CDMX que tienes que probar y que sabemos que te conquistarán

En la CDMX hay un movimiento cool de lugares que toman la idea del taco y la llevan a otro nivel, mezclando sabores de Asia, Medio Oriente y hasta delicias frescas.
El resultado son los "tacos no mexicanos", experiencias únicas que mantienen el espíritu taquero, pero que rompen con todo lo que creías saber sobre este emblemático platillo.
Mejores tacos no mexicanos que valen cada mordida; esta es nuestra selección
Cariñito
¿Un taco de cochinita but make it thai? Aquí lo encuentras. Cariñito combina lo mejor de la cocina del sureste asiático con la experiencia taquera mexicana.
Tacos como el Issan que lleva pork belly al estilo tailandés, con polvos de arroz tostado y menta y el Cantonés con pork belly crujiente, hoisin y sriracha son puro placer con textura.
También encontrarás el What She’s Having, una creación que homenajea una icónica escena de When Harry Met Sally usando pastrami y mostaza china picante.
¿Dónde?
Dirección: Guanajuato 53, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Chetito
Chetito es el lugar donde se mezcla el sazón mexicano con un toque argentino. Sus combinaciones son de locura como el taco Jones con lomo de atún fresco marinado en aceite de ajonjolí, salsa de cacahuate y ajonjolí, cebolla caramelizada, aderezo de chile morita con chipotle y aguacate. Es como si tus cheat meals soñados se hicieran realidad, pero en forma de taco.
¿Dónde?
Dirección: Río Danubio 104, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX
Pato Manila
Si eres fan del pato estilo Pekín, este es tu paraíso. Sus tacos están rellenos de pato rostizado, con la piel crujiente, servidos en tortillas de harina hechas en casa y acompañados de pepino, cebollín y su clásica salsa hoisin. Un must si quieres sentirte en un restaurante asiático pero sin salir de la CDMX.
¿Dónde?
Dirección: Virgilio 25, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11560, CDMX. Querétaro 225, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, CDMX Culiacan 91, código 2, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, CDMX
Taco Shabb
Aquí el taco se encuentra con el shawarma. Shabb es la propuesta de cocina de Medio Oriente que te hace olvidar el trompo al pastor por un rato.
Sus tacos de pan árabe y el Dromedario son una delicia, y no te puedes perder las papitas fritas con jocoque para picar o el humus con pan pita. Además, las salsas son tan buenas que querrás ponerles todas.
¿Dónde?
Dirección: Av. Stim 1366, Lomas del Chamizal, Cuajimalpa de Morelos, 05129 Ciudad de México, CDMX
El Parnita Roma
En El Parnita tienen joyas creativas que merecen mención. Sus tacos Kiriacos con pan pita, tzatziki de pepino persa, menta, ajo, limón eureka, viajero (carnitas de pierna y lomo de cerdo) zanahoria, col morada encurtida, jitomate cherry y papas kiriacos son la prueba de que se puede jugar con la tradición sin perder lo delicioso. Además, el lugar tiene vibes de domingo relajado y cerveza bien fría.
¿Dónde?
Dirección: Av. Yucatán 84, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Lugares para comer tacos no mexicanos en la Ciudad de México
Estos spots son la prueba de que el taco es un lienzo en blanco para experimentar. Así que la próxima vez que quieras salir de lo clásico, lánzate a probar alguno de estos lugares para comer tacos no mexicanos en la Ciudad de México; estamos seguros de que nos lo agradecerás después.