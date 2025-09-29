World’s 50 Best celebra la riqueza culinaria de Norteamérica con el lanzamiento de su primera lista dedicada exclusivamente a Canadá, Estados Unidos y el Caribe. México, por su parte, sigue formando parte de Latin America’s 50 Best Restaurants. Aquí te compartimos el top 10 de la nueva selección.
World’s 50 Best llega a Norteamérica: descubre los restaurantes que lideran la lista
Los 10 restaurantes en la lista de los 50 mejores restaurantes de Norteamérica
10. Le Veau d’Or en Nueva York
En 2024, los chefs Lee Hanson y Riad Nasr renovaron el emblemático restaurante fundado en 1937. Este dúo busca honrar la tradición del restaurante con un toque contemporáneo a la cocina tradicional francesa. El pâté en croûte y el poulet à l'estragon son dos de los platos más populares, acompañados de una carta de vinos totalmente naturales curados por Jorge Riera.
9. Le Bernardin en Nueva York
El restaurante neoyorquino del chef Eric Ripert ofrece un menú de cuatro tiempos dividido en cuatro secciones- casi crudo, apenas tocado, ligeramente cocinado y upon request – con platos que combinan influencias asiáticas y francesas. El marisco es parte del sello de la cocina y este es el momento perfecto para vestirte de gala ya que los diamantes y trajes a la medida llenan el restaurante cada noche.
8. SingleThread en Healdsburg
La visión que Katina Connaughton, chef y agricultora, tuvo durante su tiempo en Japón, marcó la filosofía de su restaurante y la cocina estilo kaiseki. Combinan su pasión por la cocina japonesa con un enfoque sostenible: gran parte de los productos que se preparan en su cocina vienen directamente de su propia granja de 24 hectáreas.
7. Kalaya en Philadelphia
Un lugar que te transporta al sur de Tailandia gracias a la mente brillante de la chef Chutatip “Nok” Suntaranon. En Kalaya, cada plato refleja la historia de su familia, al preparar cada plato celebrando los colores, sabores y aromas emblemáticos de la cocina tailandesa.
6. Dakar NOLA en Nueva Orleans
Inspirado en las cocinas costeras de Senegal y el sur de Luisiana, este restaurante ofrece un menú de degustación en manos de expertos. Este menú está inspirado por los recuerdos más preciados de la infancia en Dakar, Senegal del chef Serigne Mbaye. Los platillos son pescetarianos y son principalmente gluten-free.
5. Tanière3 en Quebec
Este restaurante celebra el rico y diverso patrimonio de Quebec con un menú de degustación de varios platos basado en productos locales. Todos los ingredientes provienen de pequeños productores: los hongos, hierbas, plantas y raíces son cruciales dentro de esta cocina. La cocina está en manos del chef François-Emmanuel Nicol.
4. Smyth en Chicago
En Smyth, todos los productos e ingredientes utilizados en el menú vienen de The Farm, una granja cercana. Hay ciertos cultivos que son específicos para el restaurante de los chefs, Karen Urie Shields y John Shields, que no se encuentran en ninguna otra parte de Chicago. El maridaje cuenta con vinos naturales provenientes de todo el mundo para darle un toque único y auténtico al menú de degustación.
3. Restaurant Pearl Morissette en Lincoln
Dentro de una de las regiones vinícolas más preciadas de Canadá, el restaurante de los chefs Daniel Hadida y Eric Robertson aprovecha al máximo su entorno para mejorar la experiencia que sólo ofrece menú de degustación. Restaurant Pearl Morissette, cuenta con restaurante, bodega, huerto, granja y panadería.
2. Mon Lapin en Montreal
Un restaurante que fusiona la creatividad y técnica, el chef Marc-Olivier Frappier y la sommelier Vanya Filipovic, ofrecen un menú que cambia diario. Su carta de vinos, premiada y reconocida, está repleta de vinos muy demandados y champañas de cosecha propia, la especialidad de Filipovic. Con sólo 15 platillos para compartir, las reservas vuelan en minutos.
1. Atomix en Nueva York
Número uno en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Norteamérica de 2025, el proyecto del chef Junghyun Park y su esposa Ellia Park sirve un menú de degustación de 12 tiempos inspirado en la cocina coreana. Siempre en evolución, este es uno de los restaurantes más populares de Nueva York y este ranking lo confirma.