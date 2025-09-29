World’s 50 Best llega a Norteamérica: descubre los restaurantes que lideran la lista

Los 10 restaurantes en la lista de los 50 mejores restaurantes de Norteamérica

10. Le Veau d’Or en Nueva York

Le Veau d'Or (Instagram @leveaudor)

En 2024, los chefs Lee Hanson y Riad Nasr renovaron el emblemático restaurante fundado en 1937. Este dúo busca honrar la tradición del restaurante con un toque contemporáneo a la cocina tradicional francesa. El pâté en croûte y el poulet à l'estragon son dos de los platos más populares, acompañados de una carta de vinos totalmente naturales curados por Jorge Riera.

9. Le Bernardin en Nueva York

Le Bernardin (Instagram @lebernardinny)

El restaurante neoyorquino del chef Eric Ripert ofrece un menú de cuatro tiempos dividido en cuatro secciones- casi crudo, apenas tocado, ligeramente cocinado y upon request – con platos que combinan influencias asiáticas y francesas. El marisco es parte del sello de la cocina y este es el momento perfecto para vestirte de gala ya que los diamantes y trajes a la medida llenan el restaurante cada noche.

8. SingleThread en Healdsburg

Single Thread (Instagram @singlethreadfarms)

La visión que Katina Connaughton, chef y agricultora, tuvo durante su tiempo en Japón, marcó la filosofía de su restaurante y la cocina estilo kaiseki. Combinan su pasión por la cocina japonesa con un enfoque sostenible: gran parte de los productos que se preparan en su cocina vienen directamente de su propia granja de 24 hectáreas.

7. Kalaya en Philadelphia

Kalaya (Instagram @kalayaphily)

Un lugar que te transporta al sur de Tailandia gracias a la mente brillante de la chef Chutatip “Nok” Suntaranon. En Kalaya, cada plato refleja la historia de su familia, al preparar cada plato celebrando los colores, sabores y aromas emblemáticos de la cocina tailandesa.