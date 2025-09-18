Un verano RICH, los Sun Clubs de Veuve Clicquot aterrizan en México

RICH y RICH Rosé, champagne sin complicaciones

Olvídate de la solemnidad de las catas; estas cuvées son todo menos serias. Pensadas para beberse con hielo y acompañar cualquier plan de la pool party con los amigos a ese momento de sobremesa al atardecer, RICH y RICH Rosé son la definición de un momento sin estrés.

Imagínate un día de playa o de rooftop en la ciudad con buena música, amigos y un champagne que sabe tan cool como se ve en tu feed de Instagram. (Virro Borja)

“Queremos que la gente se relaje, que viva el momento y que disfrute el champagne sin complicaciones”, comparte la maison.

Los Sun Clubs, terrazas, beats y mucho amarillo

El espíritu Solaire de Veuve Clicquot se vive en estos clubes diseñados para celebrar el verano en los destinos más top del planeta, Ibiza, Saint-Tropez, Mykonos, París y ahora México.

En su edición mexicana, el primer Sun Club brilló en Viceroy Los Cabos, pero la fiesta no para ahí. Veuve Clicquot ya confirmó que seguirá en spots como Corsi (CDMX), Arda, Altanera, Quince (San Miguel de Allende) y Señora Tanaka (Monterrey).