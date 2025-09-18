Un verano RICH, los Sun Clubs de Veuve Clicquot aterrizan en México

La icónica maisondechampagne acaba de presentar sus etiquetas más frescas, literalmente, porque están diseñadas para disfrutarse con hielo, de día, de noche y básicamente en cualquier momento en que el sol te invite a brindar.
Pero esto no se queda en la copa, la marca creó los Sun Clubs, hot spots que mezclan buen diseño, terrazas soleadas y vibes veraniegas con el sello Clicquot. Imagínate un día de playa (o de rooftop en la ciudad) con buena música, amigos y un champagne que sabe tan cool como se ve en tu feed de Instagram.
RICH y RICH Rosé, champagne sin complicaciones
Olvídate de la solemnidad de las catas; estas cuvées son todo menos serias. Pensadas para beberse con hielo y acompañar cualquier plan de la pool party con los amigos a ese momento de sobremesa al atardecer, RICH y RICH Rosé son la definición de un momento sin estrés.
“Queremos que la gente se relaje, que viva el momento y que disfrute el champagne sin complicaciones”, comparte la maison.
Los Sun Clubs, terrazas, beats y mucho amarillo
El espíritu Solaire de Veuve Clicquot se vive en estos clubes diseñados para celebrar el verano en los destinos más top del planeta, Ibiza, Saint-Tropez, Mykonos, París y ahora México.
En su edición mexicana, el primer Sun Club brilló en Viceroy Los Cabos, pero la fiesta no para ahí. Veuve Clicquot ya confirmó que seguirá en spots como Corsi (CDMX), Arda, Altanera, Quince (San Miguel de Allende) y Señora Tanaka (Monterrey).
El diseño es otro highlight, las barras, sombrillas y mobiliario fueron creados por el Studio Marcel Poulain, ganador del Premio Nacional de Mobiliario en el Toulon Design Parade 2021, bañados en el icónico amarillo Clicquot. Y, porque no hay fiesta sin música, la playlist corre a cargo de Radiooooo, la “máquina del tiempo musical” que selecciona los mejores beats para cada momento.
La escapada que tu verano necesita
La idea es simple, una copa de RICH en una mano, un snack veraniego en la otra, buena música y el mood perfecto para olvidarte de la rutina. Si el verano fuera una marca, se llamaría Veuve Clicquot.
Así que ve desempolvando tus lentes de sol, porque este verano será RICH, Rosé y totalmente instagrammeable.