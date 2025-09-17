Publicidad

Viajes y gourmet

Llega la temporada del Pumpkin Spice Latte y estos cafés en la CDMX lo saben

Con la llegada del otoño, llega el café de temporada más esperado del año: el Pumpkin Spice Latte se apodera de las cafeterías y spots más cool de la CDMX.
mié 17 septiembre 2025 07:17 PM
Los 5 mejores spots para ir por un Pumpkin Spice Latte

Con la llegada del otoño CDMX regresa la bebida más icónica de la temporada: el Pumpkin Spice Latte. Esta mezcla de espresso con notas especiadas y sabores otoñales se ha convertido en un clásico que cada año conquista a más personas.

Lo mejor es que las cafeterías chilangas no se conforman con la versión tradicional y esta temporada encontrarás propuestas creativas que le dan un twist único al café favorito del otoño.

Los 5 mejores spots en CDMX para probar el Pumpkin Spice Latte

Toboe Café

Un rincón escondido al alcance de todos donde el aroma a café y el diseño japonés se encuentran.

De la mano con Chris Carrasco, Toboe se ha convertido en un hotspot para los amantes del café de especialidad. Su barra destaca por su calidad y sabor, el espacio ideal para un momento íntimo y relajado.

Esta temporada, sorprenden con dos versiones irresistibles: el clásico Pumpkin Spice Latte con un toque de miel y el Pumpkin Foam, una bebida para quienes buscan algo frío y más ligero junto con un toque de naranja.

¿Dónde?
Dirección: Av. Isaac Newton 74, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX

Brew Brew

Brew Brew en la Roma Norte.

Este spot es ideal para disfrutar del brunch y buen café a cualquier hora del día. Su bebida de la casa preparada con horchata y café, recibe un upgrade otoñal con un toque de pumpkin spice, convirtiéndose en una de las versiones más ricas y diferentes de la temporada. No te la pierdas: llega el primero de octubre.

¿Dónde?
Dirección: Orizaba 96, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Momo Coffee

Momo Coffee en la colonia Narvarte.

Si eres amante del matcha, Momo Coffee es un must para disfrutar las tardes de otoño. Su signature drink de la temporada es el Iced Pumpkin Spice Matcha, una mezcla que combina lo mejor del clásico sabor con un twist de esencia japonesa.

Pero si lo tuyo es lo tradicional, puedes encontrar su delicioso Pumpkin Spice Latte dentro del menú.

¿Dónde?
Roma Norte, Reforma, Narvarte y Del Valle

Momiji Café

Momiji Café en la Roma Norte.

Con un concepto que combina beauty y sweetness, Momiji Café nos demuestra que la fusión es lo suyo. Esta temporada presentan dos bebidas imperdibles: el Pumpkin Chai, una bebida especiada y aromática y la Pumpkin Horchata, una versión que une lo mejor del otoño con un toque muy mexicano.

¿Dónde?
Dirección: Praga 35, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Juárez, CDMX

Vulevú Bakery

Un imperdible para amantes del pan dulce, ubicado en la Roma Norte.

Una de las panaderías más deliciosas de la ciudad que no podía quedarse atrás en la fiebre del Pumpkin Spice Latte y es una parada obligatoria si amas el pan dulce.

Su famoso Crookie, un croissant con galleta de chocolate, se convierte en el acompañamiento perfecto para disfrutar de un Pumpkin Spice Latte en la ciudad.

¿Dónde?
Dirección: Córdoba 234, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

