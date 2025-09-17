Llega la temporada del Pumpkin Spice Latte y estos cafés en la CDMX lo saben

Los 5 mejores spots en CDMX para probar el Pumpkin Spice Latte

Toboe Café

Un rincón escondido al alcance de todos donde el aroma a café y el diseño japonés se encuentran. (Instagram @toboe_cafe)

De la mano con Chris Carrasco, Toboe se ha convertido en un hotspot para los amantes del café de especialidad. Su barra destaca por su calidad y sabor, el espacio ideal para un momento íntimo y relajado.

Esta temporada, sorprenden con dos versiones irresistibles: el clásico Pumpkin Spice Latte con un toque de miel y el Pumpkin Foam, una bebida para quienes buscan algo frío y más ligero junto con un toque de naranja.

¿Dónde?

Dirección: Av. Isaac Newton 74, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX

Brew Brew

Brew Brew en la Roma Norte. (Instagram @brewbrew.cafe)

Este spot es ideal para disfrutar del brunch y buen café a cualquier hora del día. Su bebida de la casa preparada con horchata y café, recibe un upgrade otoñal con un toque de pumpkin spice, convirtiéndose en una de las versiones más ricas y diferentes de la temporada. No te la pierdas: llega el primero de octubre.

¿Dónde?

Dirección: Orizaba 96, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Momo Coffee

Momo Coffee en la colonia Narvarte. (Instagram @momocoffemx)

Si eres amante del matcha, Momo Coffee es un must para disfrutar las tardes de otoño. Su signature drink de la temporada es el Iced Pumpkin Spice Matcha, una mezcla que combina lo mejor del clásico sabor con un twist de esencia japonesa.

Pero si lo tuyo es lo tradicional, puedes encontrar su delicioso Pumpkin Spice Latte dentro del menú.

¿Dónde?

Roma Norte, Reforma, Narvarte y Del Valle