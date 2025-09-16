Desde calles llenas de historia hasta selvas que invitan a la aventura y pueblitos que parecen sacados de películas, aquí te decimos tres lugares que son un must en República Dominicana. Si buscas un viaje que combine cultura, buena comida, naturaleza y un poco de fiesta, apunta estos spots en tu lista.
Los 3 hotspots de República Dominicana que revelan el lado inesperado del Caribe
Santo Domingo, un lugar con historia que no aburre
Santo Domingo, la capital de República Dominicana es perfecta para arrancar tu experiencia. La Ciudad Colonial, reconocida por la UNESCO, es ideal para caminar sin prisa y descubrir catedrales, plazas y museos que te cuentan la historia de la isla sin que parezca clase de historia. Entre los highlights están la Catedral Primada de América y el Alcázar de Colón.
El vibe de Santo Domingo no es solo histórico, también sabe a sancocho, mangú y mofongo, y suena a merengue y bachata en cada esquina. Para algo más foodie, el restaurante Ajualä es la parada obligada donde el chef Saverio Stassi reinventa la cocina dominicana en un espacio que se siente moderno y relajado.
Samaná, naturaleza sin filtros
Si quieres naturaleza en estado puro, Samaná es el lugar. De enero a marzo puedes ver ballenas jorobadas en la bahía, un espectáculo que no necesita filtros para impresionar.
Otra experiencia top es el hike hasta la cascada El Salto El Limón, un poco de senderismo, aire fresco y al final un chapuzón en un salto de agua de 40 metros. La recompensa después es comer la famosa bandera dominicana en un restaurante local.
No te pierdas el Parque Nacional Los Haitises, con sus manglares y cuevas con arte taíno. Y si buscas desconectarte, playas como Rincón o Frontón son perfectas para un día sin prisa.
La Romana, algo relajado pero con estilo
En el sureste, La Romana mezcla playas tranquilas, resorts de lujo y planes más culturales. Casa de Campo es el spot para quienes aman el golf o simplemente el ambiente de hotel con todo a la mano.
Uno de los lugares más cool es Altos de Chavón, una réplica de un pueblito mediterráneo con talleres de arte, museos y un anfiteatro que ha recibido a artistas internacionales. Para comer, La Piazzetta es el clásico para disfrutar de pastas frescas en un ambiente muy relajado.
República Dominicana tiene la mezcla perfecta para los que buscan algo más que playa y piña colada. Puedes armar un plan lleno de historia, aventura y buena comida, o simplemente relajarte y ver pasar el tiempo.