Green Rhino es el hotspot panadero por el que vale la pena hacer fila
Si últimamente has escuchado el nombre Green Rhino más de una vez, no es casualidad: es la panadería que trae a la Ciudad de México toda la atención foodie y que ya se volvió el lugar por el que vale la pena hacer fila.
Detrás del fenómeno Green Rhino está Richard Hart, baker y chef británico, conocido por su obsesión con la perfección panadera.
Hart no solo es cofundador de Hart Bageri en Copenhague (uno de las mejores panaderías en Europa), también es autor del libro Richard Hart Bread, ganador del James Beard Award, que lo consolidó como uno de los nombres más influyentes en la panadería contemporánea.
Publicidad
Richard Hart: de Copenhague a la Colonia Roma
La historia de Richard Hart en México empezó con Green Rhino, un espacio que mezcla técnica, creatividad y carácter.
Desde que abrió sus puertas, la panadería ubicada en la colonia Roma se convirtió en un imán de foodies, chefs y curiosos que quieren probar el pan del que todos hablan.
Aquí, la masa madre es protagonista. Hart la trabaja con precisión, paciencia y un respeto por el proceso de fermentación lenta.
Así logra panes crunchy por fuera, suaves y complejos por dentro, con sabores que elevan lo clásico a algo memorable.
El menú de Green Rhino que ya tiene club de fans
Entre los hits de Green Rhino que vuelan apenas salen del horno son los rolls que juegan con rellenos inesperados, garibaldis creativos, y por supuesto, las hogazas de masa madre que ya se volvieron indispensables en mesas y brunches de la ciudad.
Cada pieza es pensada al detalle, no solo en sabor, sino en textura y en estética; todo lo que sale de Green Rhino parece hecho para ser fotografiado.
Publicidad
Green Rhino: el hype que vale la pena
Green Rhino no es solo panadería, es un hotspot. La vibra del lugar es relajada, moderna, con ese aire europeo que Richard Hart trajo de Copenhague, pero con un toque que se siente muy CDMX.
Hacer fila aquí se volvió parte de la experiencia, y quienes lo han probado coinciden: sí vale la pena.
No importa si eres amante del pan, un foodie declarado o simplemente buscas un lugar nuevo para descubrir, Green Rhino está marcando tendencia y confirmando que el hype, esta vez, está más que justificado.