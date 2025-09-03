Green Rhino es el hotspot panadero por el que vale la pena hacer fila

Richard Hart: de Copenhague a la Colonia Roma

La historia de Richard Hart en México empezó con Green Rhino, un espacio que mezcla técnica, creatividad y carácter.

Desde que abrió sus puertas, la panadería ubicada en la colonia Roma se convirtió en un imán de foodies, chefs y curiosos que quieren probar el pan del que todos hablan.

Aquí, la masa madre es protagonista. Hart la trabaja con precisión, paciencia y un respeto por el proceso de fermentación lenta.

Así logra panes crunchy por fuera, suaves y complejos por dentro, con sabores que elevan lo clásico a algo memorable.

El menú de Green Rhino que ya tiene club de fans

Entre los hits de Green Rhino que vuelan apenas salen del horno son los rolls que juegan con rellenos inesperados, garibaldis creativos, y por supuesto, las hogazas de masa madre que ya se volvieron indispensables en mesas y brunches de la ciudad.

Cada pieza es pensada al detalle, no solo en sabor, sino en textura y en estética; todo lo que sale de Green Rhino parece hecho para ser fotografiado.