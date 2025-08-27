Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

A dónde ir para pasar un fin de semana perfecto en Nueva York

Si quieres vivir la Gran Manzana como un local con buen gusto, aquí te dejamos un itinerario de tres días que combina comida, spots trendy y momentos de self care.
mié 27 agosto 2025 04:04 PM
Busy,Intersection,With,People,,Taxis,And,Cars,At,The,Corner
Si quieres vivir la Gran Manzana como un local con buen gusto, aquí te dejamos un itinerario de tres días que combina comida, spots trendy y momentos de self care.

Prepárate porque este plan tiene de todo para disfrutar Nueva York al máximo: cafés perfectos para post en Instagram, restaurantes que valen cada bocado, bares con personalidad y hasta actividades que te harán sentir parte de la vida neoyorquina.

Publicidad

Día 1: Self care + foodie vibes

Empieza el día en Pop Up Grocer , un lugar lleno de productos cool que parecen sacados de Pinterest, pero que además tienen café buenazo. Después, dale un respiro a tu cuerpo en Remedy Place , el templo de self care donde todo es zen vibes. Piensa: meditación, oxígeno y buena energía para arrancar tu fin de semana.

Remedy Place
Dale un respiro a tu cuerpo en Remedy Place, el templo de self care donde todo es zen vibes.

Cuando empiece el hambre, directo ve a brunchear en Rule of Thirds , la mejor cocina japonesa con un twist que te hará tener flashbacks toda la vida.

Rule of Thirds
Cuando empiece el hambre, directo ve a brunchear en Rule of Thirds, la mejor cocina japonesa con un twist que te hará tener flashbacks toda la vida.

En la noche, cena en The Corner Store , donde cada plato supera al pasado, y termina el día con drinks en Café Select , un bar con vibes de escondite europeo.

Publicidad

Día 2: Más energía y diversión

Despierta con un café y panadería en La Cabra Coffee , porque nada mejor que un latte cremoso para empezar con un pan dulce recién hecho. Luego, algo diferente, organiza un match con tus más queridos y juega un rato en Padel Haus . Sí, pádel en Brooklyn, con ambiente social y música de fondo.

Padel Haus
Organiza un match de pádel con tus más queridos y juega un rato en Padel Haus. Sí, pádel en Brooklyn, con ambiente social y música de fondo.

Para comer, disfruta un nigiri fresco en Thirteen Water West, uno de esos lugares que solo los que saben conocen. Créenos, no te arrepentirás. La cena casual es en Rubirosa NYC , clásico neoyorquino con pizzas y pasta que reconforta. Cierra con broche de oro con cocteles en el icónico Monkey Bar, donde se siente el old-school glamour de Manhattan.

Monkey bar
Cierra con broche de oro con cocteles en el icónico Monkey Bar, donde se siente el old-school glamour de Manhattan.

Publicidad

Día 3: NYC

classics

con un

twist

Arranca con un bagel en Leon’s Bagels , porque no puedes irte de Nueva York sin probar uno de estos. Después, un toque francés en L’Appartement 4F , la bakery que todos aman por su pan dulce y croissants insuperables.

Leons Bagles nyc
Arranca con un bagel en Leon’s Bagels, porque no puedes irte de Nueva York sin probar uno de estos.

Para lunch, La Mercerie es la mejor opción, es elegante pero cozy, perfecto para alargar la sobremesa. La noche cierra con cena italiana en Bar Pitti , un clásico relajado con pasta de otro nivel. Y el gran final de este fin de semana: drinks en The Nines , un club con piano en vivo, velvet vibes y mucho estilo.

(Required)
En tres días probaste lo mejor de la ciudad: brunch cool, sushi, pasta, pizza, spots secretos y bares con buenas vibes.

En tres días probaste lo mejor de la ciudad: brunch cool, sushi, pasta, pizza, spots secretos y bares con buenas vibes. Así es como se vive un fin de semana perfecto en Nueva York.

Tags

New York

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad