Prepárate porque este plan tiene de todo para disfrutar Nueva York al máximo: cafés perfectos para post en Instagram, restaurantes que valen cada bocado, bares con personalidad y hasta actividades que te harán sentir parte de la vida neoyorquina.
A dónde ir para pasar un fin de semana perfecto en Nueva York
Día 1: Self care + foodie vibes
Empieza el día en Pop Up Grocer , un lugar lleno de productos cool que parecen sacados de Pinterest, pero que además tienen café buenazo. Después, dale un respiro a tu cuerpo en Remedy Place , el templo de self care donde todo es zen vibes. Piensa: meditación, oxígeno y buena energía para arrancar tu fin de semana.
Cuando empiece el hambre, directo ve a brunchear en Rule of Thirds , la mejor cocina japonesa con un twist que te hará tener flashbacks toda la vida.
En la noche, cena en The Corner Store , donde cada plato supera al pasado, y termina el día con drinks en Café Select , un bar con vibes de escondite europeo.
Día 2: Más energía y diversión
Despierta con un café y panadería en La Cabra Coffee , porque nada mejor que un latte cremoso para empezar con un pan dulce recién hecho. Luego, algo diferente, organiza un match con tus más queridos y juega un rato en Padel Haus . Sí, pádel en Brooklyn, con ambiente social y música de fondo.
Para comer, disfruta un nigiri fresco en Thirteen Water West, uno de esos lugares que solo los que saben conocen. Créenos, no te arrepentirás. La cena casual es en Rubirosa NYC , clásico neoyorquino con pizzas y pasta que reconforta. Cierra con broche de oro con cocteles en el icónico Monkey Bar, donde se siente el old-school glamour de Manhattan.
Día 3: NYC
classics
con un
twist
Arranca con un bagel en Leon’s Bagels , porque no puedes irte de Nueva York sin probar uno de estos. Después, un toque francés en L’Appartement 4F , la bakery que todos aman por su pan dulce y croissants insuperables.
Para lunch, La Mercerie es la mejor opción, es elegante pero cozy, perfecto para alargar la sobremesa. La noche cierra con cena italiana en Bar Pitti , un clásico relajado con pasta de otro nivel. Y el gran final de este fin de semana: drinks en The Nines , un club con piano en vivo, velvet vibes y mucho estilo.
En tres días probaste lo mejor de la ciudad: brunch cool, sushi, pasta, pizza, spots secretos y bares con buenas vibes. Así es como se vive un fin de semana perfecto en Nueva York.