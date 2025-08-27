A dónde ir para pasar un fin de semana perfecto en Nueva York

Día 1: Self care + foodie vibes

Empieza el día en Pop Up Grocer , un lugar lleno de productos cool que parecen sacados de Pinterest, pero que además tienen café buenazo. Después, dale un respiro a tu cuerpo en Remedy Place , el templo de self care donde todo es zen vibes. Piensa: meditación, oxígeno y buena energía para arrancar tu fin de semana.

Dale un respiro a tu cuerpo en Remedy Place, el templo de self care donde todo es zen vibes. (Instagram @remedyplace)

Cuando empiece el hambre, directo ve a brunchear en Rule of Thirds , la mejor cocina japonesa con un twist que te hará tener flashbacks toda la vida.

Cuando empiece el hambre, directo ve a brunchear en Rule of Thirds, la mejor cocina japonesa con un twist que te hará tener flashbacks toda la vida.

(Instagram @thirdsbk)

En la noche, cena en The Corner Store , donde cada plato supera al pasado, y termina el día con drinks en Café Select , un bar con vibes de escondite europeo.