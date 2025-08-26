Detrás de la agencia de viajes de lujo NUBA hay un equipo de Travel Advisors que han convertido su pasión en un oficio: transformar sueños en itinerarios a la medida.
NUBA promete lujo, aventura y autenticidad en cada experiencia
Nuba: El valor de la experiencia personal
Natalia Villanueva, Juan Carlos Coppel y Lorenia Bay coincidieron en que lo que distingue a NUBA es la capacidad de escuchar y conectar con cada cliente. Para ellos, la personalización no es un concepto abstracto, sino un proceso artesanal que parte de una conversación íntima con los viajeros: sus gustos, sus intereses y hasta lo que prefieren evitar.
Carlota Creel y Ana Paula Péreznieto: viajar con los clientes
Carlota y Ana Paula encuentran en su labor una satisfacción doble, acompañar a clientes. Ana Paula disfruta transmitir a los más nuevos en la industria los aprendizajes que la experiencia le ha dado, mientras que Carlota vive cada itinerario como si viajara junto con sus clientes, compartiendo su emoción.
- Destinos memorables: Bolivia y su Salar de Uyuni, o la experiencia en el Andean Explorer de Belmond en Perú, que combina paisajes imponentes, cultura local y naturaleza en estado puro.
- Tendencias postpandemia: viajes más largos, enfocados en wellness, contemplación y flexibilidad, impulsados también por la modalidad de trabajo remoto.
- Viajes transformadores: el Parque Nacional Patagonia para Carlota y la región de Kerala, India, para Ana Paula, donde encontraron una conexión profunda con la naturaleza y la espiritualidad.
Carmina Peralta y Alejandro Sarco, de la pasión a la profesión
Carmina llegó al mundo de los viajes gracias a un amigo que vio en ella la capacidad natural de organizar itinerarios memorables. Hoy, después de cinco años en NUBA, asegura que lo que más disfruta es descubrir hoteles y experiencias para después ofrecérselos a sus clientes. Alejandro, por su parte, creció viajando gracias a su padre y a un año sabático en el que recorrió el mundo, desde entonces supo que quería dedicar su vida a compartir esa pasión.
- Destinos sorprendentes: África, que atrapó a Carmina al punto de querer volver una y otra vez, y el Cáucaso (Georgia y Armenia), donde Alejandro descubrió un mosaico de historia, gastronomía y cultura poco explorado.
- Retos profesionales: para Alejandro, vender safaris en África fue en un inicio un reto complejo, que hoy se convirtió en un aprendizaje invaluable.
- Joyas escondidas: Sri Lanka y su riqueza natural y cultural, e Isla Secas, un paraíso inesperado que deja huella en todo viajero.
- Consejos prácticos: planear con tiempo y apoyarse en asesores especializados puede hacer que cualquier viaje, por complejo que parezca, se vuelva alcanzable.
Más que viajes, experiencias de vida
Para todos ellos, lo que define a NUBA es la creación de viajes de lujo con lo más cuidado, lo más personal y lo más auténtico para cada cliente. Al final, coinciden: viajar es invertir en recuerdos, en aprendizajes y en experiencias que transforman.