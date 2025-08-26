NUBA promete lujo, aventura y autenticidad en cada experiencia.

Nuba: El valor de la experiencia personal

Natalia Villanueva, Juan Carlos Coppel y Lorenia Bay coincidieron en que lo que distingue a NUBA es la capacidad de escuchar y conectar con cada cliente. Para ellos, la personalización no es un concepto abstracto, sino un proceso artesanal que parte de una conversación íntima con los viajeros: sus gustos, sus intereses y hasta lo que prefieren evitar.

Natalia, Juan y Lorenia coincidieron en que lo que distingue a NUBA es la capacidad de escuchar y conectar con cada cliente. (Anylú Hinojosa-Peña)

Carlota Creel y Ana Paula Péreznieto: viajar con los clientes

Carlota y Ana Paula encuentran en su labor una satisfacción doble, acompañar a clientes. Ana Paula disfruta transmitir a los más nuevos en la industria los aprendizajes que la experiencia le ha dado, mientras que Carlota vive cada itinerario como si viajara junto con sus clientes, compartiendo su emoción.

Destinos memorables: Bolivia y su Salar de Uyuni, o la experiencia en el Andean Explorer de Belmond en Perú, que combina paisajes imponentes, cultura local y naturaleza en estado puro.

de Belmond en Perú, que combina paisajes imponentes, cultura local y naturaleza en estado puro. Tendencias postpandemia: viajes más largos, enfocados en wellness, contemplación y flexibilidad, impulsados también por la modalidad de trabajo remoto.

Viajes transformadores: el Parque Nacional Patagonia para Carlota y la región de Kerala, India, para Ana Paula, donde encontraron una conexión profunda con la naturaleza y la espiritualidad.