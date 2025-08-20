Las bebidas sin alcohol que están conquistando bares y restaurantes

Hoy, los mocktails con ingredientes botánicos, la kombucha y hasta los maridajes sin alcohol están robando protagonismo en una escena que antes parecía exclusiva de cocteles clásicos y copas de vino.

Los mocktails dejaron atrás su fama de limonada fancy para convertirse en piezas de mixología elaborada con infusiones con hierbas, tés, fermentados, especias y hasta notas de humo. Pedir uno en un bar cool ya no es raro, es trendy.

Pedir un mocktails en un bar ya no es raro, es trendy. (Elena Veselova/Shutterstock / Elena Veselova)

La kombucha, té fermentado que hace unos años parecía solo de los wellness lovers, se transformó en un must gourmet. Versiones con sabores como lavanda, bergamota o jengibre ahumado están apareciendo en menús de restaurantes fine dining y hasta en reconocidos bares.