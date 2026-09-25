Estos son los cinco colores que prometen ser tendencia este otoño

Los colores más top del otoño

Y si hay algo que la industria de la moda nos ha dejado muy en claro, es la influencia y poder que tiene el color para transformar un look, porque más allá de las diferentes siluetas, estampados y combinaciones que podemos ver en las pasarelas como en el street style, los colores son capaces de definir el mood de toda una temporada y, sin duda alguna, este año el otoño promete demostrarnos que el color también puede convivir con el frío para crear los looks más impredecibles y, por supuesto, haciendo de la vibe otoñal su aliado protagonista



Y una de nuestras fashion girls que hace de sus looks una clara muestra de ello es Lailany Sota, quien no teme añadir ese toque de color en sus looks sin importar la temporada para demostrarnos que podemos mirar más allá de los clásicos para hacer de los colores llamativos nuestros mejores aliados y, por ello, es una de nuestras inspiraciones para este otoño.

Así que, si estás dispuesta a experimentar con algo diferente para esta temporada de otoño, a continuación te contamos cuáles son los cinco tonos por los que podrás apostar para darle un twist de color a tus looks.

El rojo intenso es el color que promete encender al otoño

Qué mejor tono para romper con la neutralidad del otoño que un rojo intenso, siendo uno de los colores que ha comenzado a tener una relevancia muy chic para esta temporada, como ese color que es capaz de elevar cualquier look; ya sea si haces de él el protagonista absoluto o bien si buscas algo más discreto, te recomendamos llevarlo como ese toque de intensidad en tu look a través de alguna bolsa, zapatos o bien como una pieza statement.



Perry Jones apostó por un rojo intenso en su última pasarela para confirmarnos que el rojo también puede ser protagonista en nuestros looks otoñales (Cortesía Spotlight)

El chocolate que no puede faltar en cada otoño

Uno de nuestros colores favoritos en cada temporada del otoño es, sin duda, el chocolate, el cual se ha consolidado como uno de los tonos más versátiles y que es capaz de transformar a nuestros básicos otoñales con una estética mucho más sofisticada y con ese toque effortless, y por el cual puedes apostar por combinar con algunos tonos neutros para lograr looks mucho más relajados, pero igual de chics e icónicos.