Estos son los cinco colores que prometen ser tendencia este otoño

Una de nuestras temporadas favoritas está próxima a llegar, y sí, nos referimos al otoño. Una temporada que suele estar acompañada por una paleta de colores cálidos y profundos, así como algunas de las texturas, estampados y detalles más atrevidos.
Sin embargo, este año, los colores prometen tomar el protagonismo otoñal para crear una combinación muy icónica, la cual consistirá en llevar a los clásicos de la temporada con cinco tonalidades muy inesperadas y que no solo prometen transformar a nuestros looks, sino que también los convertirán en nuestra tendencia favorita.
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Los colores más top del otoño
Y si hay algo que la industria de la moda nos ha dejado muy en claro, es la influencia y poder que tiene el color para transformar un look, porque más allá de las diferentes siluetas, estampados y combinaciones que podemos ver en las pasarelas como en el street style, los colores son capaces de definir el mood de toda una temporada y, sin duda alguna, este año el otoño promete demostrarnos que el color también puede convivir con el frío para crear los looks más impredecibles y, por supuesto, haciendo de la vibe otoñal su aliado protagonista
Y una de nuestras fashion girls que hace de sus looks una clara muestra de ello es Lailany Sota, quien no teme añadir ese toque de color en sus looks sin importar la temporada para demostrarnos que podemos mirar más allá de los clásicos para hacer de los colores llamativos nuestros mejores aliados y, por ello, es una de nuestras inspiraciones para este otoño.
Así que, si estás dispuesta a experimentar con algo diferente para esta temporada de otoño, a continuación te contamos cuáles son los cinco tonos por los que podrás apostar para darle un twist de color a tus looks.
El rojo intenso es el color que promete encender al otoño
Qué mejor tono para romper con la neutralidad del otoño que un rojo intenso, siendo uno de los colores que ha comenzado a tener una relevancia muy chic para esta temporada, como ese color que es capaz de elevar cualquier look; ya sea si haces de él el protagonista absoluto o bien si buscas algo más discreto, te recomendamos llevarlo como ese toque de intensidad en tu look a través de alguna bolsa, zapatos o bien como una pieza statement.
El chocolate que no puede faltar en cada otoño
Uno de nuestros colores favoritos en cada temporada del otoño es, sin duda, el chocolate, el cual se ha consolidado como uno de los tonos más versátiles y que es capaz de transformar a nuestros básicos otoñales con una estética mucho más sofisticada y con ese toque effortless, y por el cual puedes apostar por combinar con algunos tonos neutros para lograr looks mucho más relajados, pero igual de chics e icónicos.
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Vino: el tono más sofisticado y muy effortless que regresa cada otoño
Con una vibe sumamente profunda y elegante, el vino se ha consolidado como uno de los tonos imprescindibles para esta temporada, ya que su versatilidad lo hace ideal para llevarlo ya sea en un look de día o bien en alguna propuesta que resulte mucho más sofisticada, demostrándonos que los colores oscuros también pueden tomar el protagonismo.
Así que te recomendamos combinarlo con algunos tonos neutros, como el beige, gris o un chocolate, para llevarlo de una manera más sutil o, si quieres algo más icónico, un total look en diferentes capas será tu mejor opción
El verde olivo es el tono natural que conquistará al otoño
Con un toque natural y lleno de frescura es que el verde olivo promete conquistar a esta temporada sin perder la esencia otoñal y con un estilo sofisticado para consolidarse como una de las alternativas perfectas para tus looks de esta temporada y, si estás dispuesta a experimentar con algo nuevo, te recomendamos combinarlo con algún tono beige, crema o bien un chocolate para crear un look más equilibrado o bien con alguna pieza de denim para algo más atrevido.
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El aquamarine es el tono inesperado del otoño
El aquamarine se ha consolidado como uno de los tonos favoritos del año, y en esta ocasión se convierte en ese twist inesperado de color para nuestro otoño. Y es que su estética fresca y luminosa resulta ideal para darle un giro muy icónico a nuestros looks y que sin duda nos demuestra que los tonos fríos también tienen su lado otoñal.
Así que sí, también podrás apostar por un total look con el aquamarine o bien puedes combinarlo con algunos tonos como el chocolate o el beige para crear un contraste equilibrado en tus looks.
Esta temporada de otoño promete ser icónica y, sin duda, esta paleta de colores nos demuestra que los tonos cálidos ya no son nuestra única opción y promete hacer de la intensidad del rojo, la sofisticación del vino y del chocolate, así como la naturalidad del aquamarine y del verde olivo, los verdaderos protagonistas de la temporada para darles ese twist a nuestros looks otoñales.