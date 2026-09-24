Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Los pantalones virales de Zara: por qué están provocando caídas y qué hacer si ya los tienes

Los pantalones fluidos de Zara se volvieron virales por los reportes de caídas y lesiones. Te contamos cuáles son y qué puedes hacer para usarlos con mayor seguridad.
jue 24 septiembre 2026 11:39 AM
Añadir Quién en Google
Los pantalones mortales blancos de Zara
Los pantalones más peligrosos del internet (Instagram (@ods.official))

Lo que parecía ser una de las prendas más populares de este verano terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más curiosos de las redes sociales. Unos pantalones fluidos de Zara, cómodos y frescos, comenzaron a aparecer en TikTok y Reels acompañados de un apodo curioso: los pantalones mortales de Zara. El motivo detrás de este nombre no tiene que ver con su material, sino con los testimonios de usuarios que aseguran haber tropezado y caído al utilizarlos. Algunos de esos videos muestran golpes, heridas e incluso visitas al hospital, lo que hizo que el tema pasara rápidamente de una tendencia a un debate sobre seguridad y diseño.

Esto llamó la atención de medios en todo el mundo y se ha convertido en un ejemplo de cómo una experiencia que se compartió en redes sociales puede transformar por completo cómo percibimos una prenda. Pero ¿qué tienen de especial estos pantalones?, ¿realmente son peligrosos? y sobre todo ¿qué podemos hacer quienes ya los compramos?

Publicidad

¿Cuáles son los llamados “pantalones mortales" de Zara?

Estamos hablando de unos pantalones de pierna muy ancha y fluidos, con un diseño holgado que consigue una caída amplia y relajada. El modelo se hizo popular porque combina varias características que buscamos en el verano, pues es ligero, cómodo, versátil y puede usarse tanto con un look casual como con uno más sofisticado. El problema está relacionado principalmente con su largo y amplitud. Cuando la tela queda demasiado cerca del suelo, esta puede quedar atrapada debajo del zapato o enredarse con la otra pierna provocando caídas.

Pantalones asesinos de Zara
Los controversiales pantalones han sido causantes múltiples de caídas y tropiezos. (Pantalón fluido ancho. $599 pesos mexicanos. Zara. (zara.com))


Todo comenzó a crecer en redes sociales a través de videos en los que diferentes usuarios mostraban sus caídas o contaban sus experiencias con los pantalones. Con hashtags como #deadlyzarapants, los videos comenzaron a tener muchas reproducciones y a generar conversación. Algunos videos muestran caídas en la calle, entradas de casas, y hasta escaleras. También han circulado videos de personas que aseguran haber sufrido golpes o lesiones después de tropezar con la tela.

Los pantalones mortales de Zara
Aunque son extremadamente sofisticados, estos pantalones pueden ser peligrosos si no se usan con cuidado. (Pantalón fluido ancho. $599 pesos mexicanos. Zara. (zara.com).)


Por eso, más que pensar que se trata de una prenda 'mortal' literalmente, conviene que entendamos esta situación como una advertencia sobre la confección de esta prenda. Un pantalón excesivamente largo y ancho puede dificultar como nos movemos y aumentar el riesgo de que nos caigamos.

Publicidad

¿Qué hacer si ya tienes estos pantalones?

La buena noticia por si ya los compraste es que no necesariamente tienes que deshacerte de ellos. Primero, puedes comprobar cómo queda el bajo cuando caminas normalmente. Si la tela toca el suelo, la pisas o se mete debajo de tu zapatos, sería recomendable ajustar el largo. Otra solución es recoger temporalmente el pantalón o hacer pequeños ajustes en su longitud llevándolos a un costurero para adaptarlos a tu altura.

Pantalones asesinos de Zara 2
Lo mejor que puedes hacer si ya tienes estos pantalones es mandar a arreglarlos para que el bajo del pantalón no se atore con tus zapatos. (Pantalón ancho fluido. $599 pesos mexicanos. Zara. (zara.com))

Otra recomendación es optar por zapatos de tacón alto o grandes plataformas para evitar que el bajo del pantalón llegue a tocar el suelo. De esta manera puedes evitar tropiezos o caídas peligrosos mientras luces increíblemente sofisticada y chic.
Toda la conversación alrededor de los pantalones y su largo es suficiente para llamar la atención sobre el posible riesgo de caerte con una prenda demasiado larga, pero no podemos afirmar que este diseño sea defectuoso ni que todas las personas que los usen vayan a tropezarse.

Pantalones asesinos de Zara color ladrillo
No todo está perdido, no es necesario deshacerte de tus pantalones. Solo tienes que modificarlos o estilizarlos con tacones o zapatos de plataforma. (Pantalón fluido ancho. $599 pesos mexicanos. Zara. (zara.com))

Si tienes unos, no necesariamente tienes que despedirte de ellos. Antes de estrenarlos, revisa el largo, comprueba que puedas caminar cómodamente y, si es necesario, haz un pequeño arreglo. Una cosa es seguir una tendencia y otra muy distinta terminar herida por culpa de tu pantalón.

Publicidad

Tags

Pantalón Zara Jezzini

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada-Quien-01.jpg

Publicidad