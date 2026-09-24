Los pantalones virales de Zara: por qué están provocando caídas y qué hacer si ya los tienes

Lo que parecía ser una de las prendas más populares de este verano terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más curiosos de las redes sociales. Unos pantalones fluidos de Zara, cómodos y frescos, comenzaron a aparecer en TikTok y Reels acompañados de un apodo curioso: los pantalones mortales de Zara. El motivo detrás de este nombre no tiene que ver con su material, sino con los testimonios de usuarios que aseguran haber tropezado y caído al utilizarlos. Algunos de esos videos muestran golpes, heridas e incluso visitas al hospital, lo que hizo que el tema pasara rápidamente de una tendencia a un debate sobre seguridad y diseño.

Esto llamó la atención de medios en todo el mundo y se ha convertido en un ejemplo de cómo una experiencia que se compartió en redes sociales puede transformar por completo cómo percibimos una prenda. Pero ¿qué tienen de especial estos pantalones?, ¿realmente son peligrosos? y sobre todo ¿qué podemos hacer quienes ya los compramos?