Milan Fashion Week 2026 se volvió viral en su primer día

Milan Fashion Week oficialmente está de regreso. Este 22 de septiembre comenzó una nueva edición de la semana de la moda en Milán у como era de esperarse, la ciudad ya está llena de looks increíbles, celebs, modelos y muchísima moda.
Durante toda esta semana podremos ver las propuestas de las más grandes firmas para la próxima Primavera/Verano de 2027, pero algunos momentos ya nos están dando de qué hablar. Prada abrió las pasarelas con una colección donde las faldas fueron las protagonistas, mientras que Vogue World: Milano convirtió la ciudad en un verdadero show. Además, Glenn Martens presentó su último desfile para Diesel con grandes propuestas.
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PRADA pone a las faldas en el centro de todo en el Milan Fashion Week
Uno de los momentos que más llamó nuestra atención hoy fue el desfile de PRADA. Miuccia Prada y Raf Simons presentaron su colección Primavera/Verano 2027 y decidieron darle todo el protagonismo a la falda. La colección juega con diferentes formas y estilos, desde siluetas en línea A y diseños plisados hasta piezas de piel. Lo interesante es cómo PRADA consigue hacer que una prenda tan clásIca se sienta completamente diferente. Las faldas aparecieron combinadas con tops de encaje, suéteres, chamarras y otras piezas que hacen que los looks se sientan modernos, pero al mismo tiempo muy fáciles de ponerse fuera de la pasarela. Entre los detalles que más nos gustaron están las combinaciones de negro y rojo, los zapatos de punta redondeada y las chamarras de piel con un efecto desgastado.
Vogue World: Milano convierte la ciudad en una pasarela
Por primera vez, el evento de Vogue llegó a Italia y eligió como escenario nada más y nada menos que la Galleria Vittorio Emanuele II, uno de los lugares más bonitos y visitados de Milán. Y honestamente, no podíamos imaginar un lugar más perfecto para hacerlo. Esta edición está inspirada en la artesanía italiana y en la relación entre el trabajo hecho a mano y la tecnología. Bajo el concepto Where The Future Is Made By The Hand, se buscaba mostrar cómo las técnicas tradicionales pueden convivir con nuevas herramientas y tecnologías, incluida la inteligencia artificial. El espectáculo recorre diferentes momentos de la historia italiana, desde la artesanía y el Renacimiento hasta la industrialización y el cine italiano. Y, obviamente, no podían faltar nuestras celebs favoritas. Jennifer Lopez, Cardi B, Alicia Keys у Machine Gun Kelly fueron algunas de las celebridades más virales, junto con Gigi Hadid y Vittoria Ceretti. Jennifer Lopez, en especial, ya nos dejó un look icónico. La cantante apareció en Milán con un precioso vestido negro acompañado de joyería.
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Glenn Martens se despide de Diesel
Después de varios años al frente de la dirección creativa de la marca, Martens presentó su última colección antes de dejar su puesto. Y para cerrar esta etapa no podía faltar esa estética que hizo tan reconocible su trabajo en Diesel: mezclilla, sensualidad y transparencias. La colección juega con prendas que dejan ver el cuerpo, diferentes texturas y piezas que mantienen ese espíritu rebelde que caracteriza a la firma. Es una propuesta bastante atrevida y, al mismo tiempo, muy fiel al universo que Martens construyó durante su paso por Diesel. Definitivamente, un cierre bastante especial para una etapa que marcó la identidad más reciente de la marca.
Y cuando pensábamos que habíamos visto un gran final, de repente el público comenzó a mostrar muestras de afecto entre sí. Estos besos subidos de tono y abrazos se traba de un performance para despedir una de las grandes eras de la marca.
Milán acaba de comenzar y ya nos dejó muchísimo para guardar en nuestros boards de inspo en Pinterest. Ahora solo queda ver qué otros looks, desfiles y momentos nos esperan durante el resto de la semana de la moda. Porque si algo tenemos claro después de este primer día, es que Milán llegó con todo.