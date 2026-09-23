Milan Fashion Week 2026 se volvió viral en su primer día

PRADA pone a las faldas en el centro de todo en el Milan Fashion Week

Uno de los momentos que más llamó nuestra atención hoy fue el desfile de PRADA. Miuccia Prada y Raf Simons presentaron su colección Primavera/Verano 2027 y decidieron darle todo el protagonismo a la falda. La colección juega con diferentes formas y estilos, desde siluetas en línea A y diseños plisados hasta piezas de piel. Lo interesante es cómo PRADA consigue hacer que una prenda tan clásIca se sienta completamente diferente. Las faldas aparecieron combinadas con tops de encaje, suéteres, chamarras y otras piezas que hacen que los looks se sientan modernos, pero al mismo tiempo muy fáciles de ponerse fuera de la pasarela. Entre los detalles que más nos gustaron están las combinaciones de negro y rojo, los zapatos de punta redondeada y las chamarras de piel con un efecto desgastado.



Las faldas fueron el centro de atención en esta colección de la marca italiana. (launchmetrics.com/spotlight)





Vogue World: Milano convierte la ciudad en una pasarela

Por primera vez, el evento de Vogue llegó a Italia y eligió como escenario nada más y nada menos que la Galleria Vittorio Emanuele II, uno de los lugares más bonitos y visitados de Milán. Y honestamente, no podíamos imaginar un lugar más perfecto para hacerlo. Esta edición está inspirada en la artesanía italiana y en la relación entre el trabajo hecho a mano y la tecnología. Bajo el concepto Where The Future Is Made By The Hand, se buscaba mostrar cómo las técnicas tradicionales pueden convivir con nuevas herramientas y tecnologías, incluida la inteligencia artificial. El espectáculo recorre diferentes momentos de la historia italiana, desde la artesanía y el Renacimiento hasta la industrialización y el cine italiano. Y, obviamente, no podían faltar nuestras celebs favoritas. Jennifer Lopez, Cardi B, Alicia Keys у Machine Gun Kelly fueron algunas de las celebridades más virales, junto con Gigi Hadid y Vittoria Ceretti. Jennifer Lopez, en especial, ya nos dejó un look icónico. La cantante apareció en Milán con un precioso vestido negro acompañado de joyería.

