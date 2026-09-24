Hublot presenta la edición limitada de Big Bang Reloaded UEFA Champions League

¿Cómo es el nuevo reloj estrella de Hublot?

En el interior del Big Bang Reloaded se encuentra el calibre HUB1280 Unico Manufacture, un movimiento automático fabricado por Hublot. Se trata de un cronógrafo con rueda de pilares compuesto por 354 componentes y diseñado para ofrecer una reserva de marcha aproximada de 72 horas. Esto significa que el reloj puede continuar funcionando durante alrededor de tres días sin necesidad de volver a recibir energía mediante el movimiento. El modelo también cuenta con 43 rubíes y funciona a una frecuencia de 28,800 alternancias por hora.

Una correa inspirada en los símbolos de la competición

El diseño deportivo y elegante del reloj continúa en su correa. Hublot utiliza una combinación de caucho azul y piel de becerro blanca, decorada con estrellas impresas y costuras azules. Las estrellas hacen referencia a uno de los símbolos más reconocibles de la UEFA Champions League. La correa se completa con un cierre desplegable fabricado en titanio. Además de su apariencia, el reloj ofrece una resistencia al agua de 100 metros, una característica que aumenta su funcionalidad para el uso diario.

Posición del Lente: 6046 (Cortesía Hublot)

El Hublot Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic es una pieza creada para quienes buscamos una combinación entre tecnología, diseño y la pasión por el fútbol. Más allá de ser un instrumento para medir el tiempo, este reloj busca representar la relación entre Hublot y una competición donde cada segundo puede cambiar la historia de un partido.