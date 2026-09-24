Hublot presenta la edición limitada de Big Bang Reloaded UEFA Champions League

Hublot vuelve a unir el mundo de la alta relojería con una de las competiciones deportivas más importantes. Con motivo del inicio de la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League, la firma suiza presentó el Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, un reloj de edición limitada que combina materiales de alta calidad, tecnología relojera y elementos visuales inspirados en el torneo europeo.
La presentación llega después del sorteo de la fase de liga y representa la octava pieza creada dentro de esta colaboración. Hublot es el reloj oficial de la UEFA Champions League desde 2015 y, durante más de una década, ha acompañado algunos de los momentos más importantes del fútbol europeo. El nuevo modelo busca reflejar esa relación entre precisión, innovación y la emoción que se vive en cada partido.