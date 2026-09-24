Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Hublot presenta la edición limitada de Big Bang Reloaded UEFA Champions League

Hublot celebra la temporada 2026/27 con un nuevo Big Bang Reloaded inspirado en la UEFA Champions League, una edición limitada de solo 100 piezas.
jue 24 septiembre 2026 11:44 AM
Añadir Quién en Google
Hublot x Champions League
El exclusivo reloj muestra la cercana relación entre la marca y el fútbol. (Cortesía Hublot)

Hublot vuelve a unir el mundo de la alta relojería con una de las competiciones deportivas más importantes. Con motivo del inicio de la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League, la firma suiza presentó el Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic, un reloj de edición limitada que combina materiales de alta calidad, tecnología relojera y elementos visuales inspirados en el torneo europeo.

La presentación llega después del sorteo de la fase de liga y representa la octava pieza creada dentro de esta colaboración. Hublot es el reloj oficial de la UEFA Champions League desde 2015 y, durante más de una década, ha acompañado algunos de los momentos más importantes del fútbol europeo. El nuevo modelo busca reflejar esa relación entre precisión, innovación y la emoción que se vive en cada partido.

Publicidad

Este es el reloj edición limitada de Hublot

El lanzamiento del Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic marca el comienzo de una nueva campaña de la competición europea de clubes. Hublot ha acompañado durante once temporadas al fútbol europeo, desde las rondas clasificatorias hasta la entrega del trofeo al equipo campeón. Cada edición especial creada como parte de esta colaboración representa, de alguna manera, los recuerdos y emociones de una temporada. En esta ocasión, el nuevo reloj llega para acompañar la campaña 2026/27, una competición en la que cada minuto puede cambiar el resultado y donde los últimos segundos de un partido pueden ser decisivos.

Hublot_Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic
La relojería de lujo se mantiene presente en el campo de juego con la Champions League. (Cortesía Hublot)


Uno de los principales atractivos del nuevo Hublot es su diseño. El reloj cuenta con una caja de 44 milímetros fabricada en titanio, con diferentes acabados satinados y pulidos. El bisel combina titanio pulido con cerámica azul, un color relacionado directamente con la identidad visual de la UEFA Champions League. La esfera también mantiene esta línea estética gracias a su acabado azul mate. Además, presenta un diseño tipo esqueletizado, lo que permite observar parte del funcionamiento interno del reloj. Esta característica muestra algunos de los mecanismos que hacen posible el movimiento de las agujas. La identidad de Hublot también aparece en la aguja de los segundos, mientras que la parte posterior incorpora cerámica azul satinada y un cristal de zafiro con el logotipo de la UEFA Champions League.

Hublot_Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic
El reloj está cuidadosamente fabricado con la mejor selección de materiales. ( Cortesía Hublot)

Publicidad

¿Cómo es el nuevo reloj estrella de Hublot?

En el interior del Big Bang Reloaded se encuentra el calibre HUB1280 Unico Manufacture, un movimiento automático fabricado por Hublot. Se trata de un cronógrafo con rueda de pilares compuesto por 354 componentes y diseñado para ofrecer una reserva de marcha aproximada de 72 horas. Esto significa que el reloj puede continuar funcionando durante alrededor de tres días sin necesidad de volver a recibir energía mediante el movimiento. El modelo también cuenta con 43 rubíes y funciona a una frecuencia de 28,800 alternancias por hora.

Una correa inspirada en los símbolos de la competición

El diseño deportivo y elegante del reloj continúa en su correa. Hublot utiliza una combinación de caucho azul y piel de becerro blanca, decorada con estrellas impresas y costuras azules. Las estrellas hacen referencia a uno de los símbolos más reconocibles de la UEFA Champions League. La correa se completa con un cierre desplegable fabricado en titanio. Además de su apariencia, el reloj ofrece una resistencia al agua de 100 metros, una característica que aumenta su funcionalidad para el uso diario.

Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic 3
Posición del Lente: 6046 (Cortesía Hublot)

El Hublot Big Bang Reloaded UEFA Champions League Titanium Ceramic es una pieza creada para quienes buscamos una combinación entre tecnología, diseño y la pasión por el fútbol. Más allá de ser un instrumento para medir el tiempo, este reloj busca representar la relación entre Hublot y una competición donde cada segundo puede cambiar la historia de un partido.

Publicidad

Tags

Hublot Futbol

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada-Quien-01.jpg

Publicidad