El bambi core regresa para conquistar el otoño

El bambi core es el print más cute del otoño y ya está de regreso

Una de las razones por las cuales esta tendencia se ha consolidado como una de nuestras favoritas se debe a la manera en que nos ha demostrado que no necesitamos vestir de pies a cabeza en bambi core, ya que basta con encontrar esa pieza que le dé a nuestro look esa vibe de bosque encantado, pero que al mismo tiempo sea capaz de reflejar nuestra actitud de toda una fashion girl.

Y es que, tal y como lo dice su nombre, su inspiración toma la estética tierna y delicada de los ciervos para combinarla con esa vibe romántica y muy femenina con una paleta de colores cálidos como el café, el camel, el beige y el chocolate, que sin duda terminan por hacer el match perfecto con la temporada de otoño y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los estampados que fácilmente se pueden llevar en nuestro día a día sin importar la época del año.

Y aunque podría parecer que el bambi core se trata de una nueva tendencia, la realidad es que su regreso va mucho más allá de ser algo pasajero. Por que como hemos podido notar, la industria de la moda cada vez más apuesta por reinventar las tendencias que ya conocemos para mostrarnos un lado más fashion y sofisticado que sigue demostrandonos que el animal print nunca pasara de moda.

El bambi core ha regresado para darle a nuestros looks de otoño ese toque de romanticismo a través de tonos cálidos y con mucho estilo. (Cortesía Spotlight)

Cabe mencionar también que el bambi core ya ha comenzado a conquistar a varias de nuestras it girls favoritas y por ello debemos tomar nota sobre cómo podremos hacerlo parte de nuestros próximos looks, ya que no solo son los colores cálidos los que han tomado protagonismo, sino que también las texturas como la gamuza, el cuero y los tejidos suaves que serán clave para poder construir looks que se sienten femeninos, románticos, pero sobre todo otoñales con ese toque muy chic.

La estética del bambi core nos ha demostrado que lo romántico también puede ser muy chic. (Cortesía Spotlight)

Por que la clave para llevar con total estilo esta tendencia está en encontrar el equilibrio perfecto entre esa vibe tierna y su lado más sofisticado, y la mejor manera para lograrlo es apostar por siluetas que visualmente luzcan más femeninas, así como prendas con detalles delicados de este print; o bien también puedes apostar por elegir texturas que te ayudarán a crear ese estilo mucho más romántico que le ha caracterizado. O si buscas un estilo más moderno, las piezas estructuradas, como un blazer o unas botas, o bien alguna prenda de cuero, serán tus mejores aliados.