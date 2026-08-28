El bambi core regresa para conquistar el otoño

Uno de nuestros prints favoritos ha regresado para conquistar la temporada de otoño con una estética femenina, sofisticada y muy chic que lo ha consolidado como el estampado que sí o sí deberás tener en tu closet otoñal
La temporada de otoño cada vez está más cerca y con ella regresan algunas de nuestras tendencias favoritas , las cuales nos invitan a experimentar con las diferentes texturas y estampados, logrando looks llenos de estilo y personalidad. Y el bambi core no podría ser la excepción y apuesta por ser el print que sí o sí debemos tener en nuestro clóset para esta temporada.
Con una estética inspirada por la delicadeza del ciervo, pero con ese toque sofisticado y muy chic, es que podremos hacer de esta tendencia toda una declaración de estilo a través de prendas como camisas, vestidos, jeans o bien llevándolo en algún accesorio como una bolsa, bufanda, gorro o un par de zapatos; es que su versatilidad promete darle un refresh único a cualquier look que tengamos en mente.
Publicidad
El bambi core es el print más cute del otoño y ya está de regreso
Una de las razones por las cuales esta tendencia se ha consolidado como una de nuestras favoritas se debe a la manera en que nos ha demostrado que no necesitamos vestir de pies a cabeza en bambi core, ya que basta con encontrar esa pieza que le dé a nuestro look esa vibe de bosque encantado, pero que al mismo tiempo sea capaz de reflejar nuestra actitud de toda una fashion girl.
Y es que, tal y como lo dice su nombre, su inspiración toma la estética tierna y delicada de los ciervos para combinarla con esa vibe romántica y muy femenina con una paleta de colores cálidos como el café, el camel, el beige y el chocolate, que sin duda terminan por hacer el match perfecto con la temporada de otoño y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los estampados que fácilmente se pueden llevar en nuestro día a día sin importar la época del año.
Y aunque podría parecer que el bambi core se trata de una nueva tendencia, la realidad es que su regreso va mucho más allá de ser algo pasajero. Por que como hemos podido notar, la industria de la moda cada vez más apuesta por reinventar las tendencias que ya conocemos para mostrarnos un lado más fashion y sofisticado que sigue demostrandonos que el animal print nunca pasara de moda.
Cabe mencionar también que el bambi core ya ha comenzado a conquistar a varias de nuestras it girls favoritas y por ello debemos tomar nota sobre cómo podremos hacerlo parte de nuestros próximos looks, ya que no solo son los colores cálidos los que han tomado protagonismo, sino que también las texturas como la gamuza, el cuero y los tejidos suaves que serán clave para poder construir looks que se sienten femeninos, románticos, pero sobre todo otoñales con ese toque muy chic.
Por que la clave para llevar con total estilo esta tendencia está en encontrar el equilibrio perfecto entre esa vibe tierna y su lado más sofisticado, y la mejor manera para lograrlo es apostar por siluetas que visualmente luzcan más femeninas, así como prendas con detalles delicados de este print; o bien también puedes apostar por elegir texturas que te ayudarán a crear ese estilo mucho más romántico que le ha caracterizado. O si buscas un estilo más moderno, las piezas estructuradas, como un blazer o unas botas, o bien alguna prenda de cuero, serán tus mejores aliados.
Publicidad
Y lo mejor para esta tendencia es que no existe una sola manera para llevarla, ya que puedes convertir al bambi core en ese pequeño detalle que es capaz de transformar por completo hasta el look básico o bien puedes apostar por hacerlo el protagonista absoluto de tu look, ya que todo depende de qué tan lejos quieras llevar la tendencia y cómo quieres experimentar con ella.
Porque lo más importante de esta tendencia se basa en no interpretarla como una guía que debemos seguir al pie de la letra, ya que su verdadero encanto estará en hacerlo parte y adaptarlo a tu propio estilo, ya sea con esa vibe romántica, minimalista o bien con algo más atrevido; lo importante es tomarla como inspiración y convertirla en nuestra propia declaración de estilo.
Y quizá esa sea la razón por la cual una vez más el bambi core vuelve a consolidarse como uno de los protagonistas para el otoño, y por el cual ya estamos apostando para vestir este otoño de una manera mucho más femenina, divertida y llena de estilo, sin dejar de lado ese toque de fantasía inspirada por el bosque. Así que podríamos decir que Bambi ha conquistado nuestros clósets una vez más.