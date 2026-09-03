Elie Saab y H&M tendrán nueva colaboración: Te decimos cuándo sale y qué esperar

Elie Saab llega a H&M con una colección inspirada en el glamour

La nueva colección ELIE SAAB H&M buscará trasladar los códigos característicos de la casa de moda a una propuesta moderna. La ropa estará inspirada en la visión actual de la marca y abarcará diferentes categorías, desde ropa femenina y masculina hasta accesorios y zapatos. Entre los principales elementos que se podrán encontrar podemos destacar los vestidos con bordados, las prendas con acabados brillantes y piezas de sastrería de líneas marcadas. La colección también incorporará detalles como el encaje fino y lentejuelas en degradado.

Ann-Sofie Johansson, asesora creativa y responsable de diseño de womenswear de H&M, confirmó que la compañía siempre ha respetado el trabajo del diseñador, sus comienzos como especialista en moda nupcial en hasta su presencia fundamental en la moda y esto representa una historia inspiradora en todos los sentidos.



La colección está inspirada en la glamourosa historia del diseñador. (Cortesía H&M. Mario Sorrenti.)

¿Quién es Elie Saab?

Elie Saab nació el 4 de julio de 1964 en Líbano. De forma autodidacta, comenzó a coser a los ocho años. Usaba cortinas y retazos de tela para hacer vestidos a sus hermanas. Cuando cumplió 18 años, abrió su taller en Beirut.

Desde la fundación de su casa de moda, el diseñador comenzó a ganar reconocimiento gracias a sus creaciones para novias. Con el paso de los años, su trabajo alcanzó un mercado internacional y se convirtió en uno de los primeros miembros internacionales de la prestigiosa Chambre Syndicale de la Haute Couture de Francia. Sus diseños han estado presentes en numerosos momentos destacados de las alfombras rojas. Actualmente, el universo de la firma incluye alta costura, prêt-à-porter y accesorios.