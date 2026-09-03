Elie Saab y H&M tendrán nueva colaboración: Te decimos cuándo sale y qué esperar

Los amantes de la moda nos estamos preparando para una collab que se va a convertir en nuestra obsesión. Elie Saab y H&M unirán sus fuerzas en una nueva colección que llegará a tiendas físicas y digitales el próximo 22 de octubre de 2026. La propuesta llevará a un público más amplio algunos de los elementos que han convertido a la casa de Elie Saab en un referente internacional de la alta costura.
Esta colaboración es una muestra de un encuentro entre dos áreas distintas de la industria de la moda. Por un lado está Elie Saab, diseñador reconocido por sus creaciones de alta costura y por una trayectoria que comenzó en Beirut y llegó posteriormente al centro de la moda internacional en París. Por otro, H&M, que vuelve a asociarse con una firma de prestigio para acercar el lujo a sus clientes. La colección incluirá ropa para mujer y hombre, además de accesorios y calzado, y estará llena de vestidos ornamentados, mucho brillo y piezas de sastrería de cortes definidos.