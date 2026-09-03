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Moda

Elie Saab y H&M tendrán nueva colaboración: Te decimos cuándo sale y qué esperar

Si tu clóset necesita un Elie Saab, ahora H&M lo hará posible a partir de este otoño.
jue 03 septiembre 2026 03:25 PM
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Elie Saab & H&M 1
La esperada colección llegará a nuestros clósets este otoño. (Cortesía H&M. Mario Sorrenti.)

Los amantes de la moda nos estamos preparando para una collab que se va a convertir en nuestra obsesión. Elie Saab y H&M unirán sus fuerzas en una nueva colección que llegará a tiendas físicas y digitales el próximo 22 de octubre de 2026. La propuesta llevará a un público más amplio algunos de los elementos que han convertido a la casa de Elie Saab en un referente internacional de la alta costura.

Esta colaboración es una muestra de un encuentro entre dos áreas distintas de la industria de la moda. Por un lado está Elie Saab, diseñador reconocido por sus creaciones de alta costura y por una trayectoria que comenzó en Beirut y llegó posteriormente al centro de la moda internacional en París. Por otro, H&M, que vuelve a asociarse con una firma de prestigio para acercar el lujo a sus clientes. La colección incluirá ropa para mujer y hombre, además de accesorios y calzado, y estará llena de vestidos ornamentados, mucho brillo y piezas de sastrería de cortes definidos.

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Elie Saab llega a H&M con una colección inspirada en el glamour

La nueva colección ELIE SAAB H&M buscará trasladar los códigos característicos de la casa de moda a una propuesta moderna. La ropa estará inspirada en la visión actual de la marca y abarcará diferentes categorías, desde ropa femenina y masculina hasta accesorios y zapatos. Entre los principales elementos que se podrán encontrar podemos destacar los vestidos con bordados, las prendas con acabados brillantes y piezas de sastrería de líneas marcadas. La colección también incorporará detalles como el encaje fino y lentejuelas en degradado.
Ann-Sofie Johansson, asesora creativa y responsable de diseño de womenswear de H&M, confirmó que la compañía siempre ha respetado el trabajo del diseñador, sus comienzos como especialista en moda nupcial en hasta su presencia fundamental en la moda y esto representa una historia inspiradora en todos los sentidos.

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La colección está inspirada en la glamourosa historia del diseñador. (Cortesía H&M. Mario Sorrenti.)

¿Quién es Elie Saab?

Elie Saab nació el 4 de julio de 1964 en Líbano. De forma autodidacta, comenzó a coser a los ocho años. Usaba cortinas y retazos de tela para hacer vestidos a sus hermanas. Cuando cumplió 18 años, abrió su taller en Beirut.

Desde la fundación de su casa de moda, el diseñador comenzó a ganar reconocimiento gracias a sus creaciones para novias. Con el paso de los años, su trabajo alcanzó un mercado internacional y se convirtió en uno de los primeros miembros internacionales de la prestigiosa Chambre Syndicale de la Haute Couture de Francia. Sus diseños han estado presentes en numerosos momentos destacados de las alfombras rojas. Actualmente, el universo de la firma incluye alta costura, prêt-à-porter y accesorios.

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Los vestidos no faltarán en esta increíble colección. (Cortesía H&M. Mario Sorrenti.)

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¿Qué tendrá la colección

ELIE SAAB H&M

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Uno de los puntos que más nos llama la atención es la variedad. La colección no estará limitada a vestidos de gala, sino que incluirá womenswear, menswear y accesorios y calzado. Entre los elementos anunciados se encuentran: Vestidos bordados, uno de los elementos más asociados con la estética de Elie Saab, prendas con brillo, gracias a detalles como las lentejuelas en degradado, sastrería estructurada, encajes finos, monogramas característicos de la firma, accesorios y zapatos para complementar las prendas.

El objetivo es crear un clóset completo que pueda acompañar distintos momentos de la vida cotidiana, según explicó el propio Elie Saab. El diseñador describió el proceso como una colaboración inspiradora y destacó el cuidado y la dedicación puestos en la creación de cada pieza.

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Los encajes darán un toque chic a las prendas. (Cortesía H&M. Mario Sorrenti.)

Esta alianza con Elie Saab se enfoca en una estética sofisticada y llena de detalles, sin dejar de lado la variedad de categorías que tendrá la colección. La colección ELIE SAAB H&M estará disponible en tiendas seleccionadas y en línea este otoño, dando paso a una nueva gran colaboración entre la alta costura y el fast fashion.

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H&M Elie Saab

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