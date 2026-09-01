Tenis para correr y tenis para gym: ¿Cuál es la diferencia y cuál necesitas?

Diferencias entre tenis para gym y tenis para correr

Cómo son los tenis para correr

Los tenis para correr están principalmente pensados para acompañarte en cada kilómetro y asegurarte la mayor comodidad. Su diseño prioriza la amortiguación para ayudar a absorber el impacto que se genera al correr y que con esto no haga un impacto y cansancio fuerte en tus piernas.

Las suelas generalmente son altas y curvas para proteger y reducir la carga sobre tus articulaciones. Es importante que sean ligeros y cómodos para facilitar el movimiento hacia adelante durante el entrenamiento y de esta forma, aumentar tu rendimiento.



También, entre nuestras recomendaciones están los Runfalcon 5 de Adidas. Su suela está pensada en ofrecer una pisada cómoda y estable. Cuenta con una silueta ligera que los convierte en una opción práctica para acompañarte durante tus entrenamientos, mientras que su diseño versátil permite llevarlos más allá del running.



Tenis de Running Runfalcon 5, $1,399 MXN, Adidas (adidas.mx)

Nike trae uno de los modelos más emblemáticos del momento: Alphafly 3. Si ya tienes más experiencia corriendo, este par esta más enfocado a deportistas ya que cuenta con un diseño moderno con una silueta marcada hacia adelante, creando ese efecto de tenis propulsivo. Todo para asegurar el mejor rendimiento posible.

