Tenis para correr y tenis para gym: ¿Cuál es la diferencia y cuál necesitas?

¡Nunca es tarde para iniciar tu healthy lifestyle! Hay muchas formas de hacer ejercicio; lo importante, sin duda es encontrar una actividad que disfrutes y que te haga sentir bien. De nuestras recomendaciones favoritas siempre está salir a correr o ir al gimnasio.
Sin importar qué actividad elijas realizar, es súper importante llevar el equipo adecuado para sentirte cómoda y aprovechar al máximo cada entrenamiento. Y aunque parezcan similares, los tenis para correr y los tenis para gym tienen diferencias. Quédate con nosotros para conocerlas.
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Diferencias entre tenis para gym y tenis para correr
Cómo son los tenis para correr
Los tenis para correr están principalmente pensados para acompañarte en cada kilómetro y asegurarte la mayor comodidad. Su diseño prioriza la amortiguación para ayudar a absorber el impacto que se genera al correr y que con esto no haga un impacto y cansancio fuerte en tus piernas. Las suelas generalmente son altas y curvas para proteger y reducir la carga sobre tus articulaciones. Es importante que sean ligeros y cómodos para facilitar el movimiento hacia adelante durante el entrenamiento y de esta forma, aumentar tu rendimiento.
También, entre nuestras recomendaciones están los Runfalcon 5 de Adidas. Su suela está pensada en ofrecer una pisada cómoda y estable. Cuenta con una silueta ligera que los convierte en una opción práctica para acompañarte durante tus entrenamientos, mientras que su diseño versátil permite llevarlos más allá del running.
Nike trae uno de los modelos más emblemáticos del momento: Alphafly 3. Si ya tienes más experiencia corriendo, este par esta más enfocado a deportistas ya que cuenta con un diseño moderno con una silueta marcada hacia adelante, creando ese efecto de tenis propulsivo. Todo para asegurar el mejor rendimiento posible.
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Cómo son los tenis para gym
Por otro lado, los tenis para gym se enfocan en la estabilidad y el soporte del pie. Su diseño tiene una base más firme que ayuda a mantener el equilibrio y dar mayor seguridad al realizar entrenamiento funcional. También suelen tener una suela con buen agarre y mayor flexibilidad, permitiendo moverte con facilidad en distintas direcciones. Además de tener refuerzos a los lados para abrazar el pie y evitar que se doble o sufra alguna lesión.
Para ir al gimnasio, Reebok tiene la opción favorita entre muchos deportistas: Nano X5, con una estética que fusiona la funcionalidad con un estilo contemporáneo. Su base estable y suela con buen agarre te acompañan durante ejercicios de fuerza y entrenamiento funciona. Un modelo que va a combinar increíble con todos tus looks.
Nike presenta el Metcon 10 como una de las opciones bastante ideal para tu workout. Su diseño combina una silueta estructurada con una base amplia y estable, ideal para ejercicios de fuerza; pensado para ofrecer un buen agarre y firmeza con una estética moderna en una variedad amplia de colores que te van a encantar.