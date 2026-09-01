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Moda

Tenis para correr y tenis para gym: ¿Cuál es la diferencia y cuál necesitas?

Si estás pensando en comenzar tu vida fitness, aquí te ayudamos a elegir el par correcto de tenis para gym o para salir a correr.
mar 01 septiembre 2026 02:37 PM
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tenis para correr diferencias
Te decimos cuáles son las diferencias entre los tenis para correr o para el gym (@newbalancerunning)

¡Nunca es tarde para iniciar tu healthy lifestyle! Hay muchas formas de hacer ejercicio; lo importante, sin duda es encontrar una actividad que disfrutes y que te haga sentir bien. De nuestras recomendaciones favoritas siempre está salir a correr o ir al gimnasio.

Sin importar qué actividad elijas realizar, es súper importante llevar el equipo adecuado para sentirte cómoda y aprovechar al máximo cada entrenamiento. Y aunque parezcan similares, los tenis para correr y los tenis para gym tienen diferencias. Quédate con nosotros para conocerlas.

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Diferencias entre tenis para gym y tenis para correr

Cómo son los tenis para correr

Los tenis para correr están principalmente pensados para acompañarte en cada kilómetro y asegurarte la mayor comodidad. Su diseño prioriza la amortiguación para ayudar a absorber el impacto que se genera al correr y que con esto no haga un impacto y cansancio fuerte en tus piernas.
Las suelas generalmente son altas y curvas para proteger y reducir la carga sobre tus articulaciones. Es importante que sean ligeros y cómodos para facilitar el movimiento hacia adelante durante el entrenamiento y de esta forma, aumentar tu rendimiento.


También, entre nuestras recomendaciones están los Runfalcon 5 de Adidas. Su suela está pensada en ofrecer una pisada cómoda y estable. Cuenta con una silueta ligera que los convierte en una opción práctica para acompañarte durante tus entrenamientos, mientras que su diseño versátil permite llevarlos más allá del running.

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Tenis de Running Runfalcon 5, $1,399 MXN, Adidas (adidas.mx)

Nike trae uno de los modelos más emblemáticos del momento: Alphafly 3. Si ya tienes más experiencia corriendo, este par esta más enfocado a deportistas ya que cuenta con un diseño moderno con una silueta marcada hacia adelante, creando ese efecto de tenis propulsivo. Todo para asegurar el mejor rendimiento posible.

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Nike Alphafly 3, $6,499 MXN, Nike (nike.com)

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Cómo son los tenis para gym

Por otro lado, los tenis para gym se enfocan en la estabilidad y el soporte del pie. Su diseño tiene una base más firme que ayuda a mantener el equilibrio y dar mayor seguridad al realizar entrenamiento funcional.
También suelen tener una suela con buen agarre y mayor flexibilidad, permitiendo moverte con facilidad en distintas direcciones. Además de tener refuerzos a los lados para abrazar el pie y evitar que se doble o sufra alguna lesión.

Para ir al gimnasio, Reebok tiene la opción favorita entre muchos deportistas: Nano X5, con una estética que fusiona la funcionalidad con un estilo contemporáneo. Su base estable y suela con buen agarre te acompañan durante ejercicios de fuerza y entrenamiento funciona. Un modelo que va a combinar increíble con todos tus looks.

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Tenis Nano X5, $2,899 MXN, Reebok (reebok.mx)

Nike presenta el Metcon 10 como una de las opciones bastante ideal para tu workout. Su diseño combina una silueta estructurada con una base amplia y estable, ideal para ejercicios de fuerza; pensado para ofrecer un buen agarre y firmeza con una estética moderna en una variedad amplia de colores que te van a encantar.

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Nike Metcon 10, $3,399 MXN, Nike (nike.com)

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Sneakers marcas moda running

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