Estas son las playeras básicas más caras del mundo

¿Cuánto cuesta la playera más cara del mundo?

Primero tenemos a Brunello Cucinelli, una de las firmas italianas más reconocidas cuando hablamos de lujo. Su camiseta básica tiene un precio aproximado de 750 dólares y está confeccionada con 100% algodón de primera calidad. Uno de los elementos que distingue a la marca es el lugar donde se produce. La camiseta es confeccionada en Solomeo, un pequeño pueblo italiano que se ha convertido en el corazón de la marca. La relación con esta localidad es especialmente importante, pues el propio Brunello Cucinelli impulsó la restauración y recuperación del lugar, convirtiéndolo en la sede de su empresa y en parte fundamental de la identidad de la firma. Por ello, el precio de esta camiseta no solamente está relacionado con el algodón utilizado, sino también con la tradición italiana, la producción y la imagen de exclusividad que caracteriza a la marca.



Esta pieza tiene un precio aproximado de $12,800 (shop.brunellocucinelli.com)



Luego tenemos a Zegna, con una camiseta de su línea Oasi, cuyo precio ronda los 785 dólares. Esta prenda está fabricada con 100% lino europeo, un material conocido por ser ligero, fresco y de alta calidad. Uno de los aspectos más llamativos de la marca es su relación con las fibras que utiliza. La firma lleva más de 100 años controlando sus propias fibras desde el origen. En este tipo de prendas de lujo buena parte del valor está en algo que no siempre se puede ver a simple vista, como la calidad y la procedencia de los materiales.

