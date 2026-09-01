John Galliano y Anna Wintour: La historia de su amistad y las segundas oportunidades

Wintour y su apoyo incondicional a John Galliano

Después de años de ausencia, John se convirtió en director creativo de Maison Margiela en octubre de 2014. De forma discreta y con el apoyo de Anna, comenzó una nueva etapa y sus colecciones volvieron a recibir atención y elogios.

Esta amistad volvió a los titulares recientemente, cuando se anunció que la exposición principal del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte para 2027 era John Galliano: Horizons. Esta expo pretendía recorrer toda su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela. Wintour apoyó públicamente la decisión y defendió la importancia histórica y artística de su trabajo. La exposición, además, estaba planteada para abordar también las partes más oscuras de su historia y no solamente sus logros creativos. Sin embargo, la elección provocó fuertes críticas.

Líderes de la comunidad judía, políticos у algunos posibles donantes cuestionaron que una figura con esos antecedentes fuera el centro de una exposición relacionada con uno de los acontecimientos más importantes de la moda internacional. Finalmente, el 31 de agosto, Galliano decidió pedir que la exposición fuera cancelada. El diseñador expresó su arrepentimiento por el daño causado en el pasado y señaló que no quería que su reconocimiento provocara nuevas heridas o problemas para el museo. Wintour respaldó su decisión y lo consideró valiente.

“La decisión de John de pedir al museo que posponga la exposición dedicada a su trabajo es muy valiente y una muestra del hombre que es. Creo que es la decisión correcta y tanto él como el museo tienen todo mi apoyo”, declaró Wintour.

Anna Wintour estuvo presente cuando Galliano necesitaba que alguien importante creyera en él y contribuyó a conectarlo con personas que podían cambiar su carrera. Años después, cuando alcanzó la cima y posteriormente cayó, Anna volvió a apoyarlo. Su regreso no borró lo sucedido en 2011, y la polémica alrededor de la exposición del Met demuestra que el debate continúa. Quizá por eso la relación entre Wintour у Galliano nos resulta tan fuerte a pesar de las adversidades.