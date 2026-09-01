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Moda

John Galliano y Anna Wintour: La historia de su amistad y las segundas oportunidades

El diseñador y la editora de Vogue se conocieron a finales de los años 80. Te contamos dónde y cómo se consolidó esta gran amistad.
mar 01 septiembre 2026 12:32 PM
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Anna Wintour & John Galliano.jpg
La amistad que ha perdurado por décadas, tanto en altas como en bajas. (Getty Images 2026)

Anna Wintour y John Galliano están en la mira tras la cancelación de la exposición del diseñador en la Met Gala . Anna, una de las mujeres más influyentes de la industria, y Galliano, un diseñador reconocido por su enorme imaginación, sus desfiles teatrales y una capacidad poco común para contar historias a través de la ropa, tienen una amistad desde hace décadas.

Su relación comenzó cuando Wintour vio en él un talento que necesitaba apoyo. John todavía no era una de las grandes figuras de la moda. Con los años, esa relación profesional se convirtió también en una amistad; sin embargo, su historia también está atravesada por una polémica muy seria: los comentarios antisemitas y racistas que Galliano hizo en 2011 y las consecuencias que tuvieron para su carrera.

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¿Cómo se conocieron Anna Wintour y John Galliano?

El joven diseñador, nacido en Gibraltar, se graduó en 1984 de la prestigiosa St. Martin’s School of Art con una colección llamada Les Incroyables. Esta entrega llamó la atención de los editores Hamish Bowles, André Leon Talley y de Anna Wintour.

Ahí fue el primer contacto entre ellos, en una etapa muy diferente de sus carreras. En 1993 Galliano ya había llamado la atención de algunas personas importantes de la moda, pero le resultaba difícil mantenerse y ese año perdió el respaldo financiero de uno de sus principales inversionistas, situación que pudo dejarlo fuera de las pasarelas. Fue entonces cuando la editora decidió intervenir.

Anna Wintour 90s
Anna Wintour ha sido criticada por mantenerse al lado de Galliano a través de todo. (Getty Images 2026)


Anna llevó al diseñador a Nueva York para presentarle al banquero John Bult y al entonces editor de Vogue André Leon Talley, quien ayudó a poner a John en contacto con São Schlumberger; una mecenas y coleccionista de arte y moda estadounidense nacida en Portugal y la segunda esposa de Pierre Schlumberger. Ella permitió que Galliano utilizara su gran casa de París para presentar su colección. Además, algunas de las modelos más importantes de la época aceptaron desfilar para él sin cobrar sus tarifas habituales. Con muy poco tiempo y recursos limitados, Galliano creó una colección que terminó convirtiéndose en uno de los hitos de su carrera. Esto ayudó a cambiar su situación profesional y poco después, consiguió oportunidades cada vez mayores hasta convertirse, en 1995, en director creativo de Givenchy y dos años después llegó a Christian Dior, una de las casas de moda más importantes del mundo.

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La polémica por los comentarios antisemitas de Galliano en 2011

Pero la historia de Galliano y Wintour tiene un antes y un después a partir de 2011. Ese año, Galliano fue despedido de Dior después de que se hicieran públicos unos comentarios antisemitas у racistas que había hecho en un bar París. Esto provocó una enorme reacción en la industria y prácticamente puso fin a su carrera. El diseñador pasó por rehabilitación y durante un tiempo se apartó del ojo público. Su regreso no fue inmediato ni fácil. Sus acciones crearon una herida demasiado profunda para que pudiera simplemente regresar a la moda como si nada hubiera sucedido.

Christian Dior: Runway
El último desfile de John Galliano para Christian Dior fue la colección de Prêt-à-Porter Otoño/Invierno 2011, presentado en París el 4 de marzo de 2011. El diseñador no salió a la pasarela al final del evento. En su lugar, salió el equipo de artesanos del taller que hicieron posibles sus creaciones durante 15 años en la maison. (Getty Images)

Ese punto es fundamental para entender su relación, pues Wintour estuvo entre las personas que siguieron creyendo en él y decidió mantener su apoyo. Su postura no significaba ignorar lo ocurrido, sino creer que podía hacerse responsable de sus actos y cambiar. El diseñador tuvo que reconocer públicamente el daño causado у trabajar durante años para reconstruir su vida y su carrera.

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Wintour y su apoyo incondicional a John Galliano

Después de años de ausencia, John se convirtió en director creativo de Maison Margiela en octubre de 2014. De forma discreta y con el apoyo de Anna, comenzó una nueva etapa y sus colecciones volvieron a recibir atención y elogios.

Esta amistad volvió a los titulares recientemente, cuando se anunció que la exposición principal del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte para 2027 era John Galliano: Horizons. Esta expo pretendía recorrer toda su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela. Wintour apoyó públicamente la decisión y defendió la importancia histórica y artística de su trabajo. La exposición, además, estaba planteada para abordar también las partes más oscuras de su historia y no solamente sus logros creativos. Sin embargo, la elección provocó fuertes críticas.

Líderes de la comunidad judía, políticos у algunos posibles donantes cuestionaron que una figura con esos antecedentes fuera el centro de una exposición relacionada con uno de los acontecimientos más importantes de la moda internacional. Finalmente, el 31 de agosto, Galliano decidió pedir que la exposición fuera cancelada. El diseñador expresó su arrepentimiento por el daño causado en el pasado y señaló que no quería que su reconocimiento provocara nuevas heridas o problemas para el museo. Wintour respaldó su decisión y lo consideró valiente.

“La decisión de John de pedir al museo que posponga la exposición dedicada a su trabajo es muy valiente y una muestra del hombre que es. Creo que es la decisión correcta y tanto él como el museo tienen todo mi apoyo”, declaró Wintour.

Anna Wintour estuvo presente cuando Galliano necesitaba que alguien importante creyera en él y contribuyó a conectarlo con personas que podían cambiar su carrera. Años después, cuando alcanzó la cima y posteriormente cayó, Anna volvió a apoyarlo. Su regreso no borró lo sucedido en 2011, y la polémica alrededor de la exposición del Met demuestra que el debate continúa. Quizá por eso la relación entre Wintour у Galliano nos resulta tan fuerte a pesar de las adversidades.

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Anna Wintour John Galliano MET Gala

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