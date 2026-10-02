Anthony Vaccarello convierte el último desfile de Saint Laurent en una noche dorada

Mucho glamour, pero también mucho Saint Laurent

La sensualidad estuvo muy presente en vestidos cortos, transparencias, siluetas ajustadas у piezas que juegan constantemente con la idea de mostrar y cubrir el cuerpo. También hubo mucho enfoque en la sastrería, las chamarras estructuradas y las prendas inspiradas en la ropa masculina, creando este contraste entre lo masculino y lo femenino que se ha convertido en una parte importante de la estética de la maison. Además del dorado, aparecieron tonos como verde oliva, caqui, mostaza y café, que ayudaron a darle un poco de equilibrio a una colección que fácilmente podría haberse ido por completo hacia el exceso.

Un cierre completamente espectacular

Vaccarello decidió cerrar con una serie de looks negros que cambiaron por completo la energía del desfile. Los vestidos se sintieron mucho más elegantes, oscuros y dramáticos, creando un contraste perfecto con todo lo que habíamos visto antes. Al final Charlotte Gainsbourg apareció para interpretar una canción relacionada con Yves Saint Laurent, convirtiendo el cierre en un homenaje bastante emotivo al fundador de la casa. Además, la escenografía estaba inspirada en los salones del Hotel InterContinental de París, donde Yves Saint Laurent llegó a presentar sus colecciones de alta costura. Al fondo, la Torre Eiffel iluminada terminaba de crear una imagen preciosa.