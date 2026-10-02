Anthony Vaccarello volvió a hacer de las suyas en París con el último desfile de Saint Laurent, un show que tuvo todo lo que esperamos de la maison: glamour, vestidos espectaculares, hombros marcados y, por supuesto, muchísimo dorado. Para esta colección de Primavera-Verano de 2027, el diseñador convirtió el Trocadéro en un escenario de película, con la Torre Eiffel iluminada de dorado y enormes candelabros acompañando cada una de las salidas. Pero esta vez el desfile tenía un significado todavía más especial, ya que coincidió con los diez años de Vaccarello al frente de Saint Laurent. Todo parecía indicar que estábamos frente a una celebración muy especial. Aunque su salida de la maison no había sido confirmada oficialmente al momento del desfile, la colección rápidamente comenzó a sentirse como una posible despedida. Y si ese fuera el caso, tenemos que decir que Vaccarello se despidió a lo grande.
Anthony Vaccarello convierte el último desfile de Saint Laurent en una noche dorada
Una colección bañada en oro
Si hay algo que definitivamente no pasó desapercibido fue el uso del dorado. Vaccarello convirtió este tono en el protagonista de la colección, llevándolo a vestidos, faldas, chamarras, abrigos con acabados metálicos que parecían brillar con cada movimiento. El color también fue una manera de conectar esta colección con la historia de Saint Laurent. Yves Saint Laurent tenía una conocida fascinación por el dorado у lo utilizó en diferentes momentos de su carrera, así que Vaccarello retomó este elemento para rendir homenaje al fundador de la maison, pero haciéndolo totalmente suyo.
Los años 80 regresan a la pasarela
Otro de los grandes protagonistas fueron los hombros. Vaccarello apostó por siluetas súper estructuradas, mangas amplias y chamarras con muchísimo volumen que nos transportaron directamente a los años 80. La inspiración en esta década también apareció en vestidos de noche, faldas rectas, cinturones, grandes botones y ropa con una estética que recuerda a las grandes divas de aquella época. Incluso hubo momentos en los que la colección nos hizo pensar en Dynasty con mujeres poderosas, looks exagerados y mucho glamour ochentero. Pero, como suele hacer Vaccarello, todo esto tuvo un twist mucho más moderno. Tomó algunos de sus elementos más reconocibles para hacerlos funcionar para la mujer actual.
Mucho glamour, pero también mucho Saint Laurent
La sensualidad estuvo muy presente en vestidos cortos, transparencias, siluetas ajustadas у piezas que juegan constantemente con la idea de mostrar y cubrir el cuerpo. También hubo mucho enfoque en la sastrería, las chamarras estructuradas y las prendas inspiradas en la ropa masculina, creando este contraste entre lo masculino y lo femenino que se ha convertido en una parte importante de la estética de la maison. Además del dorado, aparecieron tonos como verde oliva, caqui, mostaza y café, que ayudaron a darle un poco de equilibrio a una colección que fácilmente podría haberse ido por completo hacia el exceso.
Un cierre completamente espectacular
Vaccarello decidió cerrar con una serie de looks negros que cambiaron por completo la energía del desfile. Los vestidos se sintieron mucho más elegantes, oscuros y dramáticos, creando un contraste perfecto con todo lo que habíamos visto antes. Al final Charlotte Gainsbourg apareció para interpretar una canción relacionada con Yves Saint Laurent, convirtiendo el cierre en un homenaje bastante emotivo al fundador de la casa. Además, la escenografía estaba inspirada en los salones del Hotel InterContinental de París, donde Yves Saint Laurent llegó a presentar sus colecciones de alta costura. Al fondo, la Torre Eiffel iluminada terminaba de crear una imagen preciosa.
Una noche llena de estrellas
Como era de esperarse, el front row estuvo lleno de algunas de las caras más conocidas. Entre los invitados estuvieron Rosé de BLACKPINK, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Post Malone, Eddie Redmayne y Rami Malek, quienes acompañaron a Vaccarello en una noche tan especial. Y es que después de diez años, Vaccarello ya dejó una identidad muy clara dentro de Saint Laurent. Desde su llegada en 2016, el diseñador ha construido una versión de la maison mucho más sexy, nocturna y rockera, sin dejar de lado la elegancia que forma parte de su ADN. Por eso esta colección se sintió tan personal. En lugar de intentar reinventar completamente Saint Laurent, Vaccarello decidió celebrar todo aquello que ha hecho durante estos diez años.
¿El final de una era?
Aunque todavía no podemos hablar de una despedida oficial, es imposible ignorar todas las señales que rodearon este desfile. Diez años al frente de Saint Laurent, una colección que mira constantemente hacia el pasado, un escenario inspirado en la historia de Yves Saint Laurent y un cierre tan especial hicieron que muchos comenzáramos a preguntarnos si estamos viendo el final de la era Vaccarello. Lo que sí podemos decir es que, si este fuera su último desfile para la maison, eligió una manera bastante espectacular de cerrar el capítulo.