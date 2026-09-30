Los accesorios que no pueden faltar en esta temporada de otoño
El otoño ya está aquí y, si estás pensando en renovar tu clóset, estos son los accesorios indispensables de la temporada que elevarán tus looks con ese estilo cool y muy otoñal, y todos por menos de $1,500
Octubre está a punto de comenzar y con él damos la bienvenida a una de nuestras temporadas favoritas, y sí, nos referimos al otoño con su estética sofisticada, una gama de color en tonos neutros y cálidos, así como esos días fríos que hacen de los accesorios los verdaderos protagonistas del street style y que terminan por conquistarnos, ya sea con algunas botas altas, bufandas, gorros, abrigos y guantes, y que se han consolidado como las piezas statement por las que sí o sí toda chica debe apostar por hacer parte de sus looks otoñales.
Así que si estabas en busca de alguna inspiración para renovar tu clóset, a continuación te contamos cuáles son algunos de los accesorios más indispensables por los que deberás apostar en esta temporada y lo mejor de estos es que los podrás conseguir por menos de $1,500.
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Los accesorios que no pueden faltar para el otoño
Y es que con la llegada del otoño, los tonos chocolate, las botas altas, las maxi bufandas, los abrigos, así como los accesorios o bien algunas bolsas con una estética super chic y fashion, comienzan a hacer acto de presencia en los looks de nuestras fashion girls favoritas y que sin duda terminan por inspirarnos para hacerlos parte de nuestros próximos looks para esta temporada. Y es que si algo nos ha enseñado el otoño es que darle ese toque de sofisticación y glamour que hacen de nuestras propuestas para estos días de frío toda una declaración de estilo no resulta ser tan complicado como parece.
Asi que teniendo en mente algunos de los accesorios más top, así como diferentes estilos y algunos de los colores en tendencia para este otoño, es que hemos decidido compartirte los accesorios más top, y que prometen hacer de tu styling otoñal toda una declaración de estilo.
La bufanda es el accesorio que siempre elevará cualquier look
Con la llegada del otoño y las temperaturas bajas, las bufandas se convierten en uno de los must más imprescindibles para esta temporada y que sin duda son las favoritas por la manera en que combinan el estilo con la funcionalidad y que, además, su icónica versatilidad a través de diferentes siluetas, estampados y tonos le permite adaptarse a cualquier estilo, dándole ese toque cool y muy sofisticado que caracteriza siempre al otoño y que tanto nos inspira.
Los gorros otoñales como ese toque de personalidad único en tu look
Otro de los accesorios que sin duda toma el protagonismo en cada temporada de otoño son los gorros, los cuales se han consolidado como ese accesorio que puede transformar desde el look más relajado hasta el más sofisticado para darle ese toque cool y muy effortless que no podrá faltar en esta temporada y que además se convierte en nuestro aliado perfecto para protegernos del frío.
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Los guantes son el clásico que siempre regresa con total estilo
Con la llegada de los días más fríos, es que los guantes se consolidan como uno de los accesorios aliados que toda chica ama y apuesta por llevar en esta temporada de otoño y que resultan ideales para darle ese toque de personalidad, sofisticación y textura a nuestros looks gracias a su versatilidad, que nos permite jugar con las capas de nuestros looks con diseños que van desde lo tejido, diseños de piel o bien de gamuza, los cuales nos permiten convertirlos en el complemento perfecto para este mood otoñal de nuestro styling.
Las botas altas que elevan cualquier look otoñal
Una de las razones por las que amamos esta temporada se debe al protagonismo que toman las botas a la rodilla, especialmente con esa estética super femenina, chic y sofisticada que tanto nos encanta.
Y para esta temporada podemos apostar por diferentes diseños, texturas y estampados que, sin pensarlo dos veces, le darán a nuestros looks ese toque único y elegante que podremos combinar ya sea con un vestido, una falda o incluso con unos jeans para llevarlas como protagonistas y que sin duda le darán ese twist mucho más cool y sofisticado a nuestras propuestas de otoño.
El toque más chic y sofisticado que nunca puede faltar
Y por supuesto que el principal aliado de toda chica no podía faltar esta temporada y sí, nos referimos a las bolsas como ese básico del día a día que es capaz de transformar por completo cualquier look.
Y para llevarlas durante este otoño, las siluetas clásicas en tonos neutros y algunos diseños con estampados de animal print es que se convierten en nuestra apuesta segura para darle un twist diferente y muy chic a nuestros looks de otoño
Una vez más, las tendencias para esta temporada nos regalan un poco de inspiración para renovar nuestro closet y que al mismo tiempo nos invita a experimentar y apostar por nuevas siluetas, texturas y accesorios para darle ese twist chic a nuestros looks y hacer de nuestro mood otoñal toda una declaración de estilo.