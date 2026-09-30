Los accesorios que no pueden faltar en esta temporada de otoño

Los accesorios que no pueden faltar para el otoño

Y es que con la llegada del otoño, los tonos chocolate, las botas altas, las maxi bufandas, los abrigos, así como los accesorios o bien algunas bolsas con una estética super chic y fashion, comienzan a hacer acto de presencia en los looks de nuestras fashion girls favoritas y que sin duda terminan por inspirarnos para hacerlos parte de nuestros próximos looks para esta temporada. Y es que si algo nos ha enseñado el otoño es que darle ese toque de sofisticación y glamour que hacen de nuestras propuestas para estos días de frío toda una declaración de estilo no resulta ser tan complicado como parece.



Asi que teniendo en mente algunos de los accesorios más top, así como diferentes estilos y algunos de los colores en tendencia para este otoño, es que hemos decidido compartirte los accesorios más top, y que prometen hacer de tu styling otoñal toda una declaración de estilo.

La bufanda es el accesorio que siempre elevará cualquier look

Con la llegada del otoño y las temperaturas bajas, las bufandas se convierten en uno de los must más imprescindibles para esta temporada y que sin duda son las favoritas por la manera en que combinan el estilo con la funcionalidad y que, además, su icónica versatilidad a través de diferentes siluetas, estampados y tonos le permite adaptarse a cualquier estilo, dándole ese toque cool y muy sofisticado que caracteriza siempre al otoño y que tanto nos inspira.

Existen accesorios como la bufanda que son capaces de trasnformar hasta el look más sencillo en uno completamente icónico y muy otoñal (Pañuelo Jacquard, Zara,$549, zara.com)





Los gorros otoñales como ese toque de personalidad único en tu look

Otro de los accesorios que sin duda toma el protagonismo en cada temporada de otoño son los gorros, los cuales se han consolidado como ese accesorio que puede transformar desde el look más relajado hasta el más sofisticado para darle ese toque cool y muy effortless que no podrá faltar en esta temporada y que además se convierte en nuestro aliado perfecto para protegernos del frío.