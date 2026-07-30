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Moda

Blusas para el trabajo que puedes comprar en las rebajas

Tener una blusa elegante en tu closet es un must, por eso tienes que aprovechar las rebajas para comprar las tuyas o hacer restock en tu clóset.
jue 30 julio 2026 12:55 PM
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¡De las rebajas a tu clóset! (launchmetrics.com/spotlight)

Amamos la temporada de ofertas y claro que vamos a aprovechar la oportunidad para comprar todas esas prendas que nos hacen falta. Asegúrate de comprar piezas que te funcionen el resto del año y que puedas llevar con diferentes looks . Y sino, puedes optar por otras que sean un statement en tus outfits para elevarlos al máximo.

Marcas como Zara, Mango H&M y más tienen rebajas y no podemos perderlas. En este momento una blusa elegante se vuelve un indispensable dentro de tu clóset y es ideal para cualquier look, ya sea de día o de noche. Por eso te recomendamos correr a las tiendas y comprar esa blusa chic y cool que podrás llevar el resto del año.

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Las blusas elegantes que puedes encontrar en rebajas

Zara

Un básico con mucha personalidad, si lo que quieres es tener esa pieza que es el balance perfecto entre lo siempre y elegante, las blusas de Zara son excelente opción. Aunque puedes encontrar algunas más coloridas, en estas rebajas hay muchas opciones en colores neutros que puedes stylear con jeans, pantalones tipo sastre y faldas para los días de verano.

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La blusa perfecta para este verano. (BLUSA TÚNICA ASIMÉTRICA PERLAS, $466, zara.com)

Mango

Las blusas con detalles diferentes están en tendencia y son perfectas para que tu look tenga ese toque único. Si lo que buscas es una pieza que sea statement pero que puedas usar con cualquier cosa, las blusas con cuello fular son tus mejores aliadas. Perfectas para stylearlas de mil maneras, ya sea con un moño en el cuello, un nudo más sencillo o tipo bufanda.

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Puedes elevar tus looks con esos detalles simples que hacen toda la diferencia. (Blusa manga larga cuello fular, $499, shop.mango.com)

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H&M

Todo está en los detalles, el color y las texturas. Una prenda puede convertirse en el centro de atención con tan solo tener un color vibrante. Aunque muchas veces no nos atrevemos a llevar patrones distintos, son la mejor opción para elevar un outfit. Los holanes le darán el toque perfecto a tu look y los puedes llevar tanto de día como de noche.

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El rojo es el color perfecto para captar todas las miradas, no tengas miedo de hacerlo parte de tus look. (Blusa con peplum, $559, hm.com)

Massimo Dutti

Las blusas cruzadas con cuello en V son perfectas para estilizar el torso acompañadas de un escote sencillo pero perfecto para un look elegante. De nuevo son el statement piece de cualquier outfit y si optas por una blusa así en telas como lino o algodón tendrás un must para este verano. Puedes stylearlas con jeans para un día casual o con una falda o pantalón recto para salir en la noche.

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La blusa perfecta para todo el año, llévala en estos días de verano. (Camisa detalle lazada 100% lino, $1,195, massimodutti.com)

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Sfera

Nosotras amamos las texturas y si tú también eres fan, las blusas con maga farol y detalles en el cuello te van a encantar. Puedes adaptarlas a tu estilo y se convierten en el básico perfecto para esos días que tienes eventos importantes pero que no sabes que ponerte, son ideales para outfits casuales o más elaborados. Cómpralas en tonos neutros y deja que el protagonista sean los detalles.

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Una prenda diferente pero que no pierde ese toque elegante. (Blusa manga farol - Blusa con manga farol y detalle de jaretas en cuello. Cierre frontal mediante lazadas, $399, sfera.com)

Ralph Lauren

Si quieres invertir en una pieza única, atemporal y que te dure siempre, no dudes en comprar una blusa en Ralph Lauren, la combinación perfecta entre lo clásico y lo moderno. Una blusa asimétrica puede ser una excelente opción y es perfecta para cualquier look, cualquier día de la semana y a cualquier hora. Recuerda que todo depende en como stylees tus looks y en hacerlo dependiendo de tu estilo.

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Una buena blusa es un must en el clóset de cualquier mujer. (Blusa asimétrica de charmeuse de raso, 105,00 €, ralphlauren.es
)

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Camisas Ropa y outfits Moda

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