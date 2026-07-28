Como en cada temporada de verano, los vestidos se convierten en la pieza imprescindible de nuestro clóset con diseños que van desde el algodón hasta el lino, en colores neutros y llamativos, con estampados florales o lisos. Todos, sí todos, son perfectos.
Una de las principales razones por las que amamos a estos vestidos se debe a la manera en que pueden reinventarse; nos permiten experimentar con diferentes estilos con cambiar solo de zapatos, bolsa o accesorios. Prepárate para crear una gran variedad de propuestas: te demostramos que tener estilo también puede ser práctico.
Los vestidos de verano que puedes llevar en ocasiones formales
Como en cada temporada de verano, los vestidos se convierten en la pieza imprescindible de nuestro clóset con diseños que van desde el algodón hasta el lino, en colores neutros y llamativos, con estampados florales o lisos. Todos, sí todos, son perfectos.
¿Cuáles son los vestidos de verano que se pueden llevar en ocasiones formales?
Los sundresses no siempre tienen que combinarse con sandalias o accesorios que griten playa. No importa si son con estampados florales, rayas, en neutros como el blanco y beige o más llamativos como el rojo o verde, siempre tendrás la opción de darles ese twist para llevarlos a cualquier lugar y a cualquier hora y nos atrevemos a decir que ¡también en cualquier temporada!
Por ser cómodos y frescos estos vestidos se han consolidado como básicos y podrás apostar por ellos en cualquier ocasión, ya sea en un día de oficina, algún plan de fin de semana o bien algo más sofisticado. Sin duda, lograrán darle ese toque de elegancia y feminidad a tu look. Apuesta por diseños asimétricos con la espalda descubierta, escotes y olanes muy femeninos; estos detalles y texturas se convierten en protagonistas de una de las tendencias más chic y contemporáneas para esos días de verano en la ciudad.
Así que, si desde hoy estás pensando en cómo llevar un vestido este verano, te compartimos algunas opciones que, sin duda, podrán convertirse en tus mejores aliadas y que podrán inspirarte para crear looks perfectos para cualquier ocasión de esta temporada.
Un vestido floral que nunca falla
Los estampados florales son uno de los favoritos de la temporada y Carolina Herrera lo sabe, así que este vestido camisero con detalles florales en rosa se convertirá en tu mejor opción para lograr un look equilibrado entre la elegancia y la frescura, por el cual podrás apostar para llevar en un brunch, alguna celebración de día y al aire libre, luciendo femenina y muy espectacular. Agrega un blazer y unos pointy shoes y estarás lista para la oficina.
El tono en el que sí o sí debes apostar
Y si lo tuyo es ir por looks un poco más arriesgados, qué mejor opción que apostar por un verde oliva como el color protagonista de la temporada, con el cual podrás lucir un look muy elegante y minimalista. Este diseño de Massimo Dutti será ideal para llevarlo en una comida, cena o algún evento que tengas en mente; haz de los accesorios tus mejores aliados.
Las rayas que nunca pasan de moda
Las rayas son el estampado que nunca podrá faltar en tu closet y mucho menos en esta temporada de verano en un vestido midi como este de Massimo Dutti, el cual es perfecto para esos días en la ciudad con su silueta relajada y diseño atemporal; te permitía combinarlo con algunas sandalias o alpargatas para crear un look mucho más sofisticado y con este toque de frescura.
Fluido y con mucho movimiento
Y uno de los mejores aliados para estos días de calor en la ciudad son los vestidos fluidos que, gracias a su caída ligera, son perfectos para crear looks llenos de movimiento y súper cómodos. Esta opción de Massimo Dutti nos demuestra que son capaces de adaptarse con total facilidad a cualquier ocasión, sin dejar de lado el estilo.
El vestido mini blanco que combinara con todo
Qué mejor manera de lograr un look effortless con una vibe ligera y atemporal que con este mini vestido de H&M con cuello halter que, sin duda, lo convierte en la opción perfecta para llevarlo en esta temporada para algún brunch en la ciudad o incluso en esos días de playa. Te hará lucir con un estilo relajado pero sofisticado que sin duda amarás.
Un vestido cuello de pañuelo
Massimo Dutti nos muestra el lado más sofisticado y atemporal en el cuello de pañuelo en este vestido, ideal para darle ese toque femenino. Su tejido ligero y su silueta larga le permite ser versátil para llevarlo en alguna celebración especial o en tu día a día.
En esta temporada de verano, los vestidos pueden ser adaptados a cualquier tipo de plan, ya sea desde el más relajado hasta el más sofisticado, a través de la variedad de siluetas, texturas y colores que los caracterizan y convierten en protagonistas, porque la clave está en elegir un diseño que refleje tu estilo en esos días en la ciudad. Estamos seguros de que, con los accesorios adecuados, podrás lograr un look cómodo, sofisticado y muy cool.