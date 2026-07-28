Los vestidos de verano que puedes llevar en ocasiones formales

¿Cuáles son los vestidos de verano que se pueden llevar en ocasiones formales?

Los sundresses no siempre tienen que combinarse con sandalias o accesorios que griten playa. No importa si son con estampados florales, rayas, en neutros como el blanco y beige o más llamativos como el rojo o verde, siempre tendrás la opción de darles ese twist para llevarlos a cualquier lugar y a cualquier hora y nos atrevemos a decir que ¡también en cualquier temporada!

Por ser cómodos y frescos estos vestidos se han consolidado como básicos y podrás apostar por ellos en cualquier ocasión, ya sea en un día de oficina, algún plan de fin de semana o bien algo más sofisticado. Sin duda, lograrán darle ese toque de elegancia y feminidad a tu look. Apuesta por diseños asimétricos con la espalda descubierta, escotes y olanes muy femeninos; estos detalles y texturas se convierten en protagonistas de una de las tendencias más chic y contemporáneas para esos días de verano en la ciudad.

Así que, si desde hoy estás pensando en cómo llevar un vestido este verano, te compartimos algunas opciones que, sin duda, podrán convertirse en tus mejores aliadas y que podrán inspirarte para crear looks perfectos para cualquier ocasión de esta temporada.

Un vestido floral que nunca falla

Los estampados florales son uno de los favoritos de la temporada y Carolina Herrera lo sabe, así que este vestido camisero con detalles florales en rosa se convertirá en tu mejor opción para lograr un look equilibrado entre la elegancia y la frescura, por el cual podrás apostar para llevar en un brunch, alguna celebración de día y al aire libre, luciendo femenina y muy espectacular. Agrega un blazer y unos pointy shoes y estarás lista para la oficina.

Sin duda alguna, los estampados florales son uno de los favoritos de esta temporada, siendo ideales para darle ese toque romántico y femenino a tu look. (Vestido camisero floral, Carolina Herrera, $29,900, www.chcarolinaherrera.com)

El tono en el que sí o sí debes apostar

Y si lo tuyo es ir por looks un poco más arriesgados, qué mejor opción que apostar por un verde oliva como el color protagonista de la temporada, con el cual podrás lucir un look muy elegante y minimalista. Este diseño de Massimo Dutti será ideal para llevarlo en una comida, cena o algún evento que tengas en mente; haz de los accesorios tus mejores aliados.

El verde olivo se ha consolidado como uno de los colores protagonistas para la temporada, para darle un toque de elegancia. (Vestido midi fluido, Massimo Dutti, $2,995, www.massimodutti.com)

Las rayas que nunca pasan de moda

Las rayas son el estampado que nunca podrá faltar en tu closet y mucho menos en esta temporada de verano en un vestido midi como este de Massimo Dutti, el cual es perfecto para esos días en la ciudad con su silueta relajada y diseño atemporal; te permitía combinarlo con algunas sandalias o alpargatas para crear un look mucho más sofisticado y con este toque de frescura.