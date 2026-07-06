Cómo armar tu outfit con pañuelos en la cintura

Este 2026 los pañuelos han estado en tendencia, ya no son solo un accesorio para el pelo, ya forman parte de cualquier look y nos encantan para esta summer season. Sin duda son el detalle perfecto y lo estamos amando, pañuelos que aportan movimiento, color y textura a todos los outfits.
Aunque no lo creas, los pañuelos antes eran un must en el clóset de cualquier mujer y ahora los tenemos de vuelta y son perfectos para el día a día . Lo que más nos gusta es que una sola pieza puede cambiar la estética de cualquier look y es ideal para llevarla de distintas formas. Quédate aquí para saber cómo llevar tu pañuelo en la cintura.
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Pañuelos a la cintura y cómo stylearlos
Los pañuelos pueden formar parte de cualquier look, pero en este verano serán el accesorio perfecto para levar tus outfits. Combínalo con pantalones blancos de lino, zapatos planos y una blusa sencilla para dejarle todo el protagonismo al pañuelo. Recuerda que puedes jugar con colores y texturas dependiendo de tu estilo.
Amamos las texturas
Hasta el momento los pañuelos con textura son nuestros favoritos, pueden ser de encaje, transparentes o con algunos pliegues que los vuelvan únicos. Los puedes llevar con cualquier look, desde shorts hasta vestido o pantalones ligeros. No dudes en combinar colores y texturas para salir de tu zona de confort y lograr un outfit icónico.
Un pop de color
El verano se trata del cielo brillante, flores por todos lados y una brisa que refresca por las tardes, por eso los pañuelos de colores son un must para esta temporada. Pueden ser el pop de color perfecto para cualquier look, desde un outfit blanco con un pop de color con rojo, hasta un look con jeans básicos y un pañuelo en todos vibrantes.
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Clásico y moderno
Aunque los pañuelos a la cintura son una tendencia actual, antes eran un básico en el clóset de cualquier mujer, por eso podemos recrear looks que tengan el balance perfecto entre clásico y moderno. Esto lo puedes hacer con siluetas limpias, tonos neutros y con piezas que sean de buena calidad para no perder esa elegancia que tanto amamos.
Full black
Los total looks negros nos encantan y son perfectos para salir a cenar con tus amigas, hacer bar hopping por la ciudad o ir a una date en un lugar romántico. Pero claro que estos outfits también pueden tener un toque diferente y esto lo vas a lograr con un pañuelo a la cintura, llévalo encima de un blazer estructurado y acompáñalo con stilettos negros.
Con vestido
Perfecto para este verano, una combinación de vestidos y pañuelos. Muchas veces encontrar un outfit en verano se vuelve complicado por el calor y no podemos hacer mucho layering. Pero en este caso un pañuelo a la cintura es una excelente opción y el accesorio perfecto, combínalo con un vestido veraniego y no tengas miedo a llevarlo con otros colores y texturas.