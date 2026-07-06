Cómo armar tu outfit con pañuelos en la cintura

Pañuelos a la cintura y cómo stylearlos

Los pañuelos pueden formar parte de cualquier look, pero en este verano serán el accesorio perfecto para levar tus outfits. Combínalo con pantalones blancos de lino, zapatos planos y una blusa sencilla para dejarle todo el protagonismo al pañuelo. Recuerda que puedes jugar con colores y texturas dependiendo de tu estilo.

Pantalón relajado, blusa cómoda y un accesorio perfecto. ((@desapegaboutiquecg))

Amamos las texturas

Hasta el momento los pañuelos con textura son nuestros favoritos, pueden ser de encaje, transparentes o con algunos pliegues que los vuelvan únicos. Los puedes llevar con cualquier look, desde shorts hasta vestido o pantalones ligeros. No dudes en combinar colores y texturas para salir de tu zona de confort y lograr un outfit icónico.

Un accesorio lleno de personalidad y perfecto para cualquier look. ((@tulabcn))

Un pop de color

El verano se trata del cielo brillante, flores por todos lados y una brisa que refresca por las tardes, por eso los pañuelos de colores son un must para esta temporada. Pueden ser el pop de color perfecto para cualquier look, desde un outfit blanco con un pop de color con rojo, hasta un look con jeans básicos y un pañuelo en todos vibrantes.