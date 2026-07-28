Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Todo lo que necesitas llevar para unas vacaciones en la playa

Si estás planeando un viaje a la playa durante el verano, nosotros te damos la guía de los indispensables de tu maleta para asegurar las mejores vacaciones
mar 28 julio 2026 10:43 AM
Añadir Quién en Google
Lead.Playa.jpg
Si te preparas para unas vacaciones en la playa, esta es la guía que NO puedes olvidar (@evameloche)

¡Estamos en verano! Y no hay nada mejor que disfrutar de unos días de relajación y desconexión bajo los rayos del sol en la playa, nuestro destino preferido. Pero sabemos, que para pasar las mejores vacaciones, es necesario estar preparado para cualquier ocasión y no olvidar nada.

Nosotros sabemos que hacer la maleta puede parecer una tarea súper complicada, así que te traemos una lista de los esenciales que no puedes olvidar , desde trajes de baño hasta sandalias, para asegurarnos de que tengas unas vacaciones inolvidables.

Publicidad

¿Cuáles son los indispensables para empacar si vas a la playa?

Desde los básicos para un día de playa en el mar y la arena, hasta los accesorios y calzado que elevará tus looks, estos son los indispensables que sí o sí deben acompañarte.

Trajes de baño, el look perfecto

Tu checklist sí o sí debe comenzar con los trajes de baño, sin duda, la prenda ideal para pasar todo el día bajo el sol.
Hay una gran variedad de estilos para que puedas elegir la que más te acomode. Nuestra recomendación comienza con Parfois, la marca ideal si te encanta el estilo boho-chic, con estampados súper coloridos, este traje de dos piezas es perfecto.

parfois.ss.jpg
Top biquini estampado sol, $699 MXN, Parfois (parfois.com)

Si tu estilo es mucho más minimalista, te recomendamos los trajes de baño de Oysho, una marca de calidad, con un estilo muy clean y siluetas tradicionales y estampados sencillos. Este modelo completo en Polka Dots, sin duda, es ideal para el verano 2026, ya que es un print sencillo pero en tendencia.

oysho.fullswimsuit.jpg
Traje de baño triangular estampado lunares piqué, $1,199 MXN, Oysho (oysho.com)

Zara sin duda es una gran opción para comprar trajes de baño por su amplia variedad en modelos, desde trajes de dos piezas hasta full-body. Para un estilo sencillo, femenino y colorido, este print de rayas en tonos verdes y rosas, tiene una estética retro que sin duda ¡va a destacar!

zara.ss.jpg
BAÑADOR ESTAMPADO RAYAS, LIMA, $849 MXN, Zara (zara.com)

Publicidad

La ropa de playa más cool

Sin duda, el beachwear es importante para completar los looks más chic. Un must sin duda son los vestidos de playa, perfectos para llevar encima del traje de baño o para una cena frente al atardecer. Nuestra opción es de Mango, en color blanco y en crochet; una opción clásica y minimalista pero súper versátil, sencilla de combinar para toda ocasión.

mango.vestido.jpg
Vestido largo crochet, $1,999 MXN, Mango (shop.mango.com)

Otra prenda que no puedes olvidar en tu maleta son los pareos cómodos y frescos, ideales para el calor de la playa. Zara tiene grandes opciones en distintos cortes y siluetas; como este pareo en forma de falda en el clásico lino beige, con detalles en pedrería que te va a encantar.

zara.beachwear.jpg
FALDA PAREO ABALORIOS, $699 MXN, Zara (zara.com)

Sandalias, ¡claro que sí!

El calzado es de las elecciones más importantes que hacer y nosotros sabemos que las sandalias son la opción correcta. Ya sea que elijas una opción mucho más formal con pedrería, Massimo Dutti puede ser la marca ideal; con modelos en tonos oscuros y un toque distintivo.

massimodutti.sandals.jpg
Sandalia plana piedras, Color marrón, $2,795 MXN, Massimo Dutti (massimodutti.com)

Si te gusta combinar patrones y tu estilo es mucho más colorido y divertido, Zara tiene una opción en rayas verdes y azules en crochet para agregar un pop de color a tu look sin sacrificar la comodidad; perfectas para usarlas todo el tiempo en la playa.

zara.sandalias.jpg
SANDALIA PLANA CROCHET, $1,199 MXN, Zara (zara.com)

Publicidad

Accesorios para completar tu look

Si te encanta la moda, sabes que los accesorios son un parte fundamental de los looks y por eso te traemos dos accesorios que sí o sí tienes que tener en cuenta para tus siguientes vacaciones.

Para evitar que tus actividades del día se interrumpan por el sol intenso, un sombrero puede ser tu salvación porque, además de ser un complemento súper chic, es súper útil. Nosotros te recomendamos de la marca Parfois una silueta clásica, con detalles en crochet; seguro te va a encantar en tu siguiente caminata en la playa.

sombrero.parfois.jpg
Sombrero efecto rafia redondos coloridos, $1,099 MXN, Parfois (parfois.com)

Otro de los accesorios que tienes que considerar son los lentes de sol, el accesorio clásico que nunca pasa de moda. Si tu estilo es femenino y lujoso, Miu Miu puede ser la marca para ideal. Nosotros te recomendamos este diseño en color rosa y dorado que están ¡wow! Una opción muy cool que va a elevar tus outfits.

miumiu.lentes.jpg
Lentes de Sol Ovalados Mujer, $12,709 MXN, Miu Miu, El Palacio de Hierro (elpalaciodehierro.com)

Tags

Verano Moda Trajes de baño

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad