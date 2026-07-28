Todo lo que necesitas llevar para unas vacaciones en la playa

¿Cuáles son los indispensables para empacar si vas a la playa?

Desde los básicos para un día de playa en el mar y la arena, hasta los accesorios y calzado que elevará tus looks, estos son los indispensables que sí o sí deben acompañarte.

Trajes de baño, el look perfecto

Tu checklist sí o sí debe comenzar con los trajes de baño, sin duda, la prenda ideal para pasar todo el día bajo el sol.

Hay una gran variedad de estilos para que puedas elegir la que más te acomode. Nuestra recomendación comienza con Parfois, la marca ideal si te encanta el estilo boho-chic, con estampados súper coloridos, este traje de dos piezas es perfecto.

Top biquini estampado sol, $699 MXN, Parfois (parfois.com)

Si tu estilo es mucho más minimalista, te recomendamos los trajes de baño de Oysho, una marca de calidad, con un estilo muy clean y siluetas tradicionales y estampados sencillos. Este modelo completo en Polka Dots, sin duda, es ideal para el verano 2026, ya que es un print sencillo pero en tendencia.

Traje de baño triangular estampado lunares piqué, $1,199 MXN, Oysho (oysho.com)

Zara sin duda es una gran opción para comprar trajes de baño por su amplia variedad en modelos, desde trajes de dos piezas hasta full-body. Para un estilo sencillo, femenino y colorido, este print de rayas en tonos verdes y rosas, tiene una estética retro que sin duda ¡va a destacar!