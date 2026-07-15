Los vestidos para playa que no pueden faltar en tu maleta este verano

Los vestidos para la playa que debes tener este verano

Desde una variedad de cortes y siluetas, hasta prints vibrantes, durante la temporada de verano nuestras marcas favoritas apuestan por destacar los vestidos playeros. Ya sea que prefieras un look de lo más elegante o uno relajado y lleno de color, encontrarás la opción perfecta para estar lista para cualquier ocasión.

Una de las marcas que tiene varias opciones es Desigual, que se destaca por tener un estilo súper maximalista, colorido y con una variedad de estampados que están ¡wow! Y para el verano tiene una variedad impresionante de vestidos playeros.

Sin duda, uno de nuestros modelos favoritos es el corte largo con escote en V y en tejido crochet, ideal para tener listo el traje de baño durante las caminatas en la playa. Además que la elección de colores es pastel lo hace mucho más armonioso, ¡simplemente nos encanta!

Vestido Punto Sin Mangas, $3,690 MXN, Desigual (desigual.com)

Este vestido 2 en 1 es un imperdible también. Con corte a la rodilla y de tirantes, son 2 vestidos diferentes: uno con estampado floral en colores vibrantes, otro en flores crochet beige. Ambos los puedes usar por separado o combinarlos, ya que juntos son la dupla perfecta.

Vestido crochet blanco 2 en 1, $2,163 MXN, Desigual (desigual.com)

Si tu estilo es de colores neutros, también encontrarás opciones mucho más minimalistas. Como este vestido de corte asimétrico en las caderas, color blanco. Simplemente, nos encanta la textura tejida en la falda del vestido, lo hace una opción mucho más interesante y fresca y claro, ¡perfecta si no eres fan de los estampados!