Los vestidos para playa que no pueden faltar en tu maleta este verano

Oficialmente estamos en verano. Y eso solo puede significar una cosa: Un viaje a la playa, por favor. Con el sol y la arena, es hora de renovar tu armario y reemplazar los pants y abrigos por ropa mucho más fresca, donde sin duda tus indispensables serán los vestidos para playa.
Ligeros y súper chic, son la prenda ideal para llevar encima del traje de baño durante caminatas por la playa en el atardecer y, claro, para eventosfrente al mar. Así que si estás pensando en hacer shopping, te traemos las opciones más cool de vestidos playeros para que tengas los mejores looks.
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Los vestidos para la playa que debes tener este verano
Desde una variedad de cortes y siluetas, hasta prints vibrantes, durante la temporada de verano nuestras marcas favoritas apuestan por destacar los vestidos playeros. Ya sea que prefieras un look de lo más elegante o uno relajado y lleno de color, encontrarás la opción perfecta para estar lista para cualquier ocasión.
Una de las marcas que tiene varias opciones es Desigual, que se destaca por tener un estilo súper maximalista, colorido y con una variedad de estampados que están ¡wow! Y para el verano tiene una variedad impresionante de vestidos playeros.
Sin duda, uno de nuestros modelos favoritos es el corte largo con escote en V y en tejido crochet, ideal para tener listo el traje de baño durante las caminatas en la playa. Además que la elección de colores es pastel lo hace mucho más armonioso, ¡simplemente nos encanta!
Este vestido 2 en 1 es un imperdible también. Con corte a la rodilla y de tirantes, son 2 vestidos diferentes: uno con estampado floral en colores vibrantes, otro en flores crochet beige. Ambos los puedes usar por separado o combinarlos, ya que juntos son la dupla perfecta.
Si tu estilo es de colores neutros,también encontrarás opciones mucho más minimalistas. Como este vestido de corte asimétrico en las caderas, color blanco. Simplemente, nos encanta la textura tejida en la falda del vestido, lo hace una opción mucho más interesante y fresca y claro, ¡perfecta si no eres fan de los estampados!
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Parfois es la marca ideal si buscas un vestido con una silueta fluida, una tela de calidad y cortes de los más favorecedores. Uno de nuestros preferidos es este vestido halter largo con un estampado artístico que parece pintura. Sin duda un print colorido pero dentro de lo clásico y sofisticado.
En Bimba y Lola también encontramos un vestido que ya queremos en nuestro clóset. Este modelo es perfecto para quienes no quieren asolearse los hombros, ya que tiene mangas. Además que la combinación de colores es súper veraniega y los flecos en la parte de abajo de dan esa vibra boho que hace match perfecto con la playa.
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El lino es sin duda la tela ideal para el verano, es fresca, cómoda y ¡combina con todo! Zara lo sabe, ya que presenta un modelo muy clásico que nunca puede pasar de moda, una silueta larga, limpia que parece separar el top de la falda, en beige y negro, perfecto para cualquier evento.
Si tú tienes un estilo mucho más clean y lujoso, no puedes dejar de ver todas las opciones de Massimo Dutti, increíbles. Como este vestido totalmente suelto y fluido. Con tirantes y en V, tiene ligeros contrastes de colores entre el blanco, beige y verde en la parte inferior, conservando perfectamente la estética clásica del vestido.