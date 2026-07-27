Esta es la bolsa y la campaña con la que Jannik Sinner ha conquistado las canchas y el street style

Jannik Sinner protagoniza la nueva campaña de Gucci

La nueva campaña titulada Made in Italy encuentra su máxima expresión en el talento del jugador. Sinner ha conquistando victorias históricas en la cancha y ha desafiado con audacia las convenciones más estrictas fuera de ella. Su personalidad magnética y sus extraordinarios logros recientes lo convierten en el rostro ideal para encarnar de forma genuina el espíritu de una Italia actual.

Gucci fue fundada originalmente en Florencia, Italia, en el año 1921 y desde ese momento, la marca se mantiene como una de las insignias de lujo más deseadas, posicionando la excelencia de la artesanía italiana en lo más alto. El vínculo de la Gucci con el tenis no es una coincidencia del momento, sino una fuente de inspiración que ha dado forma a una fusión entre deporte y estilo durante más de cinco décadas. Desde los años setenta, el dinamismo del deporte blanco ha influido en la creación de piezas icónicas que continúan evolucionando con fuerza a través de la visión distintiva de la marca.

Sinner y Gucci sumaron elegancia al deporte blanco con esta campaña. (Cortesía Gucci)

Para celebrar por todo lo alto el lanzamiento de esta unión, la firma ofreció una cena íntima y sumamente exclusiva en Londres; allí reunió a los amigos más cercanos de la casa en una noche inolvidable. Esta reunión se llevó a cabo en un momento verdaderamente crucial para el embajador global de marca, quien llevaba con gran orgullo la posición de número uno del mundo en el prestigioso ranking de la ATP. Con la mirada fija en el trofeo y respaldado por una elegancia impecable, el joven deportista se preparaba con determinación para competir por sexto año consecutivo en las legendarias canchas del torneo de Wimbledon. Y como sabes ¡lo logró!