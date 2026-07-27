Esta es la bolsa y la campaña con la que Jannik Sinner ha conquistado las canchas y el street style

El tenis y la alta costura vuelven a cruzarse en una alianza con mucho estilo. La maison Gucci ha elegido este inesperado escenario deportivo para revelar los detalles más esperados de su reciente colaboración con uno de los deportistas más top del momento.
Esta unión rinde homenaje a las tradiciones artesanales de la firma y, al mismo tiempo, celebra los triunfos del jugador de tenis Jannik Sinner, quien es un amante de la marca: Pueba de ello es que mientras disputaba la copa en Wimbledon llevó varias versiones de una de las bolsas de Gucci. Si necesitabas otra prueba de que las bolsas y maletas están ganando terreno en el estilo masculino, ¡definitivamente es esta!
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Jannik Sinner protagoniza la nueva campaña de Gucci
La nueva campaña titulada Made in Italy encuentra su máxima expresión en el talento del jugador. Sinner ha conquistando victorias históricas en la cancha y ha desafiado con audacia las convenciones más estrictas fuera de ella. Su personalidad magnética y sus extraordinarios logros recientes lo convierten en el rostro ideal para encarnar de forma genuina el espíritu de una Italia actual.
Gucci fue fundada originalmente en Florencia, Italia, en el año 1921 y desde ese momento, la marca se mantiene como una de las insignias de lujo más deseadas, posicionando la excelencia de la artesanía italiana en lo más alto. El vínculo de la Gucci con el tenis no es una coincidencia del momento, sino una fuente de inspiración que ha dado forma a una fusión entre deporte y estilo durante más de cinco décadas. Desde los años setenta, el dinamismo del deporte blanco ha influido en la creación de piezas icónicas que continúan evolucionando con fuerza a través de la visión distintiva de la marca.
Para celebrar por todo lo alto el lanzamiento de esta unión, la firma ofreció una cena íntima y sumamente exclusiva en Londres; allí reunió a los amigos más cercanos de la casa en una noche inolvidable. Esta reunión se llevó a cabo en un momento verdaderamente crucial para el embajador global de marca, quien llevaba con gran orgullo la posición de número uno del mundo en el prestigioso ranking de la ATP. Con la mirada fija en el trofeo y respaldado por una elegancia impecable, el joven deportista se preparaba con determinación para competir por sexto año consecutivo en las legendarias canchas del torneo de Wimbledon. Y como sabes ¡lo logró!
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La bolsa Gucci favorita de Jannik Sinner
Durante y entre sus partidos en Wimbledon, además de usar prendas de la marca, el jugador estrella llegó con su inseparable maleta de Gucci en diferentes tonos y, claro, con su nombre bordado en una de las asas. ¿Quieres también la tuya? Estas son las opciones perfectas para tener un estilo como el de Jannik Sinner.
Con una súper inspiración en el espíritu del tenis clásico y la sofisticación del equipaje que acompaña al gran campeón en cada uno de sus viajes, la primera recomendación de nuestra lista es el icónico modelo Gucci Medium Duffle Bag con Cinta Web. Esta sofisticada bolsa mediana redefine la esencia del viajar resulta ideal para guardar todo. El diseño destaca de inmediato por incorporar la emblemática cinta Web bicolor en tonos verde y rojo, convirtiéndose en una fusión perfecta de funcionalidad diaria y alta marroquinería de colección.
Para quienes buscan llevar la elegancia un paso más allá con una propuesta suntuosa, estructurada y completamente atemporal, está la Gucci Bolsa de Viaje en Piel Negra. Esta pieza de tamaño mediano ha sido confeccionado meticulosamente empleando una selecta piel texturizada en un profundo color negro, siguiendo de cerca las directrices estéticas contemporáneas impuestas por Demna. La icónica pieza viene complementada con impecables herrajes metálicos pulidos en un tono plateado y una correa ajustable que garantiza comodidad absoluta en los traslados, aportando un aire sutil de heritage a cualquier look de fin de semana.