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Moda

Inspírate en las famosas: Los trajes de baño que son tendencia este verano 2026

Estamos en la temporada de verano y no hay mejor momento para usar nuestros trajes de baño que ahora.
vie 17 julio 2026 01:55 PM
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Bikino Sofia richie.jpg
Aprovecha estas vacaciones para usar los trajes de baño más cool. ((@sofiagrainge))

Este verano queremos lucir los trajes de baño más cool y por eso nos inspiramos en las celebs del momento para escoger los nuestros. Desde bikinis coloridos, trajes completos, hasta otros más sencillos pero que siguen siendo igual de increíbles para estar bajo el sol.

El momento perfecto ha llegado y no puede pasar el verano sin que usemos un traje de baño súper iconic. No importa si vas a la playa, a la alberca, de vacaciones largas o solo de fin de semana, aprovecha este momento para lucir esos bikinis que tanto amas y que son perfectos para esta temporada.

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Los trajes de baño más trendy según nuestras celebs favoritas

Colores y texturas

Kaia Gerber es la primera en jugar con sus trajes de baño y lo hace mezclando colores únicos con texturas que nos encantan. Si a ti te gusta este estilo moderno y clásico, los trajes de colores te van a encantar, ya sea que optes por un bikini o un traje completo no tengas miedo de jugar con los tonos y texturas para tener los looks más cool.

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El verde es un color top para este verano, no dudes en usarlo. ((@kaiagerber))

Trajes de baño completos

Si lo que quieres es sentirte más cómoda, disfrutar del verano y al mismo tiempo verte iconic, tu mejor opción son los trajes completos. Bella Hadid sabe esto a la perfección y por eso la vemos llevar trajes de baño completos que la hacen sentir cómoda, pero a la moda. Si no quieres salir mucho de tu zona de confort esta es tu mejor opción.

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Los trajes de baño completos son lo más cómodo y los amamos. ((@bellahadid))

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El centro del outfit

En verano amamos pasar los días en traje de baño, acostadas en un camastro y disfrutando del clima cálido, pero eso no significa que tenemos que dejar de armar buenos looks y los trajes de baño pueden ser el statement piece de cualquier outfit de verano. Sofia Richie sabe perfectamente como hacer que un bikini sea parte de un look icónico y por eso amamos sus prendas veraniegas.

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El complemento perfecto de un outfit de verano es un bikini. ((@sofiagrainge))

Divertidos y coloridos

Claro que los trajes de baño también se adaptan a nuestro estilo y Dua Lipa lo sabe, sus bikinis son siempre icónicos porque no pierde su esencia al llevar uno. Los podemos ver en muchos diseños y colores y si quieres experimentar con tu estilo este es el momento. Bikinis dobles, colores que contrastan y tonos alegres para este verano.

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Bikinis atrevidos con un estilo que nos encanta. ((@dualipa))

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Clásicos que no pasan de moda

La famosa modelo Kendall Jenner es el ejemplo perfecto de los trajes de baño atemporales, normalmente opta por colores sutiles y que no llaman mucho la atención, pero que destacan por ser high waisted. Kendall ama los trajes de baño que van a la cadera y le quedan a la perfección. Son ideales si quieres mantener ese estilo clásico con un toque moderno.

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Un bikini negro es la mejor opción cuando no sabes cual escoger. ((@kendalljenner))

Simples pero coloridos

Hailey Bieber tiene los mejores trajes de baño, amamos su colección de bikinis. Normalmente se inclina por un estilo simple pero como ese pop de color que todas amamos, ya sea en tonos pastel, otros más llamativos o algunos en tonos neutro con una silueta que única.

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Hailey Bieber sabe de verano y lo vemos con sus bikinis tan cool. ((@haileybieber))

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Temporada Primavera-Verano Trajes de baño Moda

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