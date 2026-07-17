Inspírate en las famosas: Los trajes de baño que son tendencia este verano 2026

Este verano queremos lucir los trajes de baño más cool y por eso nos inspiramos en las celebs del momento para escoger los nuestros. Desde bikinis coloridos, trajes completos, hasta otros más sencillos pero que siguen siendo igual de increíbles para estar bajo el sol.

El momento perfecto ha llegado y no puede pasar el verano sin que usemos un traje de baño súper iconic. No importa si vas a la playa, a la alberca, de vacaciones largas o solo de fin de semana, aprovecha este momento para lucir esos bikinis que tanto amas y que son perfectos para esta temporada.