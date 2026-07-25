Las maletas y bolsas que se convertirán en tus mejores aliadas estas vacaciones

Preparar la maleta también es parte de la emoción de un viaje. Y aunque la ropa siempre tiene casi toda nuestra atención, las maletas son ese detalle que puede hacer que toda la experiencia sea mucho más práctica y estética).
Desde maletas rígidas hasta bolsas de viaje espaciosas y modelos ideales como carry-on, estas opciones demuestran que es posible viajar con comodidad sin dejar de lado el estilo.
Las vacaciones inolvidables también empiezan con los travel essentials adecuados. Recuerda que las maletas y las bolsas de viaje también son un accesorio y son el más icónico para estas vacaciones, adáptalo a tu estilo y necesidades. Quédate aquí para saber cuales son las maletas que harán que tu experiencia al hacer equipaje sea más divertida.
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Maletas que harán que quieras viajar más seguido
Viajar empieza mucho antes de abordar un avión, y elegir la maleta adecuada puede hacer toda la diferencia. Hoy, las firmas de equipaje apuestan por diseños que combinan funcionalidad, resistencia y estilo, demostrando que una maleta también puede convertirse en parte del travel look. Desde piezas de aluminio hasta opciones ligeras en colores vibrantes, estas son algunas de las piezas que vale la pena tener en el radar.
Hay diseños que se reconocen al instante, y la Original Cabin de Rimowa es uno de ellos. Fabricada en aluminio acanalado y con un diseño que se ha convertido en sinónimo de lujo, es la favorita de quienes buscan una pieza que los acompañe durante años sin pasar de moda.
Si lo tuyo son los colores que destacan desde la banda de equipaje, esta maleta demuestra que viajar también puede ser divertido. American Tourister tiene un diseño expandible, las cuatro ruedas giratorias y el fabuloso tono hot pink la convierten en una opción ideal para quienes quieren sumar personalidad a cada escapada.
Con un acabado en verde que se aleja de los tonos tradicionales, esta propuesta de Delsey Paris combina un diseño elegante con materiales resistentes y gran capacidad. Una alternativa perfecta para quienes buscan una maleta funcional sin renunciar a una estética mucho más sofisticada. Porque una buena pieza de equipaje necesita el color perfecto.
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Las bolsas de viaje que elevan cualquier escapada
No todo se trata de la maleta. Las bolsas de viaje, mochilas y duffle bags se han convertido en los grandes aliados de quienes buscan llevar lo indispensable sin sacrificar el estilo. Perfectas para un weekend getaway, como artículo personal en el avión o incluso para complementar el equipaje principal Estas piezas combinan diseño, practicidad y ese toque effortless que nunca pasa desapercibido.
Hay clásicos que siguen conquistando temporada tras temporada, y esta bolsa de Longchamp es prueba de ello. Su diseño perfecto para ajustar el tamaño de la bolsa ofrece mayor capacidad cuando la necesitas, mientras que su silueta ligera la convierte en una compañera ideal para escapadas de fin de semana o como equipaje de mano.
Las mochilas también encontraron su lugar dentro del universo travel. Este diseño apuesta por líneas minimalistas, un interior espacioso y un acabado que funciona igual de bien para recorrer una ciudad, tomar un vuelo o acompañarte durante todo el viaje sin perder el toque sofisticado.
Con una estética limpia y contemporánea, la duffel bag de Monos demuestra que la funcionalidad también puede verse elegante. Sus múltiples compartimentos y su tamaño la convierten en una excelente opción para quienes buscan una bolsa versátil que funcione tanto para un viaje corto, como para llevar todos los essentials organizados.
Para quienes buscan una propuesta más innovadora, la maleta híbrida de Monos combina la resistencia de un diseño rígido con detalles pensados para facilitar cada traslado. Su silueta minimalista y acabados premium la convierten en una de esas piezas que elevan cualquier experiencia de viaje.