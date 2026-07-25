Las maletas y bolsas que se convertirán en tus mejores aliadas estas vacaciones

Maletas que harán que quieras viajar más seguido

Viajar empieza mucho antes de abordar un avión, y elegir la maleta adecuada puede hacer toda la diferencia. Hoy, las firmas de equipaje apuestan por diseños que combinan funcionalidad, resistencia y estilo, demostrando que una maleta también puede convertirse en parte del travel look. Desde piezas de aluminio hasta opciones ligeras en colores vibrantes, estas son algunas de las piezas que vale la pena tener en el radar.

Hay diseños que se reconocen al instante, y la Original Cabin de Rimowa es uno de ellos. Fabricada en aluminio acanalado y con un diseño que se ha convertido en sinónimo de lujo, es la favorita de quienes buscan una pieza que los acompañe durante años sin pasar de moda.

La maleta perfecta para llevar a todos tus viajes. ((@rimowa))

Si lo tuyo son los colores que destacan desde la banda de equipaje, esta maleta demuestra que viajar también puede ser divertido. American Tourister tiene un diseño expandible, las cuatro ruedas giratorias y el fabuloso tono hot pink la convierten en una opción ideal para quienes quieren sumar personalidad a cada escapada.

Las maletas con los colores más cool, siempre un toque extra de personalidad. ((@americantouristerlatam))

Con un acabado en verde que se aleja de los tonos tradicionales, esta propuesta de Delsey Paris combina un diseño elegante con materiales resistentes y gran capacidad. Una alternativa perfecta para quienes buscan una maleta funcional sin renunciar a una estética mucho más sofisticada. Porque una buena pieza de equipaje necesita el color perfecto.