La corbata no desaparece, esta es la nueva forma de llevarla

La corbata ahora se lleva dentro de la camisa

Lo que comenzó como una propuesta de Anthony Vaccarello para Saint Laurent durante la presentación de su colección en la Fashion Week de París del año pasado, terminó por convertirse en una tendencia que ha logrado redefinir la estética del tailoring masculino de forma contemporánea y sutil.

Más allá de ocultar la corbata, este detalle tiene la finalidad de obtener un look limpio y minimalista al mismo tiempo que permite que el protagonismo se mantenga en el traje y su elegancia.

Al llevar la corbata dentro de la camisa, tu look lucirá más pulido y sofisticado sin tener que recurrir a accesorios llamativos. La sastrería masculina está apostando por romper con las reglas tradicionales para adaptarse a un estilo de vida más relajado sin dejar de lado su esencia clásica.

La clave para llevar esta tendencia con total estilo consiste en dejar que el nudo de la corbata permanezca invisible, mientras que el resto de ella quede oculto con la camisa. (Cortesía Saint Laurent)

Y después de varias temporadas donde el streetwear había sido protagonista, marcas como Ralph Lauren, Dior, Louis Vuitton y Hermès han apostado por convertir el tailoring en tema de conversación a través de trajes, camisas y accesorios con estilos reinterpretados. Las nuevas proporciones, colores, texturas y formas de uso están inspirando al hombre moderno.