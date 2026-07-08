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Moda

La corbata no desaparece, esta es la nueva forma de llevarla

La corbata por dentro de la camisa es la nueva tendencia que ha transformado al tailoring masculino para llevar a este accesorio a su lado más relajado y cool.
mié 08 julio 2026 01:30 PM
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La moda masculina continúa reinterpretando sus códigos. Ahora es la corbata la que ha tomado protagonismo con el que sería uno de los cambios más peculiares pero interesantes en la manera en que se lleva este accesorio.

Tradicionalmente esta pieza se ha llevado sobre la camisa, pero en las más recientes pasarelas, hemos visto un cambio sumamente peculiar: el menswear está apostando por llevar las corbatas dentro de la camisa, convirtiéndose en la tendencia que sin duda ya está conquistando al street style y algunas celebridades.

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La corbata ahora se lleva dentro de la camisa

Lo que comenzó como una propuesta de Anthony Vaccarello para Saint Laurent durante la presentación de su colección en la Fashion Week de París del año pasado, terminó por convertirse en una tendencia que ha logrado redefinir la estética del tailoring masculino de forma contemporánea y sutil.

Más allá de ocultar la corbata, este detalle tiene la finalidad de obtener un look limpio y minimalista al mismo tiempo que permite que el protagonismo se mantenga en el traje y su elegancia.

Al llevar la corbata dentro de la camisa, tu look lucirá más pulido y sofisticado sin tener que recurrir a accesorios llamativos. La sastrería masculina está apostando por romper con las reglas tradicionales para adaptarse a un estilo de vida más relajado sin dejar de lado su esencia clásica.

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La clave para llevar esta tendencia con total estilo consiste en dejar que el nudo de la corbata permanezca invisible, mientras que el resto de ella quede oculto con la camisa. (Cortesía Saint Laurent)

Y después de varias temporadas donde el streetwear había sido protagonista, marcas como Ralph Lauren, Dior, Louis Vuitton y Hermès han apostado por convertir el tailoring en tema de conversación a través de trajes, camisas y accesorios con estilos reinterpretados. Las nuevas proporciones, colores, texturas y formas de uso están inspirando al hombre moderno.

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Cómo llevar esta tendencia tan icónica

Si lo tuyo es experimentar con nuevos estilos y seguir tendencias que resulten diferentes e icónicas, donde los pequeños detalles se convierten en parte protagonista de tu look, presta atención. Para llevar esta tendencia la clave es cuidar las proporciones y permitir que el nudo de tu corbata se mantenga visible, mientras que el resto de ella quede oculta dentro de la camisa con la finalidad de que tu look se mantenga limpio y con esa vibe relajada.

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Rami Malek nos demuestra con este look que, al llevar una corbata dentro de la camisa, se convierte en el detalle capaz de crear un styling con mayor intención, donde el minimalismo contemporáneo es el verdadero protagonista (Cortesía Getty Images)

Te recomendamos apostar por corbatas de seda o con texturas y tejidos ligeros que podrás combinar con camisas de corte recto o más relajadas para lograr una caída con mayor fluidez, lo cual te ayudará a evitar que se genere volumen.

Así, esta nueva tendencia nos demuestra que la corbata está lejos de desaparecer y apuesta por reinventarse para dejar de ser un accesorio exclusivo para looks más formales, confirmando que sigue manteniendo un lugar seguro dentro del clóset masculino para transformar cualquier look, llevándolo a un estilo de elegancia relajada que sin duda ya está conquistando al street style.

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Keith Powers apuesta por llevar a la corbata con un styling más arriesgado para demostrarnos que la sastrería también tiene su lado más cool y relajado (Cortesía Getty Images)

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Corbatas Moda y lujo moda Tendencias

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