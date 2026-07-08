La corbata no desaparece, esta es la nueva forma de llevarla

La moda masculina continúa reinterpretando sus códigos. Ahora es la corbata la que ha tomado protagonismo con el que sería uno de los cambios más peculiares pero interesantes en la manera en que se lleva este accesorio.
Lo que comenzó como una propuesta de Anthony Vaccarello para Saint Laurent durante la presentación de su colección en la Fashion Week de París del año pasado, terminó por convertirse en una tendencia que ha logrado redefinir la estética del tailoring masculino de forma contemporánea y sutil.
Más allá de ocultar la corbata, este detalle tiene la finalidad de obtener un look limpio y minimalista al mismo tiempo que permite que el protagonismo se mantenga en el traje y su elegancia.
Al llevar la corbata dentro de la camisa, tu look lucirá más pulido y sofisticado sin tener que recurrir a accesorios llamativos. La sastrería masculina está apostando por romper con las reglas tradicionales para adaptarse a un estilo de vida más relajado sin dejar de lado su esencia clásica.
Y después de varias temporadas donde el streetwear había sido protagonista, marcas como Ralph Lauren, Dior, Louis Vuitton y Hermès han apostado por convertir el tailoring en tema de conversacióna través de trajes, camisas y accesorios con estilos reinterpretados. Las nuevas proporciones, colores, texturas y formas de uso están inspirando al hombre moderno.
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Cómo llevar esta tendencia tan icónica
Si lo tuyo es experimentar con nuevos estilos y seguir tendencias que resulten diferentes e icónicas, donde los pequeños detalles se convierten en parte protagonista de tu look, presta atención. Para llevar esta tendencia la clave es cuidar las proporciones y permitir que el nudo de tu corbata se mantenga visible, mientras que el resto de ella quede oculta dentro de la camisa con la finalidad de que tu look se mantenga limpio y con esa vibe relajada.
Te recomendamos apostar por corbatas de seda o con texturas y tejidos ligeros que podrás combinar con camisas de corte recto o más relajadas para lograr una caída con mayor fluidez, lo cual te ayudará a evitar que se genere volumen.
Así, esta nueva tendencia nos demuestra que la corbata está lejos de desaparecer y apuesta por reinventarse para dejar de ser un accesorio exclusivo para looks más formales, confirmando que sigue manteniendo un lugar seguro dentro del clóset masculino para transformar cualquier look, llevándolo a un estilo de elegancia relajada que sin duda ya está conquistando al street style.