El estilo máximalista está de vuelta, no solo en la ropa también en los accesorios

Cadena chunky

Las cadenas chunky además de ser un collar maxi, se han convertido en un básico que transmite poder y status. Este es el collar perfecto si te quieres unir a la estética maximalista y te gustan los accesorios chunky. La clave está en escoger una buena cadena, sobre todo, de buen tamaño. Recuerda que es importante que genere un gran contraste con tus facciones y que no se vea ni muy grande ni muy pequeña. Puedes llevar este collar en tu día a día, ya sea con un outfit clásico o con algo más arriesgado.

El accesorio perfecto para elevar cualquier look (Collar Agios de cadena gruesa, $30,072, Paola Sighinolfi, farfetch.com)

Maxi beads

Las cuentas vienen a revolucionar el mundo de la joyería y se unen a esta tendencia de collares maxi, desde beads hechas de plástico, resina, madera, hasta vidrio. Es un collar que nos recuerda a nuestra infancia por los colores, texturas y el toque tan divertido que existe en cada pieza. Sin duda funciona como un statement piece que puedes llevar con un outfit en tonos neutro o con un look colorido para seguir la misma línea.