El estilo máximalista está de vuelta, no solo en la ropa también en los accesorios

Este 2026, nos ha sorprendido con muchas tendencias, algunas han sido predichas y otras han llegado sin avisar. Sin duda, los collares maxi son uno de nuestros combacks favoritos y estamos amando stylear nuestros looks con estos accesorios llenos de personalidad.
Estos collares no solo siguen una tendencia, sino que vienen para ser un cambio más grande en la moda, ayudándonos a construir una identidad visual a través de los accesorios. Son piezas únicas que enmarcan y le dan un toque único cualquier outfit, funcionando como un statement piece que capta todas las miradas.
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Nuestros collares maxi favoritos y como stylearlos
Collares arquitectónicos
En este caso, los collares dejan de ser un simple accesorio y se vuelven una obra de arte que representa emociones, personalidad y se vuelve un statement piece dentro de cualquier outfit. Se caracterizan por tener formas orgánicas, estructuras rígidas y estar fabricados de materiales duraderos. Por eso te recomendamos stylearlo con una prenda básica como un tanktop o camisa en tonos neutro, deja que el collar se lleve todo el protagonismo.
Perlas XL
Las perlas barrocas nos encantan y para nosotras son la exacta definición de lujo imperfecto. En este caso se vuelven un accesorio disruptivo, gracias a su tamaño y diseño asimétrico. Tienen un toque clásico pero lleno de personalidad, entre más grandes y chunky, mejor. Puedes llevar esta pieza con un vestido strapless en tonos neutros, para que el collar sea el centro del outfit. Si quieres darle más atención a la pieza, no dudes en llevar un peinado recogido y maquillaje ligero.
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Cadena chunky
Las cadenas chunky además de ser un collar maxi, se han convertido en un básico que transmite poder y status. Este es el collar perfecto si te quieres unir a la estética maximalista y te gustan los accesorios chunky. La clave está en escoger una buena cadena, sobre todo, de buen tamaño. Recuerda que es importante que genere un gran contraste con tus facciones y que no se vea ni muy grande ni muy pequeña. Puedes llevar este collar en tu día a día, ya sea con un outfit clásico o con algo más arriesgado.
Maxi beads
Las cuentas vienen a revolucionar el mundo de la joyería y se unen a esta tendencia de collares maxi, desde beads hechas de plástico, resina, madera, hasta vidrio. Es un collar que nos recuerda a nuestra infancia por los colores, texturas y el toque tan divertido que existe en cada pieza. Sin duda funciona como un statement piece que puedes llevar con un outfit en tonos neutro o con un look colorido para seguir la misma línea.
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Layering maximalista
Si estás en busca de un estilo más arriesgado, tu mejor opción es hacer layering con collares maxi, ayudan a elevar tu look, le dan un toque súper chic y único. Puedes llevar los collares que más te gustan y mezclar varios estilos y materiales; para darle el toque final puedes incluir un par de accesorios sencillos, logrando la combinación perfecta.
Los collares maxi dejan de ser un accesorio y se convierten en statement pieces siendo la clave de tu look. No importa si son cadenas, perlas o beads de colores, recuerda que todo se adapta a tu estilo y gustos. Lo más cool es combinarlos y lograr que tengan presencia en tu outfit. Logran un gran impacto sin necesidad de esforzarte tanto, el verdadero poder de accesorizar tus looks.