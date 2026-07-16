Los jeans son un básico de todos los días sin importar la temporada o el clima, siempre existe una forma de llevarlos con estilo. Si quieres darle un respiro a su lado informal y darles un upgrade, los zapatos son la clave.
Los zapatos más elegantes para usar con jeans y elevar cualquier look
Porque sabemos que los zapatos pueden definir por completo la estética de un look.; desde estilos casuales y minimalistas, hasta looks mucho más elegantes y sofisticados. Si buscas inspiración para elevar tus looks, estas son las elecciones de calzado que nuestras celebridades favoritas han combinado con sus jeans.
Los emblemáticos stilletos negros
Definitivamente, la opción más elegante de calzado. Los stilletos, con su silueta estilizada, la punta afilada y el tacón alto, son capaces de elevar un look de básicos; el ejemplo ideal es nuestra WAG favorita, Alexandra Leclerc, con su reconocido estilo sofisticado.
Nos regaló un look minimalista al combinar jeans de corte recto con una tank top blanca y lo elevó con unos stilletos negros, que le aportaron muchísimo más estilo. Definitivamente amamos, un look sencillo de recrear pero que te aseguramos nunca pasa de moda.
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Estética minimalista con ballerinas
Si buscas una estética mucho más soft, tenemos la gran noticia de que las ballerinas están ¡en tendencia! Son el calzado ideal si tu estilo es mucho más minimalista y femenina. La fashion influencer canadiense, Ruby Lyn, nos da este look súper comfy y casual en jeans con mezclilla mucho más oscura, donde las ballerinas son protagonistas. Haciendo match con sus lentes de sol, y su bolsa Tabby de Coach, demostrando que un look sencillo, bien accesorizado, es súper chic.
Driving Sneakers
Una opción ideal para el día a día, son los driving sneakers, la tendencia más top en tenis. Con su estética vintage, normalmente los puedes encontrar en materiales como gamuza o suede que hacen mucho más interesante los looks. ¿Nuestra recomendación? Elígelos en un colo llamativo para darle ese pop de color tan cool al look. Sin duda, la opción más versátil y Olivia Jade loo sabe, ya que en una mezcla de texturas con su abrigo de peluche y el denim de los jeans, el rojo de sus sneakers sigue destacando y nosotros ¡amamos!
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Botines
Para esos días donde el clima te puede dar muchas sorpresas, desde viento o lluvia, te reomendamos unos botines, la variante de botas de corte al tobillo, cómoda para caminar y además te logra elevar el look de una manera tan cool.
Nuestro ejemplo ideal, la influencer de moda Yesly Dimate, que nos regaló este look de diez. Con unos botines de tacón grueso , para la comodidad, el trench coat corto en tendencia y una boina inglesa a juego; armando el look ideal para el otoño.
Sandalias
Si tú sigues presente en el verano y buscas una estética mucho más relajada, puedes elegir combinar tus jeans favoritos con unas sandalias, ya sea con o sin tacón, dan la vibra effortless perfecta sin perder el estilo.
¿No nos crees? La súper modelo Elsa Hosk combinó unos baggy jeans con una oversized t-shirt, lentes de sol y sandalias en café, dando cómo resultado un outfit con una silueta suelta, súper cool. Porque la comodidad sípuede ir de la mano con el fashion style. No nos cabe duda que Elsa hace ver está combinación increíble
Aunque los jeans son un básico en los clósets, hay mil maneras de stylearlo. Todo depende del estilo que quieras lograr y por supuesto, de la opción de zapatos que uses. ¿Cuál te animarías a probar? Estamos seguros que vas a amar todos.