Los zapatos más elegantes para usar con jeans y elevar cualquier look

Porque sabemos que los zapatos pueden definir por completo la estética de un look.; desde estilos casuales y minimalistas, hasta looks mucho más elegantes y sofisticados. Si buscas inspiración para elevar tus looks, estas son las elecciones de calzado que nuestras celebridades favoritas han combinado con sus jeans.

Los emblemáticos stilletos negros

Definitivamente, la opción más elegante de calzado. Los stilletos, con su silueta estilizada, la punta afilada y el tacón alto, son capaces de elevar un look de básicos; el ejemplo ideal es nuestra WAG favorita, Alexandra Leclerc, con su reconocido estilo sofisticado.

Nos regaló un look minimalista al combinar jeans de corte recto con una tank top blanca y lo elevó con unos stilletos negros, que le aportaron muchísimo más estilo. Definitivamente amamos, un look sencillo de recrear pero que te aseguramos nunca pasa de moda.