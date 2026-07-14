Además de la emoción de las vacaciones de verano, también existen nuestras ganas de renovar nuestros accesorios para esta temporada . Los lentes de sol, es uno de los accesorios que nunca pasan de moda y ahora existen muchas más opciones para que vayan con tu estilo.
Si quieres empezar este verano con un nuevo accesorio es tu clóset, aquí te traemos nuestros modelos de lentes favoritos con texturas, colores, tamaños y ¡hasta los que toman fotos! Estamos seguros que vas a encontrar tu modelo ideal.
Los lentes de sol que serán tendencia este verano y querrás llevar con todos tus looks
Además de la emoción de las vacaciones de verano, también existen nuestras ganas de renovar nuestros accesorios para esta temporada . Los lentes de sol, es uno de los accesorios que nunca pasan de moda y ahora existen muchas más opciones para que vayan con tu estilo.
Los lentes de sol más top para el verano
Poder elegir un modelo de sol puede ser complicado pero no te preocupes, lo único que necesitas es probarlos, sentirte súper cómodo con ellos y ¡no quitártelos en todo el verano! Aquí tenemos una recopilación de los mejores modelos de nuestras marcas favoritas.
Ray-Ban
Sabemos que Ray-Ban es por default la marca más top en lentes, con miles de opciones disponibles, ¿nuestra recomendación? El modelo Wayfarer Meta, que reinventa el icónico diseño Wayfarer al integrar tecnología inteligente en una silueta clásica cuadrada. El modelo incorpora cámara, altavoces de oído abierto, micrófonos y el asistente Meta AI, todo con comandos de voz o táctiles.
Un modelo que fusiona el estilo fashion de la marca y tecnología de alta gama, perfectos para aquellos que buscan funcionalidad, innovación y un estilo atemporal en un solo accesorio.
Prada
Si tu estilo es mucho más moderno y contemporáneo, nadie tiene mejores accesorios que la firma italiana, Prada; con su modelo Symbole, son una opción mucho más moderna y llamativa, con un armazón estilo goggles, se aleja del diseño clásico de lentes de sol, con un visor en colores anaranjados y rojos, son un regalo mucho menos convencional, ideal si buscas algo más cool y atrevido.
Tiffany & Co.
En una reinterpretación del diseño clásico aviador, Tiffany &C o. nos trae un diseño que tiene escrito toda la estética de la marca, sofisticada y elegante. Con un armazón geométrico clásico, tiene el detalle de una T dorada en las bisagras y nuestra parte favorita, definitivamente el cristal de los lentes en el icónico Tiffany Blue, una decisión diferencial para los estilos más elegantes y detallistas ¡amamos!
Gucci Oversized Square
Lujosos y llamativos pero en un diseño atemporal, la maison de Gucci, reinventa el clásico diseño cuadrado y lo hace mucho más grande, creando el modelo Oversized Square. Creando una opción diferente, imponente, pero aún así conservando la elegancia y el estilo que aporta el color negro. Perfecto si buscas un accesorio de calidad.
Oliver Peoples
Conocida por su estética de quiet luxury, la marca americana Oliver Peoples, trae un diseño distinto a lo que hemos visto, con un armazón circular, ayuda a suavizar toda la cara, además de ser ligeros y minimalistas, esta marca busca transmitir su calidad a través de los detalles y ¡nos encantan!
Carolina Herrera
Si eres amante de la moda, no tenemos duda que este es nuestro modelo mas chic y no puede ser de ninguna otra marca que de Carolina Herrera ¡te va a encantar! Un diseño con una armazón oversized en colores negro y crema, además de detalles en dorados clásicos de la marca. Sin duda este diseño aporta un toque de elegancia que eleva cualquier look.
Montblanc
Si buscas un modelo más moderno, Montblanc tiene la opción ideal para tí. Con un diseño mucho más inclinado a una estética minimalista, sin montura, las micas son completamente rectangulares y en un degradado de grises que hace un contraste súper chic en detalles dorados ¡una combinación ideal! Definitivamente un diseño que resalta el lujo discreto de la firma francesa, perfecto para los eventos de verano.