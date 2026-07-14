Los lentes de sol que serán tendencia este verano y querrás llevar con todos tus looks

Los lentes de sol más top para el verano

Poder elegir un modelo de sol puede ser complicado pero no te preocupes, lo único que necesitas es probarlos, sentirte súper cómodo con ellos y ¡no quitártelos en todo el verano! Aquí tenemos una recopilación de los mejores modelos de nuestras marcas favoritas.

Ray-Ban

Sabemos que Ray-Ban es por default la marca más top en lentes, con miles de opciones disponibles, ¿nuestra recomendación? El modelo Wayfarer Meta, que reinventa el icónico diseño Wayfarer al integrar tecnología inteligente en una silueta clásica cuadrada. El modelo incorpora cámara, altavoces de oído abierto, micrófonos y el asistente Meta AI, todo con comandos de voz o táctiles.

Un modelo que fusiona el estilo fashion de la marca y tecnología de alta gama, perfectos para aquellos que buscan funcionalidad, innovación y un estilo atemporal en un solo accesorio.

Ray-Ban Meta Wayfarer Gen-1, $5,299 MXN, Ray-Ban (ray-ban.com)

Prada

Si tu estilo es mucho más moderno y contemporáneo, nadie tiene mejores accesorios que la firma italiana, Prada; con su modelo Symbole, son una opción mucho más moderna y llamativa, con un armazón estilo goggles, se aleja del diseño clásico de lentes de sol, con un visor en colores anaranjados y rojos, son un regalo mucho menos convencional, ideal si buscas algo más cool y atrevido.