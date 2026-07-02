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Moda

Los rompevientos que necesitas este verano

Aunque ya estamos entrando a la temporada de verano, los rompevientos son la prenda más trendy que puedes llevar y son un imprescindible para estas fechas.
jue 02 julio 2026 11:54 AM
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Los rompevientos están súper in en esta temporada de verano. ((@_pamelaresende))

Hay ropa que no es para todo el año y otra que podemos usar en pleno verano, y esa son los rompevientos. Son la prenda perfecta para esas noches cálidas con un poco de brisa, refrescantes, ligeros, prácticos e ideales para llevarlos con cualquier outfit.

Los rompevientos están conquistando el street style y no te puedes quedar atrás con esta tendencia que nos tiene obsesionadas . Dejan de ser una prenda deportiva y se convierten en ese statement piece que queda perfecto con los looks de verano. Desde noches frescas hasta días de lluvia.

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Como volver un rompeviento parte de tu outfit

Un clásico que combina con todo

Un rompevientos sencillo siempre es una buena opción, y más si no quieres salir mucho de tu zona de confort. Puede ser esa pieza que eleve tu look y es perfecta para hacer layering. Lo puedes llevar con jorts de lino y blusa colorida o falda satinada y tacones para salir de noche.

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Los rompevientos son la chamarra más cool para este verano. ((@thecoolhour))

Oversized look

Los rompevientos normalmente son un poco oversized, y si este es tu estilo los vas a amar. Puedes encontrar uno que sea más grande de lo común y sin duda se convertirá en el statement piece de tu look, recuerda que jugar con texturas y patrones va a elevar tu outfit al máximo, puedes optar por tonos más claros y mantener un estilo sencillo y cool.

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Oversized pero sencilla, ideal para cualquier look. ((@marcelalondon_))

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Del sportswear al street style

Amamos los looks effortless y sporty, y tú también los amas, los rompevientos serán tu mejor aliado, los puedes encontrar en cualquier tienda deportiva. Llévalos cuando vas a hacer ejercicio o cuando sales a correr en una mañana de verano y por la tarde conviértelos en parte esencial de tu look. En este verano los rompevientos se vuelven un must en tu closet.

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Una prenda súper versátil, perfecta para culquier outfit. ((@puffit.official))

Un look llamativo

Si te gustan más los colores vibrantes y llamativos, también hay excelentes opciones para ti, y más en la temporada de verano que es una de nuestras favoritas. No es tan fácil hacer layering con los looks de verano, pero si a ti te gusta esta estética, los rompevientos son perfectos para ti, acompáñalo de capri pants de mezclilla y blusa blanca para darle ese pop de color con esta prenda tan icónica.

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Nuestra pieza favorita para tener un look statement. ((@kat_arynka))

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El estampado perfecto

Salir de tu zona de confort no siempre es fácil, pero este verano es tu momento. Puedes optar por un rompevientos con estampado veraniego y colores vibrantes, literal la mejor manera de elevar un look y volverlo iconic. Si te quieres atrever un poco más lo puedes combinar con jorts rojos, zapatos tipo tabi y un top con mucha personalidad.

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Si quieres algo fuera de lo común, los estampados son lo tuyo) ((@swimfavours))

Una pieza de lujo

Los rompevientos no solo están conquistando el street style, también están en los desfiles de las marcas más top. Si quieres invertir en una pieza atemporal y súper chic, este es tu momento. Marcas como Prada y Miu Miu tienen los diseños más cool y se pueden adaptar perfectamente a tu estilo.

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Invierte en piezas de calidad y que sean versátiles para cualquier look. ((@albausart))

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