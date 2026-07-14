Las bolsas que no podrán faltar en tus días de playa
Con texturas naturales y siluetas amplias es que las bolsas se convierten en el accesorio aliado para nuestras vacaciones, reuniendo todo lo necesario para disfrutar de esos días frente al mar con total estilo.
Con la llegada del verano, las bolsas de playa se convierten en el accesorio protagonista con diseños únicos. Las texturas naturales como la rafia, el crochet y la lona que podemos encontrar con tejidos artesanales se unen en diseños de siluetas amplias para crear el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el estilo para esos días bajo el sol.
Las bolsas que conquistarán tus próximas vacaciones
Además de pasar días frente al mar, esta temporada se caracteriza por la variedad de tendencias que terminan por conquistarnos, y más cuando nos encontramos en la búsqueda de la bolsa ideal para estos días.
Algunas de nuestras marcas favoritas, temporada tras temporada, nos presentan una gran variedad de diseños y tamaños, por los cuales apostamos para encontrar un estilo que se adapte a nuestras necesidades, ya sea con piezas clásicas, bohemias o más contemporáneas, para consolidarse como el accesorio favorito del verano, tomando el protagonismo total por la manera en que logra combinar la funcionalidad con las tendencias. Así que si estás en busca de inspiración para elegir tu bolsa ideal, te compartimos algunos de los modelos más top que no podrán faltar en tu closet de este verano.
La bolsa de palma, un clásico que nunca pasa de moda
Las bolsas de palma sin duda son una de las favoritas de esta temporada para darle a cualquier look ese toque súper veraniego, y este diseño de Celine con detalles de piel es una de las opciones perfectas para llevar en esos días de playa, con una silueta amplia que te permitirá llevar todos tus esenciales con una vibe más atemporal y muy chic.
La shopper de rafia
Un accesorio muy práctico donde la versatilidad y amplitud toman protagonismo es lo que nos ofrece este shopper bag de Parfois con un diseño muy natural de rafia y una bolsa de interior removible de rayas que la convierte en la bolsa perfecta para ti, si es que lo tuyo va más por una vibe effortless, relajada y muy fresca, que te permitirá llevar todo lo necesario en esta temporada.
La maxibolsa y su lado más chic
Una de nuestras tendencias favoritas porque sin duda ha conquistado a la temporada de verano año tras año son los maxibolsos, y el Icare de YSL nos demuestra cómo es que los diseños amplios también son capaces de convertirse en la pieza statement de las vacaciones. Y es que con un diseño elaborado de croché de rafia natural, esta bolsa se ha consolidado como una de las favoritas con su distintivo logo de la maison, con la cual, sin duda alguna, podrás llevar todos tus esenciales sin dejar de lado la elegancia.
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Las bolsas pequeñas y con estructura
Y es que las bolsas más pequeñas también toman protagonismo en estos días de verano, y esta bolsa de mano rígida de Parfois nos inspira para llevarla y lograr un look mucho más sofisticado y femenino con su diseño artesanal y silueta súper veraniega, que le permite adaptarse a cualquier ocasión durante tus vacaciones y la hace ideal si están en busca de algo más pequeño, pero que siga luciendo espectacular.
La bolsa hobo llena de color
Y si a ti te encanta darle ese toque de color y movimiento a tus looks, esta bolsa hobo de Kurt Geiger será la opción perfecta para darle personalidad a tu look con sus detalles de rafia y flecos, que sin duda transmiten el lado más relajado de estos días, que te permitirá llevar todo lo que necesites para esos días en que prefieras dar un paseo por la playa o salir en algún plan nocturno luciendo tu lado más chic y femenino.
La bolsa con cuentas de madera
Las bolsas con cuentas de madera, sin duda, son una de las opciones más originales y llenas de estilo, por la cual sí o sí deberás apostar en esta temporada, y en esta ocasión YSL nos muestra su lado artesanal y reinterpretado con este diseño mucho más contemporáneo y relajado que nos demuestra que las texturas naturales también pueden ser protagonistas del lujo de verano a través de piezas tan icónicas como lo es esta bolsa.
Ya sea para una escapada de fin de semana o para tus proximas vacaciones frente al mar, las bolsas de verano se convierten en el mejor complemento para tu look, y encontrar la opción perfecta no tiene por qué ser tan complicado. Ya sea con diseños clásicos con tejidos de palma o con un estilo mucho más contemporáneo donde la rafia, el crochet y las cuentas de madera se convierten en protagonistas, estas bolsas continúan demostrándonos que la funcionalidad y el estilo veraniego también pueden ir de la mano y son capaces de elevar cualquier look que tengas en mente.