Las bolsas que no podrán faltar en tus días de playa

Las bolsas que conquistarán tus próximas vacaciones

Además de pasar días frente al mar, esta temporada se caracteriza por la variedad de tendencias que terminan por conquistarnos, y más cuando nos encontramos en la búsqueda de la bolsa ideal para estos días.

Algunas de nuestras marcas favoritas, temporada tras temporada, nos presentan una gran variedad de diseños y tamaños, por los cuales apostamos para encontrar un estilo que se adapte a nuestras necesidades, ya sea con piezas clásicas, bohemias o más contemporáneas, para consolidarse como el accesorio favorito del verano, tomando el protagonismo total por la manera en que logra combinar la funcionalidad con las tendencias. Así que si estás en busca de inspiración para elegir tu bolsa ideal, te compartimos algunos de los modelos más top que no podrán faltar en tu closet de este verano.

La bolsa de palma, un clásico que nunca pasa de moda

Las bolsas de palma sin duda son una de las favoritas de esta temporada para darle a cualquier look ese toque súper veraniego, y este diseño de Celine con detalles de piel es una de las opciones perfectas para llevar en esos días de playa, con una silueta amplia que te permitirá llevar todos tus esenciales con una vibe más atemporal y muy chic.

Este bolso de palma de Celine lleva a la artesanía a su lado más atemporal como un imprescindible que no podrá faltar en cada temporada de verano (Bolso Classic Panier mediano de hojas de palma, Celine,$15,300, www.celine.com)

La shopper de rafia

Un accesorio muy práctico donde la versatilidad y amplitud toman protagonismo es lo que nos ofrece este shopper bag de Parfois con un diseño muy natural de rafia y una bolsa de interior removible de rayas que la convierte en la bolsa perfecta para ti, si es que lo tuyo va más por una vibe effortless, relajada y muy fresca, que te permitirá llevar todo lo necesario en esta temporada.

Qué mejor accesorio que un shopper bag de rafia para llevar el estilo veraniego con total actitud en esos días bajo el sol. (Shopper de red con bolsa removible, Parfois, $1,199, www.parfois.com)

La maxibolsa y su lado más chic

Una de nuestras tendencias favoritas porque sin duda ha conquistado a la temporada de verano año tras año son los maxibolsos, y el Icare de YSL nos demuestra cómo es que los diseños amplios también son capaces de convertirse en la pieza statement de las vacaciones. Y es que con un diseño elaborado de croché de rafia natural, esta bolsa se ha consolidado como una de las favoritas con su distintivo logo de la maison, con la cual, sin duda alguna, podrás llevar todos tus esenciales sin dejar de lado la elegancia.