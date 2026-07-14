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Moda

Las bolsas que no podrán faltar en tus días de playa

Con texturas naturales y siluetas amplias es que las bolsas se convierten en el accesorio aliado para nuestras vacaciones, reuniendo todo lo necesario para disfrutar de esos días frente al mar con total estilo.
mar 14 julio 2026 12:21 PM
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Las bolsas para la playa se han convertido en el accesorio protagonista para este verano con diseños únicos y muy relajados (Cortesía Getty Images)

Con la llegada del verano, las bolsas de playa se convierten en el accesorio protagonista con diseños únicos. Las texturas naturales como la rafia, el crochet y la lona que podemos encontrar con tejidos artesanales se unen en diseños de siluetas amplias para crear el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el estilo para esos días bajo el sol.

Y es que, además de ser ideales para llevar todo lo esencial para nuestras vacaciones , estos modelos se han consolidado como algunos de nuestros favoritos, ideales para elevar nuestros looks más veraniegos con un toque de sofisticación y lleno de personalidad.

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Las bolsas que conquistarán tus próximas vacaciones

Además de pasar días frente al mar, esta temporada se caracteriza por la variedad de tendencias que terminan por conquistarnos, y más cuando nos encontramos en la búsqueda de la bolsa ideal para estos días.

Algunas de nuestras marcas favoritas, temporada tras temporada, nos presentan una gran variedad de diseños y tamaños, por los cuales apostamos para encontrar un estilo que se adapte a nuestras necesidades, ya sea con piezas clásicas, bohemias o más contemporáneas, para consolidarse como el accesorio favorito del verano, tomando el protagonismo total por la manera en que logra combinar la funcionalidad con las tendencias. Así que si estás en busca de inspiración para elegir tu bolsa ideal, te compartimos algunos de los modelos más top que no podrán faltar en tu closet de este verano.

La bolsa de palma, un clásico que nunca pasa de moda

Las bolsas de palma sin duda son una de las favoritas de esta temporada para darle a cualquier look ese toque súper veraniego, y este diseño de Celine con detalles de piel es una de las opciones perfectas para llevar en esos días de playa, con una silueta amplia que te permitirá llevar todos tus esenciales con una vibe más atemporal y muy chic.

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Este bolso de palma de Celine lleva a la artesanía a su lado más atemporal como un imprescindible que no podrá faltar en cada temporada de verano (Bolso Classic Panier mediano de hojas de palma, Celine,$15,300, www.celine.com)

La shopper de rafia

Un accesorio muy práctico donde la versatilidad y amplitud toman protagonismo es lo que nos ofrece este shopper bag de Parfois con un diseño muy natural de rafia y una bolsa de interior removible de rayas que la convierte en la bolsa perfecta para ti, si es que lo tuyo va más por una vibe effortless, relajada y muy fresca, que te permitirá llevar todo lo necesario en esta temporada.

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Qué mejor accesorio que un shopper bag de rafia para llevar el estilo veraniego con total actitud en esos días bajo el sol. (Shopper de red con bolsa removible, Parfois, $1,199, www.parfois.com)

La maxibolsa y su lado más chic

Una de nuestras tendencias favoritas porque sin duda ha conquistado a la temporada de verano año tras año son los maxibolsos, y el Icare de YSL nos demuestra cómo es que los diseños amplios también son capaces de convertirse en la pieza statement de las vacaciones. Y es que con un diseño elaborado de croché de rafia natural, esta bolsa se ha consolidado como una de las favoritas con su distintivo logo de la maison, con la cual, sin duda alguna, podrás llevar todos tus esenciales sin dejar de lado la elegancia.

(Obligatorio)
Saint Laurent ha apostado por reinventar el bolso clásico de rafia con un diseño maxi que sin duda nos muestra el lado más artesanal, lujoso y veraniego de la maison (Maxibolso shopper, YSL, $109,820, www.ysl.com)

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Las bolsas pequeñas y con estructura

Y es que las bolsas más pequeñas también toman protagonismo en estos días de verano, y esta bolsa de mano rígida de Parfois nos inspira para llevarla y lograr un look mucho más sofisticado y femenino con su diseño artesanal y silueta súper veraniega, que le permite adaptarse a cualquier ocasión durante tus vacaciones y la hace ideal si están en busca de algo más pequeño, pero que siga luciendo espectacular.

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Apostar por diseños estructurados de rafia en esta temporada es ideal para darle un toque de sofisticación a tus looks más relajados. (Bolso de mano rígido, Parfois.com, www.parfois.com)

La bolsa hobo llena de color

Y si a ti te encanta darle ese toque de color y movimiento a tus looks, esta bolsa hobo de Kurt Geiger será la opción perfecta para darle personalidad a tu look con sus detalles de rafia y flecos, que sin duda transmiten el lado más relajado de estos días, que te permitirá llevar todo lo que necesites para esos días en que prefieras dar un paseo por la playa o salir en algún plan nocturno luciendo tu lado más chic y femenino.

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Para un estilo mucho más bohemio, esta bolsa hobo con flecos de Kurt Geiger será perfecta para añadir textura y estilo a cualquier look veraniego. (LG HOBO pink, Kurt Geiger, $3,400, www.kurtgeiger.com)

La bolsa con cuentas de madera

Las bolsas con cuentas de madera, sin duda, son una de las opciones más originales y llenas de estilo, por la cual sí o sí deberás apostar en esta temporada, y en esta ocasión YSL nos muestra su lado artesanal y reinterpretado con este diseño mucho más contemporáneo y relajado que nos demuestra que las texturas naturales también pueden ser protagonistas del lujo de verano a través de piezas tan icónicas como lo es esta bolsa.

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Con esta propuesta, YSL apuesta por mostrarnos su lado más sofisticado y artesanal a través de las cuentas de madera que reinventan al estilo más clásico y veraniego. (LE 5 À 7 de cuentas, YSL, $51,425, www.ysl.com)

Ya sea para una escapada de fin de semana o para tus proximas vacaciones frente al mar, las bolsas de verano se convierten en el mejor complemento para tu look, y encontrar la opción perfecta no tiene por qué ser tan complicado. Ya sea con diseños clásicos con tejidos de palma o con un estilo mucho más contemporáneo donde la rafia, el crochet y las cuentas de madera se convierten en protagonistas, estas bolsas continúan demostrándonos que la funcionalidad y el estilo veraniego también pueden ir de la mano y son capaces de elevar cualquier look que tengas en mente.

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