Todo sobre The Second Chapter: La nueva colección viral de Hermès

La elegancia femenina ha conquistado el segundo capítulo de Hermès

El segundo capítulo de Hermès nos muestra una reinterpretación de la sofisticación femenina con un toque moderno, donde el movimiento y la libertad, en combinación con una paleta de color inspirada en el atardecer californiano, se convierten en los protagonistas, demostrándonos que en la elegancia también existe un lado multifacético y lleno de vida.

Nadège Vanhee-Cybulski nos conquistó una vez más equilibrando a la perfección la elegancia con el movimiento a través de piezas donde la sastrería, vestidos asimétricos y looks monocromáticos terminaron por combinarse con el uso tan característico del cuero que vemos en cada colección de la maisón. Pero uno de los detalles que terminó por darle ese estilo tan sofisticado y único de Hermès fue la forma en que los colores se presentaron de forma gradual, mostrando la evidente inspiración por los colores del atardecer californiano.

Sin duda alguna, Hermes nos muestra con esta colección su lado más delicado y minimalista a través de siluetas asimétricas en tonos crema, como un claro reflejo de la belleza del atardecer californiano. (@hermes)

Además de que las texturas y siluetas ligeras fueron una parte clave para representar el movimiento de una manera tan artesanal como solo la maison sabe lograrlo, fue que, a través de prendas semitransparentes, destellos de lentejuelas, plisados y cuero flexible, lograron el match perfecto con accesorios como unas botas en estilo ecuestre, kellys, skinnys scarves y joyería minimalista que terminaron por elevar cada uno de los looks con una vibe elegante y muy contemporánea.

Para Hermés, la artesanía, la bailarina y la mujer comparten la belleza construida a través de la intención. (@hermes)

Sin duda alguna, con esta propuesta Hermes nos muestra su lado más contemporáneo, que nos demuestra cómo es que la elegancia femenina también puede verse con un estilo más libre y moderno, sin dejar de lado la sofisticación y, sobre todo, que el movimiento también puede ser parte de la moda y que puede complementarse con el trabajo artesanal que ha hecho único a Hermes. Siendo así una colección que sin duda muestra la belleza femenina y la unión tan única que existe entre la mujer, la artesanía y el baile.