Los accesorios más cool para hombres

La moda masculina ha convertido a los accesorios en los aliados perfecto capaces de transformar cualquier look con diseños funcionales, únicos y llenos de estilo que reflejaran la personalidad tan única de cada hombre
En los recientes desfiles menswear que hemos visto durante la Milan y Paris Fashion Week de los últimos días nos ha quedado claro que las diferentes siluetas y combinaciones de colores y texturas se han apropiado de los accesorios con el fin de darle un toque más atrevido y lleno de personalidad a tu look.
Hemos tomado inspiración para convertir desde un bolso, mochila o bien unos lentes o un reloj en los protagonistas más funcionales y únicos. Pueden elevar cualquier outfit, convirtiéndose en una verdadera extensión de un estilo masculino único.
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Los accesorios más cool para el hombre
Con diseños únicos, atemporales y funcionales, así como llenos de estilo, es que estos accesorios se han convertido en piezas esenciales en tu closet. Se han convertido en más que un simple accesorio, para ser ese aliado que te acompañará en tu día a día o bien en cada viaje o reunión como el detalle que sin duda elevará tu look para hacerlo lucir mucho más elegante y en tendencia.
Así que si estás en busca de alguna inspiración para tu próxima compra o para darle ese toque diferente y único a tu outfit, aquí te compartimos algunas de las opciones más cool por las que debes optar sí o sí.
Un clásico reinventado para el hombre moderno
Si lo tuyo es llevar clásicos pero con un toque más chic, sin duda este tote mini de Louis Vuitton es la opción perfecta. Su diseño moderno y silueta versátil y contemporánea la hace perfecta para acompañarte en esos días de trabajo o bien en cualquier plan de fin de semana que tengas en mente, logrando ese toque sofisticado en tu look sin tener que dejar de lado a la funcionalidad.
El reloj capaz de elevar cualquier look
Los relojes siguen conquistando el styling masculino, y qué mejor manera para incorporarlos en tu clóset que con este ATTESA de edición limitada de Citizen, que ha tomado protagonismo por una función muy en particular que te permite conocer la hora de 27 ciudades. Siendo así el accesorio perfecto para elevar tus looks con una estética mucho más elegante y con un toque deportivo que será capaz de acompañarte en cualquier ocasión como ese toque de sofisticación.
La maleta ideal para acompañarte en cualquier aventura
Las maletas de Rimowa son una de las opciones más top del momento en el mundo de los accesorios. Al ser fabricadas en aluminio anodizado, estética atemporal e icónicas ranuras, estas maletas se han posicionado como una de las favoritas para cualquier viaje que tengas en mente, donde la resistencia y funcionalidad se convertirán en tus aliados perfectos para que puedas viajar con total estilo.
Los lentes que sí o sí todo hombre debe tener esta temporada
Y si lo tuyo va más por elegir unos lentes como el toque final para tu outfit, te contamos que este accesorio se ha convertido en una de las piezas más funcionales dentro del styling masculino, ya que son ideales para elevar y darle ese toque de actitud a cualquier look que tengas en mente. Estos lentes de Ferragamo son la opción perfecta al tener un estilo más sofisticado y versátil que podrás utilizar temporada tras temporada.
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El crossbody que todo hombre necesita
Al ser práctico y versátil, el crossbody se ha consolidado como uno de los accesorios favoritos en la moda masculina, y este diseño de silueta compacta y con un estilo muy contemporáneo de Coach te permitirá organizar todo lo que necesites para llevar en un viaje o bien en tu rutina diaria, convirtiéndose en el mejor aliado en esos días donde estás en constante movimiento y la practicidad no podrá faltar.
Un básico que continúa conquistando la moda masculina
Otro de los accesorios más top que nunca podrá faltar en nuestro closet son las gorras, y es que amamos la manera en que diferentes marcas continúan reinventando sus diseños para que estas puedan ser parte de cualquier estilo. Y esta propuesta beisbolera de Celine sin duda se ha convertido en el accesorio perfecto para darle a tu look una vibe mucho más relajada, pero con un toque sofisticado y muy a la moda.
El collar que marcará la diferencia en cualquier look
Con diseños atemporales, clásicos y muy sofisticados es que la joyería masculina se ha consolidado como el accesorio que equilibra la personalidad tan única del hombre con la elegancia. Este collar Baguette de Fendi es ideal para combinarlo con un look casual y minimalista que, sin duda, le dará ese toque de sofisticación que conecta a la perfección con las últimas tendencias que nos han conquistado en el streetstyle.
Las tote bags que están conquistando la moda masculina
Algo que nos ha quedado claro es que las tote bags se han convertido en uno de los principales protagonistas dentro de la moda masculina, y esta tote de Prada nos demuestra cómo es que la funcionalidad también puede llevarse con total estilo y que es capaz de adaptarse a cualquier estilo laboral, así como a una escapada de fin de semana para llevar todo lo necesario de una manera más cool y muy en tendencia.
Así que sí, la moda masculina nos ha dejado claro que los accesorios se han convertido en parte esencial de cualquier look, con estilos llenos de color, sofisticados y muy clásicos que podemos encontrar en mochilas, portafolios o maletas y que sin duda se han consolidado como una de las inversiones más inteligentes para cualquier clóset, haciendo de la practicidad, el estilo y la personalidad los mejores aliados del hombre.