Los accesorios más cool para hombres

Los accesorios más cool para el hombre

Con diseños únicos, atemporales y funcionales, así como llenos de estilo, es que estos accesorios se han convertido en piezas esenciales en tu closet. Se han convertido en más que un simple accesorio, para ser ese aliado que te acompañará en tu día a día o bien en cada viaje o reunión como el detalle que sin duda elevará tu look para hacerlo lucir mucho más elegante y en tendencia.

Así que si estás en busca de alguna inspiración para tu próxima compra o para darle ese toque diferente y único a tu outfit, aquí te compartimos algunas de las opciones más cool por las que debes optar sí o sí.

Un clásico reinventado para el hombre moderno

Si lo tuyo es llevar clásicos pero con un toque más chic, sin duda este tote mini de Louis Vuitton es la opción perfecta. Su diseño moderno y silueta versátil y contemporánea la hace perfecta para acompañarte en esos días de trabajo o bien en cualquier plan de fin de semana que tengas en mente, logrando ese toque sofisticado en tu look sin tener que dejar de lado a la funcionalidad.

Louis Vuitton apuesta por reinterpretar a su emblemático monograma con una silueta mucho más contemporánea y que sin duda ha conquistado a la moda masculina. (Bolso tote,$92,500, Mini Shopper. www.la.louisvuitton.com)

El reloj capaz de elevar cualquier look

Los relojes siguen conquistando el styling masculino, y qué mejor manera para incorporarlos en tu clóset que con este ATTESA de edición limitada de Citizen, que ha tomado protagonismo por una función muy en particular que te permite conocer la hora de 27 ciudades. Siendo así el accesorio perfecto para elevar tus looks con una estética mucho más elegante y con un toque deportivo que será capaz de acompañarte en cualquier ocasión como ese toque de sofisticación.

Citizen nos ha demostrado que la innovación en la relojería también puede convivir con diseños icónicos que son ideales para acompañarte en cualquier ocasión. (Citizen,$53,550, Attesa Light. www.citizenwatch.com)

La maleta ideal para acompañarte en cualquier aventura

Las maletas de Rimowa son una de las opciones más top del momento en el mundo de los accesorios. Al ser fabricadas en aluminio anodizado, estética atemporal e icónicas ranuras, estas maletas se han posicionado como una de las favoritas para cualquier viaje que tengas en mente, donde la resistencia y funcionalidad se convertirán en tus aliados perfectos para que puedas viajar con total estilo.

Las maletas de Rimowa son la opción perfecta para acompañarte a donde quiera que vayas. (Check-In L, $41,100, Maleta de aluminio. www.rimowa.com)

Los lentes que sí o sí todo hombre debe tener esta temporada

Y si lo tuyo va más por elegir unos lentes como el toque final para tu outfit, te contamos que este accesorio se ha convertido en una de las piezas más funcionales dentro del styling masculino, ya que son ideales para elevar y darle ese toque de actitud a cualquier look que tengas en mente. Estos lentes de Ferragamo son la opción perfecta al tener un estilo más sofisticado y versátil que podrás utilizar temporada tras temporada.