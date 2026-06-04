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Moda

Pantalones globo: la tendencia que arrasa en 2026 y cómo llevarla

Los pantalones globo son una de las tendencias más fuertes de este 2026 y es la pieza que sí o sí debes tener ya en tu clóset.
jue 04 junio 2026 02:23 PM
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Los pantalones globo son la tendencia más cool del verano. (via Instagram (@shantalllacayo))

Estamos en el sexto mes del 2026 y hemos visto los pantalones globo por todos lados. Aunque estamos en una etapa en la que las tendencias cambian y se renuevan continuamente, los pantalones globo se han quedado y están más fuertes que nunca. Empezaron con diseños más simples o en jeans y ahorita los tenemos en mil colores y listos para adaptarse a tu estilo.

Aún estas a tiempo de comprar los tuyos y combinarlos con mil prendas increíbles, sin duda son una pieza que puedes llevar de día, de noche y se pueden adaptar a cualquier tipo de clima dependiendo la tela. Quédate aquí para saber cuáles son las formas más cool de llevar los pantalones globo.

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Pantalones globo y como hacer un outfit increíble

Outfit chic y classy

Si lo que buscas es hacer un look que sea súper chic, pero sin perder ese toque clásico y atemporal, tu mejor opción son los pantalones globo en tela satinada y mejor si es en tonos neutros. Puedes acompañarlos de una blusa sencilla y complementar el outfit con un blazer o chamarra que le de ese pop de color que todas amamos, no olvides agregar accesorios para elevar el look y en este caso un collar maxi puede quedar increíble.

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Los pantalones satinados son una gran opción para el outfit perfecto. (via Instagram (@iconsantander) (@belencruzmoda))

Look relajado y casual

Los pantalones globo también son una buena opción para tu día a día y pueden ser el statement piece de tu outfit, logrando un look casual y effortless pero haciendo que se vea digno de modelo off duty. Para esto te recomendamos llevar los pantalones con una chamarra cool que parezca que usas todos los días y puedes acompañarlos de tacones o zapatos planos para una vibe más relajada.

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Es tu momento de comprar los pantalones globo más cool. (via Instagram (@trendyboutike))

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Con estampados cool

Aparte de amar los balloon pants también amamos los estampados y esta combinación nos encanta. Si quieres intentar un look más arriesgado y salir de tu zona de confort este estilo es para ti, pantalones globo con estampados increíbles. Puedes combinarlos con una blusa o tank top básica en tonos neutro, o arriesgar un poco más con una blusa del color de los pantalones para combinar y contrastar. En este caso los zapatos dependen de que harás en el día, no olvides escoger bien y agregar más accesorios.

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Dos tendencias en uno, pantalones globo y polka dots. (via Instagram (@havemoda))

Los jeans siempre son buena opción

Claro que la tendencia balloon no se iba a quedar solo en los pantalones y por eso también la tenemos en los jeans de mezclilla, el combo perfecto para cualquier look. Puedes adaptar tus jeans globo a cualquier ocasión, para un look de día la mejor opción es una blusa sencilla o un suéter bonito y para llevarlos de noche tu mejor aliado son unos tacones y una top cool que se adapte a tu plan.

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Los jeans son un básico y nos encanta cuando se suman a una tendencia súper cool. (via Instagram (@daleplus.no))

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Vibe formal y cool

Aquí amamos los looks que pueden parecer formales, pero con un toque cool, perfecto para un día de oficina o por la ciudad, apto para todas las fashion girlies. Puedes lograr este contraste con unos pantalones globo de algodón que tengan un estampado simple como cuadros o rayas y acompañarlo de una blusa estructurada que de ese toque formal. Eleva el outfit con una bolsa que contaste con los colores del look agrega tus accesorios favoritos.

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Un outfit con el balance perfecto, pantalones statement con prendas más simples. (via Instagram (@terranostrasp))

En set o para verano
Claro que los pantalones globo también se puede usar en verano y los puedes llevar con los sets más cool. Los looks de esta temporada nos encantan y más cuando siguen las tendencias actuales como los pantalones globo, llévalos en telas frescas y ligeras como el lino y hazlo en tonos claros que combinen con la vibe de verano. Agrega accesorios como lentes de sol, paliacates y alpargatas para elevar estos outfits.

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El set perfecto para verano lleva pantalones globo. (via Instagram (@tendenciastiendaderopa))

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Pantalón jeans Moda

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