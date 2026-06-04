Pantalones globo: la tendencia que arrasa en 2026 y cómo llevarla

Estamos en el sexto mes del 2026 y hemos visto los pantalones globo por todos lados. Aunque estamos en una etapa en la que las tendencias cambian y se renuevan continuamente, los pantalones globo se han quedado y están más fuertes que nunca. Empezaron con diseños más simples o en jeans y ahorita los tenemos en mil colores y listos para adaptarse a tu estilo.

Aún estas a tiempo de comprar los tuyos y combinarlos con mil prendas increíbles, sin duda son una pieza que puedes llevar de día, de noche y se pueden adaptar a cualquier tipo de clima dependiendo la tela. Quédate aquí para saber cuáles son las formas más cool de llevar los pantalones globo.