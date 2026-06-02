Estas son las marcas favoritas de los futbolistas que marcan tendencia en el Mundial 2026

Todo sobre los jugadores más chic y las marcas que llevan

Jude Bellingham

Uno de los futbolistas con más influencia en el mundo de la moda es Jude Bellingham, aunque forma parte de la generación más actual de jugadores, se ha encargado de crear una imagen única y digna de fashion icon. Su estilo busca mezclar prendas de lujo con algunas otras deportivas, logrando transmitir una estética relajada pero elegante. Normalmente lleva marcas como Adidas, Louis Vuitton y Fear of God Athletics.

Estilo deportivo y moderno, la combinación más cool. (via Instagram (@judebellingham))

Kylian Mbappé

Si alguien puede ser el ejemplo del estilo moderno y sofisticado es el delantero francés Kylian Mbappé, se caracteriza por mantener una estética que mezcla deporte, lujo y moda urbana. Lo podemos ver usar marcas súper icónicas como Dior, Oakley y Nike, con sneakers edición limitada, sudaderas oversized y lentes modernos y únicos. Además de que es el embajador de la marca suiza de relojes Hublot.

El ejemplo perfecto del estilo sofisticado con accesorios perfectos. (via Instagram (@hublot))

Cristiano Ronaldo

Cristiano es el futbolista que ha logrado que su nombre se convierta en su marca personal y eso nos encanta. A lo largo de su carrera ha logrado transmitir una imagen limpia, elegante y súper bien cuidada, llevando ropa de diseñador, relojes de alta gama y accesorios únicos y dignos de un jugador como el. La presencia de Cristiano viene de la mano de su marca CR7 y de su estrecha relación con Nike, sin dejar a un lado su gusto por marcas como Hérmes, Louis Vuitton y Dior, manteniendo la imagen que ha construido durante todo este tiempo.