Estas son las marcas favoritas de los futbolistas que marcan tendencia en el Mundial 2026

En los últimos años las celebridades también se han vuelto refrentes de moda y estilo, en este caso los jugadores más top que están en el mundial también son icónos de moda. Nos encanta ver como son parte de campañas para casas de lujo y asisten a los eventos más cool de la industria, con los mejores looks.
Hoy los jugadores no solo son reconocidos por sus goles o triunfos dentro de la cancha, también son seguidos por su fabuloso estilo y colaboraciones con marcas. Ahora que el mundial está a la vuelta de la esquina , todas las miradas estarán sobre ellos y esperamos ver looks increíbles aparte de partidos llenos de emoción.
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Todo sobre los jugadores más chic y las marcas que llevan
Jude Bellingham
Uno de los futbolistas con más influencia en el mundo de la moda es Jude Bellingham, aunque forma parte de la generación más actual de jugadores, se ha encargado de crear una imagen única y digna de fashion icon. Su estilo busca mezclar prendas de lujo con algunas otras deportivas, logrando transmitir una estética relajada pero elegante. Normalmente lleva marcas como Adidas, Louis Vuitton y Fear of God Athletics.
Kylian Mbappé
Si alguien puede ser el ejemplo del estilo moderno y sofisticado es el delantero francés Kylian Mbappé, se caracteriza por mantener una estética que mezcla deporte, lujo y moda urbana. Lo podemos ver usar marcas súper icónicas como Dior, Oakley y Nike, con sneakers edición limitada, sudaderas oversized y lentes modernos y únicos. Además de que es el embajador de la marca suiza de relojes Hublot.
Cristiano Ronaldo
Cristiano es el futbolista que ha logrado que su nombre se convierta en su marca personal y eso nos encanta. A lo largo de su carrera ha logrado transmitir una imagen limpia, elegante y súper bien cuidada, llevando ropa de diseñador, relojes de alta gama y accesorios únicos y dignos de un jugador como el. La presencia de Cristiano viene de la mano de su marca CR7 y de su estrecha relación con Nike, sin dejar a un lado su gusto por marcas como Hérmes, Louis Vuitton y Dior, manteniendo la imagen que ha construido durante todo este tiempo.
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Vinícius Júnior
El famoso futbolista brasileño, Vinícius Júnior, es uno de los jugadores con más estilo, dentro y fuera de la cancha. Sus looks se caracterizan por tener prendas llenas de personalidad, joyería, conjuntos llamativos y prendas que se inspiran en la moda urbana. El jugador mantiene una fuerte relación con Nike, pero también llega a usar prendas de marcas de lujo como Balmain y Louis Vuitton. Su forma de vestir demuestra seguridad, confianza y un perfecto balance entre lujo y marcas sencillas.
Héctor Bellerín
Es el jugador español que tiene más acercamiento con el mundo de la moda, no solo por su estilo artístico y europeo, sino porque asiste a eventos de moda como fashion week y desfiles. Las marcas que más usa son Jacquemus, Prada y Gucci, siguiendo una estética súper experimental, colores llamativos, siluetas únicas y piezas que no vemos en todos lados. Sin duda es uno de los futbolistas favoritos del mundo fashion y nos enseña que el deporte también puede convivir con la alta costura.
Lionel Messi
Messi se caracteriza por mantener un estilo más sobrio y relajado, pero cuando es necesario lo vemos con trajes hechos a la medida, prendas estructuradas y muchos looks monocromáticos. El futbolista también ha desarrollado su propia marca, The Messi Store, una marca de ropa que maneja prendas inspiradas en un estilo casual pero elegante. Messi es uno de los embajadores más importantes de Adidas y muchas veces también lo vemos usar marcas de alta gama como Dolce & Gabbana, Dior y Louis Vuitton, sin dejar nunca su propio estilo y personalidad.
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Lamine Yamal
Si el estilo de la Gen Z está en la cancha, es gracias a Lamine Yamal, aunque es uno de los jugadores más recientes, su street style ha sido referente de muchos jóvenes. Lo vemos con looks relajados, ropa oversized, sneakers y marcas como Adidas, Nike y Supreme son las que dominan en sus outfits. Muchos de sus looks pueden ser sin duda inspiración de redes sociales y de una generación mucho más joven y reciente. Aunque también se ha dejado ver con prendas de Chanel, Chrome Hearts, Kenzo, Bottega Veneta y mochilas de Hermès.
Neymar
Ha sido sin duda uno de los futbolistas más influyentes en el mundo de la moda, gracias al perfecto balance que existe en sus looks, entre prendas deportivas y piezas de lujo como joyería exclusiva, sneakers únicos y su gusto por las tendencias actuales. La imagen de Neymar ha logrado conectar la cultura pop con el streetwear, colaborando con marcas como Puma y llevando marcas de lujo como Versace, Balmain y Dior.