Cómo llevar trajes en 2026: la prenda que dejó de ser exclusiva de la oficina

Todo lo que tienes que saber sobre los trajes y donde comprarlos

Del tailoring al streetwear

Una de las colecciones más cool con trajes tipo sastre es la de Benito Antonio con Zara, siluetas relajadas que aportan una vibe effortless y elegante a cualquier look. Esta colaboración tiene piezas únicas con siluetas únicas, pantalones oversized, blazers ligeros y una paleta de colores que ayuda a que estas prendas se puedan llevar en cualquier ocasión. Esta colección demuestra que el tailoring ya no tiene que seguir reglas súper estrictas, ahora puede ser algo más relajado y versátil. Sin duda Benito y Zara están logrando que las personas que no usarían un traje ahora lo hagan.

Una de las colaboraciones más cool del momento. (via Instagram (thekingoflatintrap))

Lujo silencioso y looks únicos

Una de nuestras marcas favoritas de trajes sastre es The Studio Mayfair, es la perfecta definición de lujo silencioso y de que los trajes no solo son para hombres, también son para mujeres. Sus trajes normalmente se caracterizan por tener cortes limpios y una estética que se acerca más a lo elegante, pero siempre con un toque moderno como sus cropped blazers. Aunque esta marca tenga una estética más sobria, todo está en cómo se combina, puedes llevar los conjuntos con una blusa más sencilla y zapatos bajos, o elevarlo con una camisa a la medida y stilettos.