Cómo llevar trajes en 2026: la prenda que dejó de ser exclusiva de la oficina

Lo que más amamos es que esta tendencia no viene solo de los desfiles de moda y fashion week, viene del estilo de las celebridades, artistas e influencers, lo vemos constantemente con sus looks de street style y se nos hace lo más cool.
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Todo lo que tienes que saber sobre los trajes y donde comprarlos
Del tailoring al streetwear
Una de las colecciones más cool con trajes tipo sastre es la de Benito Antonio con Zara, siluetas relajadas que aportan una vibe effortless y elegante a cualquier look. Esta colaboración tiene piezas únicas con siluetas únicas, pantalones oversized, blazers ligeros y una paleta de colores que ayuda a que estas prendas se puedan llevar en cualquier ocasión. Esta colección demuestra que el tailoring ya no tiene que seguir reglas súper estrictas, ahora puede ser algo más relajado y versátil. Sin duda Benito y Zara están logrando que las personas que no usarían un traje ahora lo hagan.
Lujo silencioso y looks únicos
Una de nuestras marcas favoritas de trajes sastre es The Studio Mayfair, es la perfecta definición de lujo silencioso y de que los trajes no solo son para hombres, también son para mujeres. Sus trajes normalmente se caracterizan por tener cortes limpios y una estética que se acerca más a lo elegante, pero siempre con un toque moderno como sus cropped blazers. Aunque esta marca tenga una estética más sobria, todo está en cómo se combina, puedes llevar los conjuntos con una blusa más sencilla y zapatos bajos, o elevarlo con una camisa a la medida y stilettos.
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La estética europea sigue por todos lados
Hay dos marcas que nos encantan y están conquistando redes sociales, están son Florian y Numero Fi. Se caracterizan por seguir una estética más editorial, usualmente pantalones rectos, combinaciones monocromáticas y dignas del street style de Milán o París. Esta marca ha ganado popularidad gracias a redes sociales, pero aun así tienen un estilo increíble y todas amamos las prendas que tienen. Antes usar traje se veía como algo muy formal, pero ahora es la mejor manera de mostrar empoderamiento todos los días y la mejor opción cuando no sabes que ponerte.
No solo es un traje, es un statement
Los trajes hechos a la medida son un gran statement y no hay nada mejor que tener un diseño que te quede a la perfección. Havoc y Roberts son dos marcas de tailoring con una visión un poco más arriesgada pero elegante y chic, los trajes dejan de ser conjuntos básicos y se caracterizan por tener texturas, patrones y siluetas únicas. Estas piezas se han convertido en prendas súper versátiles, no solo son perfectas para eventos de noche, también se pueden llevar en el día a día con un styling más arriesgado y divertido.
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La versión más accesible de los trajes más cool
Los trajes no tienen que ser overpriced para ser cool y Mango es tu mejor opción si no quieres gastar mucho, pero te quieres unir a esta tendencia. Esta marca tiene diseños increíbles y súper versátiles, setsoversized, telas relajadas y tu mejor opción para el día a día. Lo que amamos de estas marcas es que no tienes que invertir mucho para verte bien y estar a la moda, hechas para seguir una estética y para poder stylear tus outfits como más te guste y adaptándose a tu estilo.
Nosotras amamos esta tendencia y somos las más felices de tener los trajes tipo sastre de vuelta. Si a ti también te gustan, este es tu momento de comprar tus trajes y empezar a usarlos en tu día a día. Recuerda que la ropa siempre se adapta a tu estilo y siempre podrás encontrar una forma de stylear tus looks reflejando tu personalidad. Y ahora la pregunta es ¿los amas o los odias?