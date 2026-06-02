Seda y encaje: El nuevo combo que está arrasando en el street style

Cómo llevar el dúo más icónico del street style esta temporada

Con un estilo que sin duda reinterpreta al romanticismo del encaje y la sofisticación de la seda, este dúo se ha convertido en uno de los favoritos para crear looks super femeninos y sofisticados, pero con un toque que los hace ver más chic y crea el contraste perfecto entre el estilo urbano y uno más moderno, que podremos stylear con piezas que van desde los vestidos satinados, faldas con detalles de encaje hasta blusas tipo lenceras o de encaje que sin duda ya nos han conquistado.

Y con las recientes colecciones de marcas como Miu Miu, Chloé o YSL hemos podido ver cómo han apostado por esta combinación, adaptándola a diferentes estilos y siluetas que sin duda terminaron por inspirar al street style para crear looks que no solo se ven sofisticados, sino que también han logrado combinar a la perfección el movimiento y ligereza de la seda con la textura y dimensión que caracteriza al encaje.

Así que si a ti también te encanta llevar prendas con ese toque sensual, romántico y muy effortless, sin duda esta combinación de seda y encaje se convertirá en tu mejor aliado para elevar cualquier look en esta temporada y por ello te compartimos algunos tips para llevar esta tendencia de la forma más cool.

El lado más sofisticado del encaje en un solo look.

Si esta tendencia te ha conquistado y quieres llevarla con un estilo más femenino y sofisticado, puedes apostar por combinar un corsé de encaje con unos jeans de corte amplio, ya que juntos serán ideales para crear un contraste con un toque delicado y relajado.

Puedes apostar por combinar el encaje con unos jeans relajados para crear el balance perfecto entre la sensualidad y la sofisticación (Corsé Encaje,$1,099, ZW COLLECTION, Jeans ZW COLLECTION,$849,Wide Leg tiro alto y Sandalias tacón,$1,099,Tira satinada. www.zara.com y Conjunto Mesmera,$10,500, Acabado en rodio. www.swarovski.com.mx)

Un estilo más girlie con un toque romántico

Sin duda, el toque romántico y delicado no podría faltar en esta tendencia, convirtiendo al encaje y a la seda en los verdaderos protagonistas, con tonos más suaves que resultan ideales para crear un estilo femenino y delicado. Así que, si lo tuyo va más por un styling muy girlie con un toque moderno, apostar por un vestido satinado con detalles de encaje será tu mejor aliado para crear un look super effortless.