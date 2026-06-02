Una vez más, el street style nos ha conquistado con una nueva tendencia y, en esta ocasión, la seda y el encaje se unen para convertirse en los protagonistas de nuestros looks, y que sin duda ya estamos tomando nota, para inspirarnos y saber cómo llevarlos en esta temporada.
Seda y encaje: El nuevo combo que está arrasando en el street style
Una vez más, el street style nos ha conquistado con una nueva tendencia y, en esta ocasión, la seda y el encaje se unen para convertirse en los protagonistas de nuestros looks, y que sin duda ya estamos tomando nota, para inspirarnos y saber cómo llevarlos en esta temporada.
Cómo llevar el dúo más icónico del street style esta temporada
Con un estilo que sin duda reinterpreta al romanticismo del encaje y la sofisticación de la seda, este dúo se ha convertido en uno de los favoritos para crear looks super femeninos y sofisticados, pero con un toque que los hace ver más chic y crea el contraste perfecto entre el estilo urbano y uno más moderno, que podremos stylear con piezas que van desde los vestidos satinados, faldas con detalles de encaje hasta blusas tipo lenceras o de encaje que sin duda ya nos han conquistado.
Y con las recientes colecciones de marcas como Miu Miu, Chloé o YSL hemos podido ver cómo han apostado por esta combinación, adaptándola a diferentes estilos y siluetas que sin duda terminaron por inspirar al street style para crear looks que no solo se ven sofisticados, sino que también han logrado combinar a la perfección el movimiento y ligereza de la seda con la textura y dimensión que caracteriza al encaje.
Así que si a ti también te encanta llevar prendas con ese toque sensual, romántico y muy effortless, sin duda esta combinación de seda y encaje se convertirá en tu mejor aliado para elevar cualquier look en esta temporada y por ello te compartimos algunos tips para llevar esta tendencia de la forma más cool.
El lado más sofisticado del encaje en un solo look.
Si esta tendencia te ha conquistado y quieres llevarla con un estilo más femenino y sofisticado, puedes apostar por combinar un corsé de encaje con unos jeans de corte amplio, ya que juntos serán ideales para crear un contraste con un toque delicado y relajado.
Un estilo más girlie con un toque romántico
Sin duda, el toque romántico y delicado no podría faltar en esta tendencia, convirtiendo al encaje y a la seda en los verdaderos protagonistas, con tonos más suaves que resultan ideales para crear un estilo femenino y delicado. Así que, si lo tuyo va más por un styling muy girlie con un toque moderno, apostar por un vestido satinado con detalles de encaje será tu mejor aliado para crear un look super effortless.
Un estilo más delicado y effortless
Si lo que buscas es crear un look con un vibe más relajada y effortless, apostar por prendas satinadas con siluetas ligeras y detalles de encaje, como un top lencero, será la opción perfecta para combinar con piezas básicas y que sin duda lograrán darle ese toque super femenino y sofisticado a tu look que podrás llevar a cualquier plan que tengas en mente.
Un look monocromático y muy effortless
Una de las prendas favoritas del street style es el blazer oversized y por supuesto que no podría faltar en un look inspirado en esta tendencia, así que te recomendamos combinarlo con una falda asimétrica con detalles de encaje para lograr el equilibrio perfecto entre la elegancia y la modernidad, al que podrás darle ese toque minimalista y super cool con unas sandalias satinadas.
Una vez más, el street style nos ha conquistado con una tendencia super única y muy original, combinando la textura ligera y brillosa de la seda con el toque romántico del encaje para crear un combo que sin duda es capaz de transformar cualquier look en algo mucho más elegante y romántico, por el cual ya estamos apostando en esta temporada para experimentar con styling que van desde lo monocromático hasta lo más atrevido, para convertir a este dúo en los protagonistas de cualquier look.