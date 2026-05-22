Así es el nuevo jersey de la Selección Nacional inspirado en la artesanía tradicional

Esta colección demuestra que el orgullo de representar a México también puede expresarse de distintas maneras y en esta ocasión se refleja llevando la tradición, la identidad y la artesanía más allá de la cancha con piezas que no solo honran a nuestra historia, sino también al trabajo artesanal mexicano, para reinterpretarlo con un estilo moderno y lleno de significado.

Y esta propuesta no solo busca que la artesanía mexicana se mire, sino que también se reconozca y se conserve para dar a conocer una nueva perspectiva sobre nuestro legado y la belleza que existe detrás de cada puntada y que ha transformado el significado del uniforme de la selección mexicana.

Uno de los detalles que le ha dado más significado a esta colección es el trabajo que existió detrás de cada bordado y que Adidas y Someone Somewhere nos han compartido a través de diferentes reels que podemos encontrar en sus perfiles de Instagram, donde algunas de las 150 artesanas que formaron parte de este proyecto, como Rita, Cris y Rosalia, nos comparten su experiencia para hacer realidad esta colaboración y el significado que tiene para ellas el bordado artesanal, describiéndolo como un nuevo reto que les dio una oportunidad diferente de trabajar y que sin duda les ha emocionado como a nosotros.

“Tradición en cada puntada. Orgullo en cada hilo. Somos México” es el mensaje que Adidas busca transmitir con esta colección llena de la identidad de nuestro país. (Vía Instagram @adidasmx y @someonesomewhere.mx)

Cada una de las piezas incluirá la firma de la artesana que estuvo detrás de su bordado, con un código QR que nos permitirá conocer su historia, con la finalidad de crear una conexión más genuina y hacer de estas una pieza llena de significado e historia.