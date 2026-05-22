El nuevo jersey de la Selección Nacional para el mundial 2026 nos ha conquistado con esta colaboración entre Adidas y Someone Somewhere, donde el futbol y la industria de la moda se han unido para celebrar las raíces de México a través de la artesanía tradicional con detalles bordados a mano por artesanas mexicanas como Petra y Catalina, que viajaron desde la Sierra Norte de Puebla hasta la sede de Adidas en Herzogenaurach, Alemania, para darle vida a estas piezas tan icónicas que sin duda harán historia en el mundo del deporte.
Así es el nuevo jersey de la Selección Nacional inspirado en la artesanía tradicional
Así es el nuevo jersey de la Selección Nacional inspirado en la artesanía tradicional
Esta colección demuestra que el orgullo de representar a México también puede expresarse de distintas maneras y en esta ocasión se refleja llevando la tradición, la identidad y la artesanía más allá de la cancha con piezas que no solo honran a nuestra historia, sino también al trabajo artesanal mexicano, para reinterpretarlo con un estilo moderno y lleno de significado.
Y esta propuesta no solo busca que la artesanía mexicana se mire, sino que también se reconozca y se conserve para dar a conocer una nueva perspectiva sobre nuestro legado y la belleza que existe detrás de cada puntada y que ha transformado el significado del uniforme de la selección mexicana.
Uno de los detalles que le ha dado más significado a esta colección es el trabajo que existió detrás de cada bordado y que Adidas y Someone Somewhere nos han compartido a través de diferentes reels que podemos encontrar en sus perfiles de Instagram, donde algunas de las 150 artesanas que formaron parte de este proyecto, como Rita, Cris y Rosalia, nos comparten su experiencia para hacer realidad esta colaboración y el significado que tiene para ellas el bordado artesanal, describiéndolo como un nuevo reto que les dio una oportunidad diferente de trabajar y que sin duda les ha emocionado como a nosotros.
Cada una de las piezas incluirá la firma de la artesana que estuvo detrás de su bordado, con un código QR que nos permitirá conocer su historia, con la finalidad de crear una conexión más genuina y hacer de estas una pieza llena de significado e historia.
¿Dónde conseguir la nueva playera de la Selección Nacional?
Esta colaboración entre Adidas y Someone Somewhere ya se encuentra disponible desde este 18 de mayo y contará únicamente con 2,026 piezas, siendo un número que toma inspiración en el Mundial 2026, siendo el detalle que termina por hacer de esta colección algo aún más especial y que podremos encontrar en tiendas seleccionadas de Adidas como en el sitio oficial de Someone Somewhere.
La colección cuenta con más de 165 mil horas de trabajo y cuenta con otros seis productos que fueron diseñados junto a Adidas Originals y que también combinan la tradición, identidad y un estilo contemporáneo para este mundial, dejando en claro que lo que comenzó como una propuesta diseñada por inteligencia artificial terminó por convertirse en un legado que celebra el talento artesanal mexicano de una manera muy especial.
Sin duda alguna, Adidas y Someone Somewhere nos han regalado una colección llena de significado con detalles únicos en su bordado para conocer la historia de cada una de las 150 artesanas que estuvo detrás de esta colaboración, recordándonos que en este mundial el representar a México se ha convertido en algo más que un uniforme, convirtiendo cada bordado, hilo y detalle en un símbolo de identidad, tradición y orgullo mexicano que estamos seguros será protagonista en este mundial.