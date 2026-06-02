Así son los nuevos trajes oficiales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Así son los trajes oficiales de la Selección Mexicana

El diseño de los trajes para los jugadores apuesta por la elegancia discreta. Entre sus detalles destacan el escudo de la Selección Mexicana integrado tono sobre tono debajo de la aletilla y patrones geométricos que reinterpretan elementos de la identidad nacional desde una perspectiva contemporánea. En el interior aparece un bordado con la leyenda 'Somos México'.

La propuesta también tiene una innovación textil, pues los materiales utilizados fueron seleccionados para dar comodidad, libertad de movimiento y regulación térmica. Cualidades más que importantes para los constantes desplazamientos, eventos oficiales y compromisos mediáticos que tendrán que cumplir a lo largo de esta jornada.

Detalles que enaltecen a nuestro país. (Cortesía Calderoni)

Para Calderoni, una marca con más de cuatro décadas de trayectoria en la moda, la colaboración representa uno de los proyectos más relevantes de su historia. La alianza con la Federación Mexicana coloca a la firma en una vitrina internacional; en una temporada en la que las grandes selecciones recurren cada vez más a casas de moda para sus trajes oficiales.

Más allá de la elegancia de estas piezas, la colección presentada por la marca, busca representar el momento histórico que vive México al convertirse en una de las sedes del Mundial 2026. Durante la presentación, Alex Locken, director de la marca, compartió que desde el inicio la intención fue crear una propuesta capaz de conectar el futbol con la moda, dos mundos que hoy conviven más que nunca. Para la firma, vestir a la Selección Mexicana significa la oportunidad de llevar la sastrería a uno de los escenarios más importantes del deporte internacional.