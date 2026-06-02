Así son los nuevos trajes oficiales de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La marca Calderoni es de origen italiano. Pero desde hace mucho tiempo, la firma tiene una fuerte presencia en nuestro país y es aquí donde se confeccionan y adaptan algunas de sus prendas, convirtiéndola en una de las marcas favoritas en el mercado masculino mexicano . Así que no es sorpresa que sea Calderoni la encargada de buscar proyectar una imagen contemporánea de México a través de la sastrería.
Cada traje fue confeccionado a la medida de los jugadores, combinando la tradición sartorial italiana que inspira a la marca con la manufactura especializada realizada en México y cuenta con detalles únicos en su diseño que hacen alusión a la identidad mexicana y al significado emocional que tiene portar estos looks dentro y fuera de la cancha.
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Así son los trajes oficiales de la Selección Mexicana
El diseño de los trajes para los jugadores apuesta por la elegancia discreta. Entre sus detalles destacan el escudo de la Selección Mexicana integrado tono sobre tono debajo de la aletilla y patrones geométricos que reinterpretan elementos de la identidad nacional desde una perspectiva contemporánea. En el interior aparece un bordado con la leyenda 'Somos México'.
La propuesta también tiene una innovación textil, pues los materiales utilizados fueron seleccionados para dar comodidad, libertad de movimiento y regulación térmica. Cualidades más que importantes para los constantes desplazamientos, eventos oficiales y compromisos mediáticos que tendrán que cumplir a lo largo de esta jornada.
Para Calderoni, una marca con más de cuatro décadas de trayectoria en la moda, la colaboración representa uno de los proyectos más relevantes de su historia. La alianza con la Federación Mexicana coloca a la firma en una vitrina internacional; en una temporada en la que las grandes selecciones recurren cada vez más a casas de moda para sus trajes oficiales.
Más allá de la elegancia de estas piezas, la colección presentada por la marca, busca representar el momento histórico que vive México al convertirse en una de las sedes del Mundial 2026. Durante la presentación, Alex Locken, director de la marca, compartió que desde el inicio la intención fue crear una propuesta capaz de conectar el futbol con la moda, dos mundos que hoy conviven más que nunca. Para la firma, vestir a la Selección Mexicana significa la oportunidad de llevar la sastrería a uno de los escenarios más importantes del deporte internacional.
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¿Dónde puedes comprar el traje de la Selección Mexicana?
La relación entre moda y deporte vive uno de sus momentos más relevantes. Las grandes figuras del futbol se han convertido en referentes de estilo y es por eso que las alianzas entre selecciones nacionales y marcas de moda responden a la necesidad de construir una identidad visual que conecte con audiencias dentro y fuera del ámbito deportivo.
Para Calderoni, esta colaboración también representa una oportunidad para proyectar el talento creativo mexicano en un escenario de alcance internacional. La visibilidad que acompaña a la Selección Nacional permite que el diseño hecho en México llegue a nuevas audiencias y fortalece la conversación sobre la capacidad de las marcas nacionales para desarrollar propuestas de nivel global, respaldadas por experiencia, innovación y una visión contemporánea del lujo masculino.
La propuesta que utilizarán los jugadores también tendrá una réplica exacta que podrás comparar en las tiendas Robert’s y High Life.
La edición disponible para el público mantiene la esencia del traje diseñado para la Selección Nacional de México, incorporando elementos exclusivos como un forro con referencias al ancestral juego de pelota mesoamericano y una etiqueta conmemorativa creada especialmente para esta colaboración. La colección se completa con tres corbatas de seda de edición limitada, presentadas en colores rojo, verde y azul.