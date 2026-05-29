Cartier inaugura en Monterrey una boutique inspirada en la esencia regiomontana

Cartier abre nueva boutique en El Palacio de Hierro Monterrey

Inspirada en la fuerza y elegancia de Nuevo León, esta nueva boutique captura todo aquello que hace única a su capital: la grandeza del Cerro de la Silla, la energía de la ciudad, la luz del paisaje y hasta la conexión con la naturaleza regiomontana. Todo esto reinterpretado bajo el inconfundible savoir-faire de Cartier.

El spot más espectacular está en El Palacio de Hierro Monterrey (Cortesía Cartier)

Desde la fachada, la experiencia comienza con una instalación artística creada por Amoato Studio, inspirada en elementos naturales mexicanos como las vetas del mezquite, las espinas del nopal y la fauna del norte del país. Entre los detalles más especiales aparece La Pantera, ícono de Cartier, reinventada con guiños a la obsidiana mexicana y referencias sutiles al paisaje de Monterrey.

Al entrar, serás recibido por un impresionante mural hecho completamente a mano por Balmaceda Studio. Inspirado en técnicas tradicionales de bordado artesanal, la pieza mezcla hilo, cuentas de vidrio y textiles para representar la vegetación del norte de México, integrando nuevamente a la emblemática pantera de una manera mucho más contemporánea.