Así se vive el triunfal y poderoso regreso de Chanel gracias a la dirección creativa de Matthieu Blazy

El regreso de Chanel

Y como en todo regreso, el Blazy effect no solo ha dado inicio a una nueva etapa para la casa, la cual ha traído de vuelta esa emoción y deseo por conocer lo que se tiene planeado para las próximas colecciones, sino que también esta nueva dirección creativa ha terminado por reflejarse de manera positiva en los números de la maison.

Matthieu nos ha demostrado cómo es que un clásico de Chanel también se puede reinterpretar con un toque mucho más moderno y effortless. (Vía Getty Images)

Para el cierre del 2025, obtuvo un crecimiento en sus ventas, registrando un ingreso por 19,269 millones de dólares, el cual representó un 3 por ciento más que en su cierre del 2024 y que terminó por reflejarse en el beneficio operativo con un incremento del 5 por ciento, alcanzando así los 4,712 millones de dólares, lo cual podría significar que la dirección creativa de Matthieu Blazy estaría llevando nuevamente a Chanel a uno de sus momentos más relevantes y deseados de los últimos años.

Pero, ¿quién es Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy es un diseñador franco-belga que actualmente es considerado como uno de los directores creativos más importantes en la industria de la moda, y es que antes de tomar la dirección de Chanel, Matthieu nos conquistó con su visión sofisticada, moderna y muy artesanal cuando estuvo al frente de Bottega Veneta.

Algo que amamos de Matthieu Blazy es la manera en que nos ha demostrado cómo es que el lujo clásico también puede verse y sentirse muy cool, moderno y relajado. (Vía Getty Images)

Pero su historia comienza cuando decide elegir la moda para expresar su creatividad, graduándose de La Cambre en Bruselas, donde conocería al diseñador Raf Simons, quien sería parte del jurado en su graduación y con quien tendría la oportunidad de experimentar con patrones geométricos dentro de sus colecciones que terminarían por influir más adelante en su sello creativo y, posteriormente, realizaría sus prácticas con John Galliano y en Balenciaga.