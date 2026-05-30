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Moda

Así se vive el triunfal y poderoso regreso de Chanel gracias a la dirección creativa de Matthieu Blazy

Modernidad, frescura y una vibe super cool es lo que Matthieu Blazy le ha dado a Chanel con su llegada. Esto marca una nueva etapa para la maison que sin duda nos fascina.
sáb 30 mayo 2026 02:11 PM
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(Vía Getty Images)

La llegada de Matthieu Blazy a la dirección artística de Chanel le ha dado un nuevo aire a la maison sin perder ese toque clásico que la ha caracterizado a través de colecciones que sin duda nos han dejado diciendo ¡Wow!

Y es que el famoso Blazy effect ha apostado por un estilo mucho más moderno, fresco y effortless que ha logrado colocar a Chanel en el centro de la conversación con uno de los regresos más icónicos en el sector del lujo.

Con esta nueva dirección creativa, nos ha mostrado su lado más relajado, versátil y cool, donde las siluetas con ese toque effortless y los detalles artesanales han creado el equilibrio perfecto entre la elegancia clásica y la modernidad que está conquistando a todo el mundo y le ha regresado su relevancia y deseo por la maison.

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El regreso de Chanel

Y como en todo regreso, el Blazy effect no solo ha dado inicio a una nueva etapa para la casa, la cual ha traído de vuelta esa emoción y deseo por conocer lo que se tiene planeado para las próximas colecciones, sino que también esta nueva dirección creativa ha terminado por reflejarse de manera positiva en los números de la maison.

Chanel
Matthieu nos ha demostrado cómo es que un clásico de Chanel también se puede reinterpretar con un toque mucho más moderno y effortless. (Vía Getty Images)

Para el cierre del 2025, obtuvo un crecimiento en sus ventas, registrando un ingreso por 19,269 millones de dólares, el cual representó un 3 por ciento más que en su cierre del 2024 y que terminó por reflejarse en el beneficio operativo con un incremento del 5 por ciento, alcanzando así los 4,712 millones de dólares, lo cual podría significar que la dirección creativa de Matthieu Blazy estaría llevando nuevamente a Chanel a uno de sus momentos más relevantes y deseados de los últimos años.

Pero, ¿quién es Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy es un diseñador franco-belga que actualmente es considerado como uno de los directores creativos más importantes en la industria de la moda, y es que antes de tomar la dirección de Chanel, Matthieu nos conquistó con su visión sofisticada, moderna y muy artesanal cuando estuvo al frente de Bottega Veneta.

Matthieu Blazy
Algo que amamos de Matthieu Blazy es la manera en que nos ha demostrado cómo es que el lujo clásico también puede verse y sentirse muy cool, moderno y relajado. (Vía Getty Images)

Pero su historia comienza cuando decide elegir la moda para expresar su creatividad, graduándose de La Cambre en Bruselas, donde conocería al diseñador Raf Simons, quien sería parte del jurado en su graduación y con quien tendría la oportunidad de experimentar con patrones geométricos dentro de sus colecciones que terminarían por influir más adelante en su sello creativo y, posteriormente, realizaría sus prácticas con John Galliano y en Balenciaga.

Chanel 2
Con la colección Crucero 2026/27, Balzy nos ha demostrado cómo es que las siluetas fluidas se han convertido en protagonistas para la nueva era moderna y muy effortless de Chanel (Vía Getty Images)

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El Blazy effect y la nueva era de Chanel

Desde la primera pasarela para presentar la colección prêt-à-porter, algo que nos quedó muy claro es que Blazy había logrado conquistar al público con un nuevo estilo que transformaba y reinventaba las siluetas más clásicas de Chanel con un toque más moderno y único, en las cuales podríamos ver detalles que iban desde el brillo hasta el encaje, pero algo muy en particular que terminó por conquistarnos fue la manera en que el tweed tan icónico de la maison se reinventó con ese estilo más moderno y relajado que se convirtió en una inspiración para las nuevas generaciones, las cuales ya están apostando por llevar alguna de las piezas tan cool diseñadas para esta nueva era.

Jennie en Pasarela Chanel
Jennie conquistó el front row para la pasarela de FW 26 con este look donde las transparencias y el brillo fueron los protagonistas para mostrarnos el más cool y effortless de Chanel. (Vía Getty Images )

Y otra de las razones por las cuales el Blazy effect se ha convertido en algo tan importante es por la manera en que Blazy ha decidido hacer un recap en algunas de las etapas más importantes en la historia de la marca para tomar inspiración de los años veinte y sesenta con la finalidad de poder mantener la esencia original que ha caracterizado a la maison, logrando el equilibrio perfecto entre la visión de Matthieu Blazy, la sofisticación, modernidad y la moda contemporánea.

Con todo esto, nos queda claro que Matthieu Blazy ha logrado reinterpretar el ADN de Chanel con una nueva perspectiva para el lujo clásico y que estamos amando, porque no solo está conectando con las nuevas generaciones, sino que también nos está devolviendo esa emoción y deseo que desde hace tiempo queríamos volver a sentir.

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Tags

Chanel Matthieu Blazy Moda y lujo

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